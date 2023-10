“Vua cá Koi” Thắng Ngô tung bằng chứng minh oan bản thân không phụ vợ tào khang để theo tình trẻ như lời đồn

Trong tin nhắn đầu tiên là cuộc nói chuyện giữa luật sư thụ lý vụ ly hôn của “vua cá Koi” và vợ cũ Anh Đào vào ngày 25/2/2021. Còn đoạn tin nhắn còn lại do một người em thân thiết của Thắng Ngô gửi Hà Thanh Xuân vào ngày 23/5/2021. Đây chính là người làm mai cho Hà Thanh Xuân và “vua cá Koi”. Qua đó, vị doanh nhân nói thêm rằng hành động làm mai của người em xuất phát từ việc muốn anh có bạn để cân bằng cuộc sống tại thời điểm đó.

Động thái này của “vua cá Koi” được cho là để minh oan cho bản thân việc bị chỉ trích "giàu đổi bạn, sang đổi vợ"; dồng thời phủ nhận việc Hà Thanh Xuân bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ.



Trước đó, tháng 5/2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời

Trước đó, tháng 5/2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời nhưng theo tiết lộ trong bài thông báo chia tay của nữ ca sĩ cho biết cả 2 vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, Hà Thanh Xuân khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một trong các lý do khiến cô kết hôn chỉ sau 2 tháng từ lần đầu gặp gỡ doanh nhân Thắng Ngô là do nguyện vọng của gia đình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng".