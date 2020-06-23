Con gái 15 tuổi của Lưu Thiên Hương khiến dân mạng ngỡ ngàng vì nhan sắc xinh đẹp, diện bikini tạo dáng đầy thần thái

Hậu trường 23/06/2020 15:39

Khoe loạt ảnh mới nhất của con gái trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận về “cơn mưa” lời khen từ dân mạng.

Mới đây, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất của con gái lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: Các bác ạ, ít gì tôi cũng là nhạc sĩ quốc gia mà đi với tụi nó tôi bị hành hạ. Đi chơi mà hơn đi làm, có khi thôi. Mimi Luu, được chưa?”.

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Bài đăng của nữ nhạc sĩ - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, bé Mimi – con gái Lưu Thiên Hương sở hữu nhan sắc xinh đẹp đầy nữ tính với làn da trắng cùng mái tóc dài đen mượt. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng cô bé tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp và tự tin trước ống kính.

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Nữ nhạc sĩ lăn xả để làm phó nháy cho con gái – Ảnh: FB

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Diện bikini gợi cảm, con gái Lưu Thiên Hương tạo dáng đầy thần thái – Ảnh: FB

Là một trong những nhóc tỳ kín tiếng bậc nhất showbiz nên ngay khi được mẹ cho lên sóng, ai nấy đều bất ngờ trước nhan sắc thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp của Mimi. Thậm chí, nhiều bạn bè thân thiết của Lưu Thiên Hương như Huy Tuấn, Tú Dưa… cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của cô bé.

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Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của Mimi - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt dành lời khen cho nhan sắc của con gái Lưu Thiên Hương: “Tương lai cháu gái là ‘bông hậu’ kiêm ca nhạc sĩ rồi”, “Cho đi làm người mẫu được đấy, dáng chuẩn mà rất phong cách”, “Cháu lớn quá rồi chị ạ, xinh đẹp hơn mẹ rồi”, “Mi lớn quá, thành hot girl rồi”, “Mimi người đẹp quá thể, càng lớn càng xinh đẹp long lanh”…

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Từ khóa:   con gái Lưu Thiên Hương con sao Việt nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

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