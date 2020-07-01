U50 Giáng My khiến dân mạng ‘nghẹt thở’ với loạt ảnh diện bikini khoe vòng 1 ngồn ngộn, vóc dáng thon gọn khó tin

Ở tuổi 49, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My vẫn tự tin diện bikini khoe hình thể “chuẩn không cần chỉnh” đến người hâm mộ.
- Con gái 15 tuổi của Lưu Thiên Hương khiến dân mạng ngỡ ngàng vì nhan sắc xinh đẹp, diện bikini tạo dáng đầy thần thái
- Diện bikini khoe bụng bầu to vượt mặt, Đông Nhi khiến dân tình xôn xao trước vòng 1 gợi cảm
Mùa hè là mùa của những chuyến du lịch biển, hội mỹ nhân Vbiz cũng được dịp thi nhau “chiêu đãi” người hâm mộ những bộ ảnh bikini “nóng bỏng mắt”.
Không nằm ngoài cuộc đua này, Hoa hậu Giáng My cũng vừa đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini cực gợi cảm trên trang Facebook cá nhân. Được biết, cô vừa có chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại đảo Phú Quốc.
Qua loạt ảnh chia sẻ, người đẹp diện bikini một mảnh gợi cảm, đeo kính đen sành điệu khoe nhan sắc trẻ đẹp thách thức thời gian. Ở tuổi 49, người đẹp Đền Hùng vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Không chỉ gây chú ý với body nuột nà, vòng 1 căng đầy quyến rũ của Giáng My cũng bốc lửa chẳng kém dàn mỹ nhân 8x, 9x của Vbiz.
Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn của Giáng My: “Đẹp say đắm lòng người luôn chị yêu ơi”, “Chị Giáng My trẻ mãi, xinh quá chị ơi”, “Chuẩn từng milimet. Yêu quá! Rất tự hào có Hoa Hậu Đền Hùng đẹp bền thế!”, “Body hoàn hảo”, “Đẹp không tì vết luôn đó trời”, “Như gái 18 vậy chị”…