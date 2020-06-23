Con gái 15 tuổi của Lưu Thiên Hương khiến dân mạng ngỡ ngàng vì nhan sắc xinh đẹp, diện bikini tạo dáng đầy thần thái

Mới đây, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất của con gái lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Các bác ạ, ít gì tôi cũng là nhạc sĩ quốc gia mà đi với tụi nó tôi bị hành hạ. Đi chơi mà hơn đi làm, có khi thôi. Mimi Luu, được chưa?”.

Bài đăng của nữ nhạc sĩ - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, bé Mimi – con gái Lưu Thiên Hương sở hữu nhan sắc xinh đẹp đầy nữ tính với làn da trắng cùng mái tóc dài đen mượt. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng cô bé tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp và tự tin trước ống kính.