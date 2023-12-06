Vĩnh Thụy có động thái đầu tiên trên mạng xã hội liên quan đến bà xã sau 3 ngày tổ chức lễ cưới

Hậu trường 06/12/2023 20:13

Chia sẻ của Vĩnh Thụy đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả.

Vừa qua, hình ảnh tại lễ cưới của siêu mẫu Vĩnh Thụy và bà xã tên Thúy được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý. Bởi trước đó, cặp đôi chưa từng hé lộ hình ảnh nào về ngày trọng đại này. 

Vĩnh Thụy có động thái đầu tiên trên mạng xã hội liên quan đến bà xã sau 3 ngày tổ chức lễ cưới - Ảnh 1
Vừa qua, hình ảnh tại lễ cưới của siêu mẫu Vĩnh Thụy và bà xã tên Thúy được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý

Sau 3 ngày diễn ra hôn lễ, tối ngày 5/12, Vĩnh Thụy mới có động thái đầu tiên trên trang cá nhân có liên quan đến bà xã. Theo đó, anh khoe món quà được vợ tặng nhân ngày sinh nhật tuổi 35. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý chính là lời nhắn kèm theo giỏ quà toát ra quyền lực "nóc nhà": "Happy Birthday, chúc mừng anh có được em". Trước món quà của vợ, Vĩnh Thụy chỉ đính kèm icon mặt cười hạnh phúc.

Vĩnh Thụy có động thái đầu tiên trên mạng xã hội liên quan đến bà xã sau 3 ngày tổ chức lễ cưới - Ảnh 2
Sau 3 ngày diễn ra hôn lễ, tối ngày 5/12, Vĩnh Thụy mới có động thái đầu tiên trên trang cá nhân có liên quan đến bà xã

Trong suốt quá trình hẹn hò đến khi về chung một nhà, cả hai luôn giữ nguyên tắc che dung mạo của đối phương. Hiếm hoi lắm mới có bức ảnh cận mặt bà xã của nam siêu mẫu được bạn bè đăng tải trên mạng xã hội.

Vĩnh Thụy có động thái đầu tiên trên mạng xã hội liên quan đến bà xã sau 3 ngày tổ chức lễ cưới - Ảnh 3
Hiếm hoi lắm mới có bức ảnh cận mặt bà xã của nam siêu mẫu được bạn bè đăng tải trên mạng xã hội

 

Có thể thấy, bà xã Vĩnh Thụy sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn không thua kém mỹ nhân Vbiz nào. Trước lễ cưới ở Đà Lạt, khoảng tháng 10 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức một buổi lễ ở TP.HCM trong sự riêng tư, kín đáo. 

 

Vĩnh Thụy có động thái đầu tiên trên mạng xã hội liên quan đến bà xã sau 3 ngày tổ chức lễ cưới - Ảnh 4
Trước lễ cưới ở Đà Lạt, khoảng tháng 10 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức một buổi lễ ở TP.HCM trong sự riêng tư, kín đáo

Vĩnh Thụy lần đầu khoe nửa kia vào dịp Lễ tình nhân cách đây 2 năm. Đến tháng 11/2021, trên mạng xã hội xuất hiện clip Vĩnh Thụy đã cầu hôn bạn gái. Theo một số nguồn tin, gia thế người bạn đời của Vĩnh Thụy "không phải dạng vừa". Cô là ái nữ của một đại gia bất động sản nổi tiếng tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thuỵ sở hữu vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp.

Vĩnh Thụy có động thái đầu tiên trên mạng xã hội liên quan đến bà xã sau 3 ngày tổ chức lễ cưới - Ảnh 5
Vĩnh Thụy có động thái đầu tiên trên mạng xã hội liên quan đến bà xã sau 3 ngày tổ chức lễ cưới - Ảnh 6
Trong suốt quá trình hẹn hò đến khi về chung một nhà, cả hai luôn giữ nguyên tắc che dung mạo của đối phương

Không chỉ thế, học vấn của cô cũng vô cùng nổi trội khi từng du học tại Singapore và hiện đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh. Bà xã Vĩnh Thuỵ được chồng nhập hội "chỉ follow mình em" trên mạng xã hội.

Lộ ảnh hiếm cận mặt cô dâu của siêu mẫu Vĩnh Thụy trong lễ cưới kín đáo tại Đà Lạt

Lộ ảnh hiếm cận mặt cô dâu của siêu mẫu Vĩnh Thụy trong lễ cưới kín đáo tại Đà Lạt

Cặp đôi giữ kín thông tin về ngày trọng đại, đến hiện tại trang cá nhân cũng không có cập nhật mới. 

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Từ khóa:   Vĩnh Thụy bà xã Vĩnh Thụy đám cưới vĩnh thụy

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