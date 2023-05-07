Vừa sinh con, nữ ca sĩ Vbiz thẳng thắn 'tố' chồng thay đổi, cự cãi với vợ vì người con gái khác

Không chỉ thẳng thắn 'tố' chồng, sao nữ này còn công khai danh tính khiến 'nửa kia' thay đổi.

Vào ngày 20/4 vừa qua, ca sĩ MiA chính là sao nữ Vbiz tiếp theo trong làng giải trí thông báo tin vui tới đông đảo khán giả. Cô hạnh phúc cho biết bản thân đã sinh con gái đầu lòng từ ngày 15/4. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ cảm xúc giận dỗi chồng khi thấy sự thay đổi từ phía "nửa kia". Động thái này của người đẹp khiến không ít khán giả vô cùng bất ngờ.

MiA là sao nữ tự tin công khai chuyện tình cảm và tiến tới kết hôn với chồng kém tuổi Cụ thể MiA thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không ngờ vì một đứa con gái khác anh cự tôi? Triệu Vương à, anh thay đổi rồi!". Bên cạnh đó ở dưới phần bình luận, nữ ca sĩ còn buồn rầu nói thêm: "Tôi không còn là số một nữa". Tuy nhiên sau khi xem hình ảnh người con gái khiến "nửa kia" của MiA thay đổi, cư dân mạng lại được một phen "cười ngả nghiêng". Người khiến chồng MiA thay đổi chính là con gái đầu lòng, sao nữ này còn vui vẻ nói thêm: "Người con gái ấy đây" Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều biết đây chỉ là màn trêu đùa của MiA nhưng vẫn không ngừng để lại bình luận đầy hài hước dành cho cô nàng: "Vậy xong đợt này kiếm đứa con trai khác cự lại với ổng chị ơi", "Em nên tìm một đứa con trai khác ngay và luôn đi", "Tức không làm được gì hả chị"....

Trước đó vào thời điểm công khai có con đầu lòng, MiA đã vô cùng nghẹn ngào khi nhắn nhủ đến ái nữ: "Chào con. Em bé Michi của mẹ. Em bé ra đời trong tình yêu thương của ba mẹ, ông bà và các cô chú. Mong con sẽ là một em bé vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Mẹ yêu con, cả nhà yêu con. 15/04/2023, hôm nay Michi được năm ngày tuổi rồi nha". Hiện tại sao nữ Vbiz đình đám một thời đang tập trung vào việc chăm sóc con gái đầu lòng Năm 2019, nữ ca sĩ MiA chính thức lên xe hoa trong sự chúc phúc của nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ. Sau khi kết hôn, cô dành nhiều thời gian để vun vén và chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Công chúng vẫn được chiêm ngưỡng những hình ảnh cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh ông xã. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của ca sĩ MiA

Ca sĩ MiA giảm nhanh 5kg nhờ kiêng tinh bột Dù đã giảm còn 45 kg, có vòng eo 62 cm nhưng MiA vẫn đặt mục tiêu giảm thêm 2 kg nữa để lên hình được thon thả, săn chắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-sinh-con-nu-ca-si-vbiz-thang-than-to-chong-thay-oi-cu-cai-voi-vo-vi-nguoi-con-gai-khac-579280.html