ahih bds 541

Phụ nữ nói nhiều, không hẳn là người không biết điều. Phụ nữ im lặng cũng chưa chắc là không biết ứng xử. Quan trọng là bạn nên biết khi nào cần nói, lúc nào cần im lặng.

Muốn giữ đàn ông, phụ nữ nhất định phải là một người đủ khôn ngoan. Vậy, đàn bà thông minh như thế nào là đủ để có thể nắm giữ trái tim của một người đàn ông?

Phụ nữ khôn ngoan luôn cẩn thận và khôn khéo trong giao tiếp với chồng. Mềm đúng lúc, cứng đúng chỗ, đàn ông vì thế cũng nể trọng và yêu thương bạn nhiều hơn.

Đàn ông không ngại nghe người phụ nữ của mình nói, nhưng phải đúng lúc, đúng nơi. Đàn bà thông minh không để đàn ông xem nhẹ lời nói của mình. Phải để mỗi lần mình nói, chồng đều muốn nghe. Đừng khiến lời chưa thoát ra hết, chồng đã chán nản làm chuyện khác.

Chỉ cần mềm đúng lúc, cứng đúng chỗ thì đàn ông sẽ nể trọng và yêu thương bạn nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh và lạc quan

Một người vợ bản lĩnh sẽ luôn là niềm tự hào của chồng. Còn gì hãnh diện và yên tâm hơn khi biết mình có cô vợ kiên cường, luôn tự tin đối diện với mọi khó khăn, áp lực của cuộc sống và công việc.

Luôn mỉm cười với thử thách, mềm mỏng, dịu dàng, nhưng cũng vô cùng cứng rắn là điều mà đàn ông luôn say mê ở phụ nữ.

Luôn mỉm cười với thử thách, mềm mỏng, dịu dàng, nhưng cũng vô cùng cứng rắn là điều mà đàn ông luôn say mê ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Biết yêu bản thân và làm mới trong mắt chồng

Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng hi sinh tất cả cho gia đình là tốt. Bởi vì, dù bạn yêu chồng đến thế nào thì cũng phải luôn tâm niệm một điều rằng, yêu chồng phải gắn liền với yêu bản thân.

Đàn bà thông minh nên biết dành thời gian chăm sóc mình, làm mới mình với những bộ váy áo lộng lẫy, mái tóc bồng bềnh hay những màu son môi quyến rũ. Đó là cách làm chồng yêu và không thể chán bạn được.

Đàn bà thông minh nên biết dành thời gian chăm sóc mình, làm mới mình với những bộ váy áo lộng lẫy, mái tóc bồng bềnh hay những màu son môi quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể “hư” nhưng đừng quá bạo lực

Đàn ông trong chuyện gần gũi thường hành động theo khao khát và bản năng. Bạn có thể hòa nhịp cùng anh ấy hoặc chủ động “hư” để tạo cảm hứng cho chồng. Bởi đàn ông luôn thích người phụ nữ của mình chủ động đòi hỏi và thấu hiểu mong muốn của họ khi trên giường, hơn là bị động nhàm chán.

Tuy nhiên, dù cho cái “hư” của phụ nữ khi trên giường sẽ tạo nên thăng hoa trong cảm xúc nhưng cùng đừng quá bạo lực, thô thiển. Đàn ông luôn thích nét duyên dáng ngầm của phụ nữ ngay cả khi “hư”.

Vì vậy, đừng khiến người ấy có cảm giác bị “dẫn dắt” quá mức bởi bạn. Điều này sẽ khiến chàng ta cảm thấy tự ti, có khi sẽ hoài nghi về sự chung thủy của bạn đấy.

Phụ nữ thông minh có thể "hư" nhưng đừng quá bạo lực - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập về kinh tế, tài chính

Dù người chồng có yêu bạn đến nhường nào, giỏi kiếm tiền bao nhiêu thì phụ nữ vẫn nên là người chủ động trong kinh tế. Bởi "tự túc luôn là hạnh phúc".

Dù người chồng có yêu bạn đến nhường nào, giỏi kiếm tiến bao nhiêu thì phụ nữ vẫn nên là người chủ động trong kinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Khi có công việc ổn định, thu nhập chưa cần biết cao hay thấp nhưng bạn sẽ luôn cảm thấy tự tin với chính mình. Bởi vì, bạn không bao giờ sợ phụ thuộc, đó mới là người phụ nữ thật sự thông minh.