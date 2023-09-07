Vợ CEO bất động sản vừa bị bắt điều tra về hành vi lừa đảo, ca sĩ Khánh Phương liền có phát ngôn sốc gây chú ý

Cụ thể, bà Thúy thông tin Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản , dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Theo nguồn tin mới nhất của Dân Trí, bà Vũ Thị Thúy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam - đang bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tạm giữ vì có hành vi đưa thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam.

Bà Thúy ngoài việc là Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, còn được cộng đồng mạng quan tâm vì là vợ của ca sĩ Khánh Phương . Nên thông tin bà bị bắt, nam ca sĩ bị réo tên trên mạng xã hội.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, Khánh Phương cho biết công việc ca hát của anh bị ảnh hưởng khá nhiều khi thông tin bà Vũ Thị Thúy (vợ nam ca sĩ) bị tạm giữ đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Theo Khánh Phương, các fan cũng như bạn bè, người thân liên tục gọi điện, nhắn tin, để lại bình luận trên trang cá nhân của anh hỏi thăm. Giọng ca Chiếc khăn gió ấm cho biết anh mừng vì những khán giả yêu mến vẫn dành niềm tin rằng anh không dính dáng đến việc làm ăn của bà Thúy.

Khánh Phương rất kín tiếng khi nói về người vợ CEO. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Nam ca sĩ chia sẻ "Trước giờ tôi cũng không bao giờ nói gì cả, ai muốn hiểu như nào thì hiểu, tôi không muốn lên tiếng. Tôi không thích bị nhắc tới chuyện đời tư của mình. Tôi chỉ muốn cảm ơn gia đình, bạn bè và các fan đã hiểu tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu fan không hiểu, họ chắc sẽ có những lời nói không hay dành cho mình. Nhưng tôi cảm thấy mọi người vẫn rất trân trọng và hiểu tôi ở một góc độ nào đó. Họ dành cho tôi sự quan tâm rất thật tình. Đó là điều tôi rất trân trọng".

Và với vụ việc liên quan đến bà Vũ Thị Thúy, Khánh Phương bày tỏ mong mỏi truyền thông không lôi tên mình vào. Anh cho rằng ai sai thì người đó chịu, nếu bản thân sai phạm thì sẽ có pháp luật xử lý. Nam ca sĩ thẳng thắn: "Nếu trong vụ việc này, cá nhân nào phát hiện tôi sai phạm thì cứ tố cáo, chắc chắn các cơ quan chức năng, pháp luật sẽ đứng ra điều tra làm rõ và có hình thức xử lý. Tôi chỉ mong truyền thông đừng lôi tên tôi vào vụ việc liên quan đến Thúy. Ai là người vi phạm, công ty nào thì hãy đưa thẳng tên, làm ơn đừng kéo tên tôi vào nếu nó không quá liên quan. Còn việc tôi có liên quan đến hay không, các cơ quan chức năng sẽ xác minh. Tôi không muốn người thân, khán giả của mình phải lo lắng, hỏi thăm vì những thông tin này".

Trước đó vào đầu tháng 8 vừa qua, ca sĩ Khánh Phương thông báo bán kết cổ phiếu trong công ty do vợ làm chủ tịch. Ước tính theo mức giá trị trên thị trường thời điểm bán ra, ca sĩ Khánh Phương thu về khoảng 10 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu này.

Ca sĩ Khánh Phương cho biết cuộc sống của mình bị ảnh hưởng khi thông tin vợ anh bị tạm giữ đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Từ tháng 6/2022, ca sĩ Khánh Phương bắt đầu mua cổ phiếu của công ty này và tham gia vào Hội đồng quản trị ở khoảng thời điểm cuối năm. Chỉ sau khoảng 1 năm gia nhập, Khánh Phương muốn bán hết tất cả cổ phiếu đang sở hữu. Trong một chia sẻ, Khánh Phương từng cho biết mua cổ phiếu để nắm quyền quản trị công ty, chứ không phải để đầu tư lướt sóng.

Ca sĩ Khánh Phương sinh năm 1981, là ca sĩ quen mặt với khán giả qua nhiều bản hit như: Chiếc khăn gió ấm, Đành thôi quên lãng, Mưa thủy tinh...Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, anh hiện tại ít xuất hiện hơn, thỉnh thoảng nhận lời đi diễn ở một số sân khấu. Ca sĩ Khánh Phương xuất thân trong gia đình giàu có, sở hữu nhiều tài sản lớn ở TP.HCM.

Hiện tại những thông tin liên quan đến bà Vũ Thị Thúy nhận được nhiều sự quan tâm vì là vợ của ca sĩ Khánh Phương.