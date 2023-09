Vụ Minh Béo bị bắt: Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Mỹ vào cuộc

Toàn văn thông báo của Dũng Taylor:

Với tư cách nhà tổ chức văn nghệ tại hải ngoại, công ty D&D Entertainment mời thông qua nhà quản lý của nghệ sĩ Minh Béo, 39 tuổi, tên thật là Hồng Quang Minh tham dự một buổi trình diễn vào ngày 9 tháng 4, 2016. Tối hôm qua nhà quản lý của nghệ sĩ Minh Béo tại Mỹ đã chính thức xác nhận tin nghệ sĩ Minh Béo bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ tại quận Cam, bang California vào lúc 2 giờ sáng ngày 24 tháng 3 tại tư gia với tội danh chưa được chính thức công bố. Cũng thông qua nhà quản lý này chúng tôi biết được số tiền tại ngoại cho nghệ sĩ Minh Béo là $1 triệu USD.

Theo thông tin chưa chính thức thì Minh Béo hiện đang bị giam giữ tại trại tù quận Cam (Orange County Jail), bị bắt bởi Sheriff sáng 24 tháng 3 và sẽ ra hầu tòa ngày 15 tháng 4. Sheriff (cảnh sát quận) có quyền tuần tra bên ngoài biên giới thành phố. Ở nhiều nơi, sheriff là chức vụ cao nhất trong ngành cảnh sát.

Theo qui luật thì cơ quan cảnh sát phải có trách nhiệm liên lạc với Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam (TLSQVN) tại Hoa Kỳ vì nghệ sĩ Minh Béo là công dân Việt Nam. Chúng tôi vừa làm việc với TLSQVN để cung cấp thêm chi tiếc về việc nghệ sĩ Minh Béo bị bắt tuy đó không phải là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi, nhưng xét trên tình đồng hương đối với một người xa cơ thất thế như nghệ sĩ Minh Béo thì chúng ta nên làm hết khả năng để giúp đỡ.

Mong mọi người tôn trọng quyền tự do cá nhân và chớ vội kết án, phán xét người chưa chính thức bị kết án. Theo luật pháp Hoa Kỳ thì những sự kiện hình sự liên quan đến an ninh của công chúng sẽ được công bố trong thời gian 72 tiếng, ngoài ra chỉ có luật sư đại diện cho nghệ sĩ Minh Béo mới được cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính thức liên quan đến lý do nghệ sĩ Minh Béo bị bắt giữ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến sự việc này và sẽ hỗ trợ gia đình nghệ sĩ Minh Béo với khả năng và điều kiện của chúng tôi có thể trong thời gian khó khăn này.

Minh Béo sẽ phải hầu tòa vào ngày 15/4 tới