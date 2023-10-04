“Vua cá Koi” Thắng Ngô tung bằng chứng minh oan bản thân không phụ vợ tào khang để theo tình trẻ như lời đồn

Hậu trường 04/10/2023 15:19

Sau thời gian im lặng trước nhiều thắc mắc của cư dân mạng, mới đây, trên trang cá nhân, "Vua cá Koi" Thắng Ngô đã một lần bộc bạch hết những drama về cuộc hôn nhân của anh và Hà Thanh Xuân trong 1 năm qua.

Thời gian qua, dân tình vẫn bàn tán xôn xao trước bài đăng thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. 

“Vua cá Koi” Thắng Ngô tung bằng chứng minh oan bản thân không phụ vợ tào khang để theo tình trẻ như lời đồn - Ảnh 1
Thời gian qua, dân tình vẫn bàn tán xôn xao trước bài đăng thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới

Sau thời gian im lặng trước nhiều thắc mắc của cư dân mạng, mới đây, trên trang cá nhân, "Vua cá Koi" Thắng Ngô đã một lần bộc bạch hết những drama về cuộc hôn nhân của anh và Hà Thanh Xuân trong 1 năm qua. Cụ thể, chồng cũ Hà Thanh Xuân tung loạt tin nhắn làm bằng chứng để lấy lại trong sạch cho bản thân.

“Vua cá Koi” Thắng Ngô tung bằng chứng minh oan bản thân không phụ vợ tào khang để theo tình trẻ như lời đồn - Ảnh 2
"Vua cá Koi" Thắng Ngô đã một lần bộc bạch hết những drama về cuộc hôn nhân của anh và Hà Thanh Xuân trong 1 năm qua

Vị doanh nhân này chia sẻ: "Chào mọi người! Như tôi đã nói, drama về cuộc sống riêng tư của tôi cần phải chấm dứt. Tôi không phải là cậu trai mới lớn để cần phải có ai cho lời khuyên. Tôi là một người không dễ bỏ cuộc, nhưng khi tôi đã ra quyết định thì đó là lựa chọn tốt nhất và không thể thay đổi. Tôi đã xin phép cô em Lữ Thị Thuỳ Vân để đưa tin nhắn riêng tư lên. Việc cô em Thuỳ Vân làm cũng từ người thân trong gia đình tôi muốn tôi có bạn để cân bằng cuộc sống tại thời điểm đó. Tôi không cần phải chứng minh với người ngoài cuộc trong chuyện riêng tư. Nhưng sự thật thì không thể bị bóp méo. Xin cảm ơn tất cả!".

“Vua cá Koi” Thắng Ngô tung bằng chứng minh oan bản thân không phụ vợ tào khang để theo tình trẻ như lời đồn - Ảnh 3
Động thái này của “vua cá Koi” được cho là để minh oan cho bản thân việc bị chỉ trích "giàu đổi bạn, sang đổi vợ"

Trong tin nhắn đầu tiên là cuộc nói chuyện giữa luật sư thụ lý vụ ly hôn của “vua cá Koi” và vợ cũ Anh Đào vào ngày 25/2/2021. Còn đoạn tin nhắn còn lại do một người em thân thiết của Thắng Ngô gửi Hà Thanh Xuân vào ngày 23/5/2021. Đây chính là người làm mai cho Hà Thanh Xuân và “vua cá Koi”. Qua đó, vị doanh nhân nói thêm rằng hành động làm mai của người em xuất phát từ việc muốn anh có bạn để cân bằng cuộc sống tại thời điểm đó. 

Động thái này của “vua cá Koi” được cho là để minh oan cho bản thân việc bị chỉ trích "giàu đổi bạn, sang đổi vợ"; dồng thời phủ nhận việc Hà Thanh Xuân bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ. 

“Vua cá Koi” Thắng Ngô tung bằng chứng minh oan bản thân không phụ vợ tào khang để theo tình trẻ như lời đồn - Ảnh 4
Trước đó, tháng 5/2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời

 

Trước đó, tháng 5/2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời nhưng theo tiết lộ trong bài thông báo chia tay của nữ ca sĩ cho biết cả 2 vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, Hà Thanh Xuân khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một trong các lý do khiến cô kết hôn chỉ sau 2 tháng từ lần đầu gặp gỡ doanh nhân Thắng Ngô là do nguyện vọng của gia đình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng".

Sau thông báo chia tay, Hà Thanh Xuân lần đầu phản ứng trước bình luận có nhắc đến "Vua cá Koi" Thắng Ngô

Sau thông báo chia tay, Hà Thanh Xuân lần đầu phản ứng trước bình luận có nhắc đến "Vua cá Koi" Thắng Ngô

Có vẻ nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần, luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời, nhiệt huyết với niềm đam mê âm nhạc hậu đổ vỡ hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Thanh Xuân Hà Thanh Xuân - Thắng Ngô thắng ngô - hà thanh xuân ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 51 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'