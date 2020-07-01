U50 Giáng My khiến dân mạng ‘nghẹt thở’ với loạt ảnh diện bikini khoe vòng 1 ngồn ngộn, vóc dáng thon gọn khó tin

Mùa hè là mùa của những chuyến du lịch biển, hội mỹ nhân Vbiz cũng được dịp thi nhau “chiêu đãi” người hâm mộ những bộ ảnh bikini “nóng bỏng mắt”.

Không nằm ngoài cuộc đua này, Hoa hậu Giáng My cũng vừa đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini cực gợi cảm trên trang Facebook cá nhân. Được biết, cô vừa có chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại đảo Phú Quốc.