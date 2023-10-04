“Vua cá Koi” Thắng Ngô tung bằng chứng minh oan bản thân không phụ vợ tào khang để theo tình trẻ như lời đồn

Sau thời gian im lặng trước nhiều thắc mắc của cư dân mạng, mới đây, trên trang cá nhân, "Vua cá Koi" Thắng Ngô đã một lần bộc bạch hết những drama về cuộc hôn nhân của anh và Hà Thanh Xuân trong 1 năm qua.

Thời gian qua, dân tình vẫn bàn tán xôn xao trước bài đăng thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Thời gian qua, dân tình vẫn bàn tán xôn xao trước bài đăng thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới Sau thời gian im lặng trước nhiều thắc mắc của cư dân mạng, mới đây, trên trang cá nhân, "Vua cá Koi" Thắng Ngô đã một lần bộc bạch hết những drama về cuộc hôn nhân của anh và Hà Thanh Xuân trong 1 năm qua. Cụ thể, chồng cũ Hà Thanh Xuân tung loạt tin nhắn làm bằng chứng để lấy lại trong sạch cho bản thân.



"Vua cá Koi" Thắng Ngô đã một lần bộc bạch hết những drama về cuộc hôn nhân của anh và Hà Thanh Xuân trong 1 năm qua Vị doanh nhân này chia sẻ: "Chào mọi người! Như tôi đã nói, drama về cuộc sống riêng tư của tôi cần phải chấm dứt. Tôi không phải là cậu trai mới lớn để cần phải có ai cho lời khuyên. Tôi là một người không dễ bỏ cuộc, nhưng khi tôi đã ra quyết định thì đó là lựa chọn tốt nhất và không thể thay đổi. Tôi đã xin phép cô em Lữ Thị Thuỳ Vân để đưa tin nhắn riêng tư lên. Việc cô em Thuỳ Vân làm cũng từ người thân trong gia đình tôi muốn tôi có bạn để cân bằng cuộc sống tại thời điểm đó. Tôi không cần phải chứng minh với người ngoài cuộc trong chuyện riêng tư. Nhưng sự thật thì không thể bị bóp méo. Xin cảm ơn tất cả!". Động thái này của “vua cá Koi” được cho là để minh oan cho bản thân việc bị chỉ trích "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" Trong tin nhắn đầu tiên là cuộc nói chuyện giữa luật sư thụ lý vụ ly hôn của “vua cá Koi” và vợ cũ Anh Đào vào ngày 25/2/2021. Còn đoạn tin nhắn còn lại do một người em thân thiết của Thắng Ngô gửi Hà Thanh Xuân vào ngày 23/5/2021. Đây chính là người làm mai cho Hà Thanh Xuân và “vua cá Koi”. Qua đó, vị doanh nhân nói thêm rằng hành động làm mai của người em xuất phát từ việc muốn anh có bạn để cân bằng cuộc sống tại thời điểm đó.

Động thái này của “vua cá Koi” được cho là để minh oan cho bản thân việc bị chỉ trích "giàu đổi bạn, sang đổi vợ"; dồng thời phủ nhận việc Hà Thanh Xuân bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ.

Trước đó, tháng 5/2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời Trước đó, tháng 5/2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời nhưng theo tiết lộ trong bài thông báo chia tay của nữ ca sĩ cho biết cả 2 vẫn chưa đăng ký kết hôn. Ngoài ra, Hà Thanh Xuân khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một trong các lý do khiến cô kết hôn chỉ sau 2 tháng từ lần đầu gặp gỡ doanh nhân Thắng Ngô là do nguyện vọng của gia đình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng".

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