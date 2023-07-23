Xót xa hình ảnh nam tài tử khét tiếng một thời: Vẻ ngoài tiều tụy, bước đi rệu rã, di chuyển khó khăn trong show diễn từ thiện

Những hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Thương Tín lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho tài tử đình đám một thời.

Vào thập niên 1970 - 1990, Thương Tín là một trong những tài tử được công chúng yêu thích thông qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Biệt Động Sài Gòn, Ván Bài Lật Ngửa, Bài Ca Không Quên, Vụ Án Viên Đạn Lạc... Thời hoàng kim, cát-sê của ông có khi lên đến 5, 6 chỉ tới 1 cây vàng cho một bộ phim. Song ở tuổi xế chiều, cuộc sống của Thương Tín lại vô cùng khó khăn phải sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và người hâm mộ. Sau cơn đột quỵ từ năm 2021, nghệ sĩ Thương Tín cho biết: "Tôi cũng đỡ hơn mà còn yếu, chưa bình phục trở lại. Đi bộ lâu lâu là mệt, chân cũng yếu nên đi đứng cũng không bình thường được".

Vào thập niên 1970 - 1990, Thương Tín là một trong những tài tử được công chúng yêu thích thông qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Biệt Động Sài Gòn, Ván Bài Lật Ngửa, Bài Ca Không Quên,... Những hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Thương Tín lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho tài tử đình đám một thời. Trong những hình ảnh được ghi lại, có thể thấy, nam diễn viên "Ván bài lật ngửa" bước đi rệu rã, di chuyển khó khăn. Thần sắc của nghệ sĩ Thương Tín cũng không còn như xưa do tuổi già sức yếu. Được biết, đây là những hình ảnh được ghi lại khi nam nghệ sĩ đang chuẩn bị cho một show diễn từ thiện hôm 22/7. Những hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Thương Tín lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho tài tử đình đám một thời Hiện tại, nam tài tử vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, một phần vì đam mê, phần khác để trang trải cuộc sống bản thân lẫn vợ con. Ông đang sống cùng nhạc sĩ Tô Hiếu tại TP.HCM và nam nhạc sĩ cũng là người giúp đỡ NS Thương Tín nhận các lời mời biểu diễn.

Hiện tại, nam tài tử vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, một phần vì đam mê, phần khác để trang trải cuộc sống bản thân lẫn vợ con Trong một bài phỏng vấn mới đây, nói về cuộc sống hiện tại, nam nghệ sĩ cho biết: "Thời tôi qua lâu rồi. Tôi bây giờ còn có việc làm, còn được yêu mến vì kiểu 'ăn mày dĩ vãng'. Mọi người vẫn thương mến tôi nên mời chứ thật ra bây giờ, tôi già quá rồi, cũng không có sức theo đuổi công việc linh hoạt như nhiều bạn trẻ. Vậy nên có việc bây giờ là quá tốt rồi. Tôi thuộc loại 'yamaha' (già mà ham) nên tôi phải chịu thôi chứ không dám than trách gì". Ông bảo con gái mới lên lớp học, còn nhỏ quá nên "thỉnh thoảng tôi thấy lòng mình không yên. Tôi biết, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Sau đột quỵ, sức khỏe bây giờ đâu có đảm bảo được. Thấy con khổ thương lắm. Con gái chính là nguồn sống của tôi bây giờ". Trong một bài phỏng vấn mới đây, nói về cuộc sống hiện tại, nam nghệ sĩ cho biết: "Thời tôi qua lâu rồi. Tôi bây giờ còn có việc làm, còn được yêu mến vì kiểu 'ăn mày dĩ vãng' Ông cũng thẳng thắn thừa nhận cuộc đời ông đầy rẫy thị phi. Có lúc, ông muốn lên tiếng đính chính cho mình nhưng ông bảo "có lẽ nếu người khác thật sự quý mến mình thì họ sẽ không sẽ hiểu lầm. Còn nếu đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh. Thôi thì cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất là đủ".

Nghệ sĩ Thương Tín tái xuất biểu diễn sau ồn ào, có thái độ gây chú ý khi nhận được hoa tiền của khán giả! Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục chạy show cho một chương trình khai mạc. Đáng chú ý, trên sân khấu, nam nghệ sĩ tiếp tục được khán giả yêu mến và tặng hoa tiền.

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