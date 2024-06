Bếp điện từ Capri - Giải pháp hàng đầu cho không gian bếp hiện đại

Bếp điện từ Capri không chỉ được biết đến với việc hiệu suất đun nấu cao hơn so với bếp ga và bếp hồng ngoại, mà còn vượt trội hơn bếp điện thông thường đến 47%. Sản phẩm này có khả năng đạt tới 90 - 95% hiệu suất so với công suất định mức, tăng cường tốc độ nấu nướng hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

An toàn khi sử dụng

Bếp điện từ đảm bảo sự an toàn cao hơn hẳn so với các loại bếp khác như bếp gas hay bếp than. Tính năng hẹn giờ, cảnh báo nhiệt độ quá tải và chế độ khoá bảng điều khiển giúp người dùng yên tâm, đặc biệt là trong các gia đình có trẻ nhỏ.

Nấu ăn thuận tiện với menu đa dạng

Bếp điện từ Capri được tích hợp nhiều chức năng đun nấu thông minh như đun nước, chiên, xào, nấu canh, nấu lẩu, hấp, hầm... giúp cho việc nấu nướng nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Tiết kiệm năng lượng

Hoạt động dựa trên cơ chế chuyển đổi năng lượng hiệu quả, bếp điện từ giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể so với việc sử dụng bếp gas hay bếp điện.

Bảo vệ sức khỏe

Bằng cách sử dụng điện năng để chuyển đổi thành nhiệt lượng, bếp điện từ không thải ra khói hay các khí độc hại, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường.

Dễ dàng vệ sinh

Mặt bếp điện từ được làm từ các loại kính chuyên dụng như kính chịu nhiệt, kính Ceramic, kính Eurokera, kính Schott, giúp dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.

Capri Việt Nam đồng hành cùng gian bếp Việt

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành, Carpi Việt Nam đang là một trong những đơn vị cung cấp các sản phẩm bếp điện từ nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu hàng đầu tại Việt Nam. Với sứ mệnh mang tới giải pháp tối ưu không gian bếp của người Việt, Capri cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm bếp điện từ, Carpi Việt Nam còn cung cấp hàng loạt các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp nhập khẩu Châu Âu, đa dạng từ bếp điện từ, bếp hồng ngoại, bếp gas âm, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, máy sấy chén, máy rửa chén, cho đến bếp liên hoàn và các sản phẩm gia dụng khác.

Với sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu và phong cách sống của người Việt, đội ngũ chuyên viên tư vấn của Capri luôn sẵn lòng hỗ trợ khách hàng chọn lựa và thiết kế không gian bếp hoàn hảo, phản ánh đẳng cấp và cá tính riêng của mỗi gia đình. Capri tự tin rằng sự kết hợp giữa sản phẩm nhập khẩu chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp của Carpi Việt Nam sẽ làm hài lòng mọi khách hàng.