5 lỗi phong thủy 9/10 nhà thường mắc phải khiến tiền của thất thoát, làm mãi không giàu, nợ ngập đầu

Trên đỉnh đầu, sau lưng chỗ ngồi, trong văn phòng, trong nhà ơr có chùm đèn chiếu vào sẽ khiến người trong nhà rất vất vả, mệt mỏi, thường gặp áp lực lớn, có việc khiến người ta không thở nổi.

Đặc biệt là phòng ngủ, nhiều gia đình thích phong cách sang trọng, hoàng gia nên lắp luôn đèn chùm trong phòng ngủ. Dù chiếc đèn lớn hay nhỏ thì cũng không có lợi cho gia chủ, càng ở càng thêm mệt mỏi, áp lực.

Cửa phòng tắm, nhà vệ sinh mà ở gần bàn làm việc và giường ngủ đối sẽ ảnh hưởng đến vận khí của con người và gây ra các vấn đề về thận hoặc hệ tiết niệu.

Nhà vệ sinh là nơi luôn ẩm ướt, không sạch sẽ. Vì vậy, khi kê giường không nên kê sát vào nhà vệ sinh, đặc biệt đầu giường cần tuyệt đối tránh.

Do đó, chúng tôi nhắc nhở các rằng nếu phạm phải lỗi này, hãy nhớ sửa sai ngay và luôn để gặp may mắn.

Không kê ghế cạnh cửa sổ

Thịnh vượng ở đời cần phải có quý nhân, quý nhân đến từ đâu? Quy tắc trong phong thủy nhà ở nhắc nhở mọi người rằng không nên kê ghế sofa hoặc ghế ngồi làm việc của bạn đối diện với cửa sổ, không đặt cạnh cửa sổ gần hành lang hoặc dựa vào cửa sổ.

Nhiều người cho rằng việc kê ghế không quan trọng nhưng thực ra nó cực kỳ quan trọng, đặc biệt là ghế làm việc hoặc ghế ở phòng khách.

Việc bài trí bàn ghế phòng khách theo phong thuỷ nên được đặt theo hướng chủ nhà ngồi tiếp khách sẽ quay lưng ra phía sau nhà và hướng ra phía trước cửa. Điều này tạo ra sự hiếu khách của chủ nhà khi ngồi tiếp khách trên bộ bàn ghế phòng khách nhà mình.

Bàn ghế phòng khách và phòng làm việc nên được đặt ở hướng lành có thể nhất, không thích hợp với vị trí hung so với mệnh của chủ nhà. Ngoài ra cũng không nên đặt hướng đối diện với cửa nhà vệ sinh vì sẽ làm cho gia chủ nhiễm uế khí, không tốt cho sức khỏe và tài vận.

Không đặt cây cảnh tùy tiện



Ảnh minh họa: Internet

Dù là nơi ở hay văn phòng thì việc đặt hoa và cây cảnh là điều cần thiết để luôn tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên, ngoại trừ một số bạn khắc mệnh Mộc thì những người khác cũng không nên đặt nhiều cây cỏ hoa lá trong nhà, để biết rõ hơn bạn nên tham khảo những cây cảnh hợp mệnh theo tuổi.

Ngoài ra, trong phòng cũng không nên đặt hoa giả, cỏ cây, nếu không sẽ khiến chuyện tình cảm, tiền bạc xui xẻo.

Một số bạn cho rằng mình thích hoa lá, cây cỏ nhưng không chịu chăm sóc nên áp dụng biện pháp đơn giản nhất là dùng hoa và cây giả, làm như thế khiến vận may từ từ trôi qua, tình cảm vợ chồng cũng dễ sinh trắc trở.

Không để hung khí trong nhà

Phong thủy cho rằng trong nhà có thể đặt những loại hung khí cần thiết như dao kéo đủ để dùng nhưng không nên thêm những loại hung khí khác vào trong nhà như kiếm, súng để trang trí.

Một số gia đình hya để kiếm trong phòng chỉ vì sở thích và muốn trang trí, như vậy sẽ làm tổn hại đến tình cảm hôn nhân của họ. Đặc biệt là kiếm ở trong phòng ngủ, vợ chồng càng ngày càng hay cãi nhau.

Cũng có một số bạn vì để kiếm trong nhà mà vợ/chồng hoặc người yêu của họ ngoại tình, kiếm mà để sai cách thì cắt đứt tình duyên và khiến hôn nhân lục đục.

Thầy phong thủy đặc biệt nhắc nhở mỗi gia đình đều phải thận trọng và đặt kiếm, đao, súng trang trí dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia phong thủy, nếu để sai vị trí thì vô tình làm tổn hại đến tài lộc, tình duyên, rất nguy hiểm.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm