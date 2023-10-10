Trước khi gặp Tuệ Như, Hồ Quang Hiếu khá đào hoa và từng trải qua một cuộc hôn nhân dở dang.

Ngày 2/8 vừa qua, lễ ăn hỏi của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như đã diễn ra tại thị trấn Năm Căn, Cà Mau – quê nhà cô dâu. Cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Mới đây, vợ chồng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như là khách mời trong chương trình The Khang show của MC Nguyên Khang. Cặp đôi lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về hành trình từ lúc yêu tới khi cưới và cuộc sống vui vẻ sau hôn nhân.

Ngày 26/5 vừa qua, Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như bất ngờ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng tờ giấy đăng ký kết hôn Bà xã kém tuổi của Hồ Quang Hiếu cho biết, cô khá hồn nhiên và tin tưởng chồng đến mức khi yêu không cần tìm hiểu thêm bất cứ điều gì: "Tôi không tìm hiểu gì về Hồ Quang Hiếu hết, vì tôi không cần phải hỏi gì cả, anh ấy tự động trả lời hết cho tôi. Khi anh Hiếu tâm sự hết với tôi, tôi cảm thấy những điều mình đang hướng tới cũng giống với anh ấy. Hơn nữa chúng tôi cũng có tình cảm với nhau nữa nên tôi nghĩ có thể tiến xa hơn nữa. Tôi cảm nhận được sự chân thật của anh ấy, anh ấy khiến tôi cảm thấy an toàn và được tôn trọng". Bà xã kém tuổi của Hồ Quang Hiếu cho biết, cô khá hồn nhiên và tin tưởng chồng đến mức khi yêu không cần tìm hiểu thêm bất cứ điều gì Đáng chú ý, Tuệ Như tiết lộ chuyện bị 'bắt cóc' đi đăng ký kết hôn: "Bữa đó chưa bàn, chưa nói gì hết luôn, cả hai chở nhau đi xe máy. Anh ấy bỗng dưng chở tôi tới Ủy ban nhân dân phường, tôi cũng vô tri đi theo. Đến khi người ta đưa ra 2 tờ giấy kêu ký thì tôi ký. Tôi nghĩ người ta chở mình ra đây rồi, kêu ký mà mình không ký thì cũng kỳ. Lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết, ký xong thì anh Hiếu lấy điện thoại chụp rồi đăng lên thôi. Tới hồi tôi về nhà tôi cũng chưa hiểu gì luôn, tôi chụp hình lại tờ giấy rồi gửi cho mẹ tôi. Lúc đó tôi mới tỉnh táo lại và định hình là vậy mình đã có chồng rồi”.

Đáng chú ý, Tuệ Như tiết lộ chuyện bị 'bắt cóc' đi đăng ký kết hôn: "Bữa đó chưa bàn, chưa nói gì hết luôn, cả hai chở nhau đi xe máy. Anh ấy bỗng dưng chở tôi tới Ủy ban nhân dân phường, tôi cũng vô tri đi theo. Đến khi người ta đưa ra 2 tờ giấy kêu ký thì tôi ký" Kể thêm về kỉ niệm lần đầu tiên về ra mắt gia đình Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như bị mẹ chồng tương lai chê "cao quá". Tuy nhiên, bố mẹ anh cũng không mấy bận tâm vì thấy con trai gặp gỡ, hẹn hò với nhiều cô gái trẻ, chưa chắc tiến tới chuyện lâu dài. Đến khi nam ca sĩ thưa chuyện cưới hỏi, bố mẹ anh mới biết anh nghiêm túc muốn gắn kết với bạn gái trẻ. Kể thêm về kỉ niệm lần đầu tiên về ra mắt gia đình Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như bị mẹ chồng tương lai chê "cao quá" Chia sẻ thêm về kế hoạch sinh con trước khi cưới, Tuệ Như cho biết: “Hai đứa có dự định có em bé trước khi kết hôn nên có qua bệnh viện để tìm hiểu về phương pháp IVF. Bệnh viện yêu cầu là nếu 2 đứa muốn làm thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nên chúng tôi phải đăng ký kết hôn trước”. Về phần Hồ Quang Hiếu, anh chia sẻ bản thân hiện tại cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân cùng Tuệ Như. “Tôi thấy cuộc sống vợ chồng cũng có nhiều cái hay. Trước kia tôi hiếm khi nào dọn nhà, tưới cây hay nấu ăn, thậm chí ở nhà coi phim chung với nhau cũng không có. Nhưng từ khi có vợ rồi, làm những việc này tôi thấy cũng xả stress và thấy rất vui. Buổi sáng thức dậy, ăn sáng, tập thể dục, tối nằm coi phim, có thời gian chiêm nghiệm lại cuộc sống và tìm cảm hứng âm nhạc hay kết hợp với bạn bè để làm ăn. Cuối tuần có thể cùng vợ đi du lịch. Tôi nghĩ mình đang có thời gian để tận hưởng cuộc sống và vui hơn” - Hồ Quang Hiếu nói. Về phần Hồ Quang Hiếu, anh chia sẻ bản thân hiện tại cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân cùng Tuệ Như Những chia sẻ hồn nhiên, giản dị của cặp đôi trong chương trình nhận về nhiều lời khen ngợi, chúc phúc từ khán giả.

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