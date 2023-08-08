Vợ trẻ của NS Công Lý than thở 'tại sao có bầu lúc này', cảm thấy lo lắng vì kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm!

Thông tin được bà xã NSND Công Lý đăng tải khiến nhiều khán giả bất ngờ, gửi lời mừng đến gia đình.

Kể từ khi NSND Công Lý gặp bạo bệnh, vợ trẻ Ngọc Hà luôn kề cạnh chăm sóc, động viên chồng. Đến hiện tại dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý đã phần nào được cân bằng. Tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng đã tốt hơn nhiều phần. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ về khoảnh khắc đời thường và cặp nhật tình hình sức khỏe của ông xã gửi đến khán giả hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè,... Mới đây, vợ trẻ nghệ sĩ Công Lý khiến dân tình xôn xao khi đăng tải một dòng trạng thái thông báo "có bầu". Tuy nhiên, đọc hết đoạn tâm trạng của bà xã Công Lý thì khán giả không khỏi bật cười với sự hóm hỉnh của cô.

Mới đây, vợ trẻ nghệ sĩ Công Lý khiến dân tình xôn xao khi đăng tải một dòng trạng thái thông báo "có bầu" Cụ thể, vợ Công Lý viết: “Sao lại có bầu vào lúc này được nhỉ??? Kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm, tiền thì chả có. Biết kiếm đâu ra tiền để mua tôm về nấu canh bây giờ”. Dưới bài viết, rất nhiều cư dân mạng và bạn bè đều thảng thốt trước "tin vui" độc lạ này. Dưới bài viết, rất nhiều cư dân mạng và bạn bè đều thảng thốt trước "tin vui" độc lạ này Vừa qua, sau thời gian dài chăm chồng, vợ NSND Công Lý cũng tiết lộ gặp vấn đề sức khỏe khiến khán giả lo lắng. Theo đó khi đi thăm khám, Ngọc Hà được chẩn đoán "Bệnh suy nhược thần kinh/G47 - Rối loạn giấc ngủ". Có lẽ vì bận rộn với công việc lẫn nhiều vấn đề trong cuộc sống đã khiến vợ NSND Công Lý gặp stress, từ đó sức khỏe không tốt. Chứng kiến điều này, nhiều khán giả đã để lại lời động viên đến Ngọc Hà, mong cô sớm khỏe mạnh để chăm sóc cho chồng và tiếp tục công việc.

Sau thời gian dài chăm chồng, vợ NSND Công Lý cũng tiết lộ gặp vấn đề sức khỏe khiến khán giả lo lắng NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi - người đẹp Ngọc Hà - làm đám cưới vào đầu tháng 1/2021. Vì đã có 5 năm hẹn hò nên đôi vợ chồng rất tâm đầu ý hợp. Từ sau khi có vợ, nam nghệ sĩ được khen trẻ trung, bảnh bao hơn. NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi - người đẹp Ngọc Hà - làm đám cưới vào đầu tháng 1/2021 Có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Ngọc Hà không có ý định từ bỏ công việc hiện tại vì không muốn phải dựa dẫm vào chồng. Ngoài công việc chính của mình, cô còn đồng hành như một trợ lý chăm lo chuyện trang phục, ăn uống cho chồng mỗi khi đi đóng phim. Cả hai cũng không tiết lộ về dự định sinh con của mình.

Bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý tiết lộ lý do cô phải 'xù lông' để bảo vệ chồng NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021, đã 2 năm kể từ khi mắc bạo bệnh, nam nghệ sĩ và gia đình vẫn nỗ lực củng cố sức khỏe cho anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tre-cua-ns-cong-ly-than-tho-tai-sao-co-bau-luc-nay-cam-thay-lo-lang-vi-kinh-te-kho-khan-buon-ban-e-am-608224.html