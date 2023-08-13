Vợ cũ Shark Bình rạng rỡ khoe dáng khi du lịch, bật mí tình trạng yêu đương!

Hậu trường 13/08/2023 15:41

Hậu ly hôn Shark Bình, Bà Đào Lan Hương chọn cách tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho công việc và chăm sóc hai con. 

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình - khiến dân tình không ngừng xuýt xoa trước hình ảnh táo bạo khoe dáng khi đi du lịch. Bà Đào Lan Hương không ngại diện phục trẻ trung, áo croptop ôm sát cơ thể phối cùng chân váy ngắn năng động. 

Nữ doanh nhân cũng hài hước đang tải bức ảnh kèm dòng trạng thái: "Cũng là cô đơn trên sofa nhưng phiên bản lạ lắm". Hai từ "cô đơn" được cư dân mạng ngầm đoán rằng vợ cũ Shark Bình đang tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân là vẫn đang độc thân. Được biết, hậu ly hôn Shark Bình, Bà Đào Lan Hương chọn cách tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho công việc và chăm sóc hai con. 

Vợ cũ Shark Bình rạng rỡ khoe dáng khi du lịch, bật mí tình trạng yêu đương! - Ảnh 1
Doanh nhân Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình - khiến dân tình không ngừng xuýt xoa trước hình ảnh táo bạo khoe dáng khi đi du lịch

Ở phía dưới bức ảnh, ngoài những lời trêu chọc từ bạn bè, nhiều khán giả cũng tấm tắc khen ngợi vóc dáng của bà Đào Lan Hương: "Như cô gái 18 tuổi", "Quá tuyệt vời em gái xinh", "Chị đẹp thật", "Ngày càng xinh đẹp trẻ trung", ... Có thể thấy, hậu ly hôn, vợ cũ Shark Bình nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài tươi tắn, nhuận sắc, ngày càng "lên hương".

Vợ cũ Shark Bình rạng rỡ khoe dáng khi du lịch, bật mí tình trạng yêu đương! - Ảnh 2

Vợ cũ Shark Bình rạng rỡ khoe dáng khi du lịch, bật mí tình trạng yêu đương! - Ảnh 3
Bà Đào Lan Hương nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài tươi tắn, nhuận sắc, ngày càng "lên hương"

Trước đó, sự việc ly hôn đầy ồn ào của doanh nhân Đào Lan Hương và chồng cũ Shark Bình đã từng khiến cộng đồng mạng quan tâm suốt một thời gian dài. Bà Đào Lan Hương và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình kết hôn vào năm 2008, cả hai là bạn đại học, cùng nhau khởi nghiệp từ những ngày đầu, gầy dựng lên cơ nghiệp trăm triệu USD và sở hữu tập đoàn hàng đầu về công nghệ. Cả hai có với nhau 2 người con, bé trai Nguyễn Ngọc Minh Quân (12 tuổi) và bé gái Nguyễn Phúc Phương Châu (9 tuổi).

Vợ cũ Shark Bình rạng rỡ khoe dáng khi du lịch, bật mí tình trạng yêu đương! - Ảnh 4Vợ cũ Shark Bình rạng rỡ khoe dáng khi du lịch, bật mí tình trạng yêu đương! - Ảnh 5

Vợ cũ Shark Bình rạng rỡ khoe dáng khi du lịch, bật mí tình trạng yêu đương! - Ảnh 6
Hậu ly hôn Shark Bình, Bà Đào Lan Hương chọn cách tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho công việc và chăm sóc hai con

Cuộc hôn nhân hơn 10 năm của bà Đào Lan Hương và Shark Bình đang đứng trên bờ vực tan rã vì những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Từ tháng 8/2022, sau khi lộ ảnh thân mật bên nữ diễn viên Phương Oanh, Shark Bình lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm, khẳng định đã ly thân với bà Đào Lan Hương, Phương Oanh không phải người thứ ba. Tuy nhiên, bà Đào Lan Hương cho biết, vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Đến tháng 5/2023, Shark Bình và bà Đào Lan Hương xác nhận hoàn tất thủ tục ly hôn. Bà Lan Hương từng chia sẻ: "Hai bên đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý và có quyết định thuận tình ly hôn. Mọi việc đến lúc cần khép lại và tôi mong muốn cuộc sống an yên để làm việc, nuôi dạy con cái".

 

 

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Bên cạnh ồn ào hôn nhân với Shark Bình, nhan sắc và tài năng của bà Đào Lan Hương cũng được dân tình chú ý.

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Từ khóa:   Shark Bình bà Đào Lan Hương Phương Oanh

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