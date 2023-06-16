Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ

Hậu trường 16/06/2023 11:36

Mới đây, Phương Oanh - Shark Bình thể hiện tình yêu và sự hạnh phúc trong bộ ảnh mới sau khi chính thức đăng ký kết hôn ở quê nhà gái.

Sáng ngày 15/6, Phương Oanh và Shark Bình đã quyết định đăng ký kết hôn tại Hà Nam. Buổi nhận giấy chứng nhận kết hôn của hai người tại UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý, Hà Nam) có sự chứng kiến của một số thành viên trong gia đình Phương Oanh.

Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 1
Hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình trong lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn 

Sau hơn 10 tháng công khai chuyện tình ái, Shark Bình và Phương Oanh đã đập tan những tin đồn về mối quan hệ không bền vững. Họ thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Cả 2 còn liên tục "hâm nóng" tình cảm bằng những chuyến đi từ châu Âu, Hàn Quốc và những địa điểm "check-in" nổi tiếng ở Việt Nam. Tất cả những hình ảnh của họ đều được bạn bè ghi lại và chia sẻ khắp mạng xã hội.

Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 2
Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 3
Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 4
Phương Oanh - Shark Bình đi du lịch nhiều nơi

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải đoạn video "lên đồ" đầy sang chảnh, kiêu sa sau khi chính thức trở thành vợ của Shark Bình. Nữ diễn viên lựa chọn diện thiết kế khéo khoe bờ vai trần quyến rũ cùng lớp trang điểm sắc lẹm, mái tóc xoăn bồng bềnh. Khi đứng trước ống kính, người đẹp không ngần ngại thể hiện những góc cạnh đẹp trên khuôn mặt.

Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 5
Phương Oanh tự tin thể hiện nét quyến rũ vốn có của bản thân thông qua biểu cảm, cử chỉ
Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 6
Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của Phương Oanh khiến dân tình không thể rời mắt

Dưới bài viết, đa số người hâm mộ đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Phương Oanh vì mối tình giữa cô và Shark Bình đã có bước tiến triển mới: "Chúc mừng em Đỗ Phương Oanh. Thật hạnh phúc em nhé", "Khi nào cưới với Shark Bình chị ơi", "Chị ơi lấy chồng đi", "Chúc mừng cô Đỗ Phương Oanh nhé. Ngày càng thành công và xinh đẹp".....

Trước đó, Phương Oanh vướng nghi vấn mang thai khi chia sẻ hình ảnh diện trang phục rộng, gương mặt sưng hơn so với bình thường. Trùng hợp trước đó, Shark Bình thông báo có "tin vui" cuối tuần. Dẫu vậy, đây hiện chỉ mới là giả thuyết từ cư dân mạng, phía chính chủ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. 

Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 7
Phương Oanh vướng nghi vấn mang bầu

Trước khi trở thành vợ chính thức của Shark Bình, Phương Oanh xuất thân là người mẫu nhưng được khán giả biết tới nhiều với tư cách diễn viên. Cô từng góp mặt trong các phim: "Lời thì thầm từ quá khứ", "Ngược chiều nước mắt", "Lặng yên dưới vực sâu", "Quỳnh búp bê", "Cô gái nhà người ta", "Lựa chọn số phận" và "Hương vị tình thân". 

Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 8
Phương Oanh trong 'Quỳnh búp bê'

Bộ phim "Hương vị tình thân" là phim gần nhất có sự góp mặt của Phương Oanh. Sau khi phim kết thúc phát sóng trên VTV tháng 10/2021, nữ diễn viên biến mất khỏi màn ảnh. Lùm xùm tình cảm liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) và vợ của người yêu khiến Phương Oanh lao đao, có lúc phải đối mặt với sự tẩy chay dữ dội của dư luận vì một bộ phận khán giả cho rằng cô là kẻ thứ 3.

Vợ mới Shark Bình khoe visual đầy khác lạ, nhiều netizen tỏ rõ thái độ - Ảnh 9
Phương Oanh trong "Hương vị tình thân"

Cũng vì scandal tình ái, Phương Oanh không tham gia bất cứ dự án nghệ thuật nào, dừng tham dự sự kiện hay quảng cáo cho các nhãn hàng. Cô chỉ tập trung vào cuộc sống riêng cũng như thương hiệu thời trang do mình sáng lập.

Trước khi rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh từng dẫn bạn trai về quê ra mắt họ hàng vào dịp đầu năm

Trước khi rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh từng dẫn bạn trai về quê ra mắt họ hàng vào dịp đầu năm

Trước đó, vào dịp Tết vừa qua, trên mạng xã hội cũng lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cặp đôi Shark Bình - Phương Oanh vui vẻ đi chúc Tết họ hàng.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh - Shark Bình Quỳnh búp bê Phương Oanh

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