U50 Giáng My khiến dân mạng ‘nghẹt thở’ với loạt ảnh diện bikini khoe vòng 1 ngồn ngộn, vóc dáng thon gọn khó tin

Không nằm ngoài cuộc đua này, Hoa hậu Giáng My cũng vừa đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini cực gợi cảm trên trang Facebook cá nhân. Được biết, cô vừa có chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại đảo Phú Quốc.

Nàng hậu U50 chẳng ngần ngại khoe vòng 1 gợi cảm trước ống kính - Ảnh: FB

Vóc dáng cùng làn da trắng hồng khiến hội chị em phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh chia sẻ, người đẹp diện bikini một mảnh gợi cảm, đeo kính đen sành điệu khoe nhan sắc trẻ đẹp thách thức thời gian. Ở tuổi 49, người đẹp Đền Hùng vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Không chỉ gây chú ý với body nuột nà, vòng 1 căng đầy quyến rũ của Giáng My cũng bốc lửa chẳng kém dàn mỹ nhân 8x, 9x của Vbiz.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My luôn có mặt trong danh sách mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn của Giáng My: “Đẹp say đắm lòng người luôn chị yêu ơi”, “Chị Giáng My trẻ mãi, xinh quá chị ơi”, “Chuẩn từng milimet. Yêu quá! Rất tự hào có Hoa Hậu Đền Hùng đẹp bền thế!”, “Body hoàn hảo”, “Đẹp không tì vết luôn đó trời”, “Như gái 18 vậy chị”…