Từng có mâu thuẫn vì phải trả nợ cho mẹ suốt 10 năm, mối quan hệ của Truong Mỹ Nhân và mẹ ruột giờ ra sao?

Hậu trường 16/05/2023 10:09

Người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi Trương Mỹ Nhân trước đó từng viết tâm thư dài nhằm tiết lộ phải trả nợ cho mẹ tận 10 năm

Người hâm mộ đã không khỏi xúc động và vui lây vì đây là lần đầu tiên cô chụp cùng mẹ ruột sau bài viết ẩn ý phải làm việc từ năm 16 tuổi để trả nợ cho mẹ ruột suốt 10 năm. Nàng hậu còn cho biết khi đã làm mẹ bản thân mới hiểu được tấm lòng của đấng sinh thành nhiều hơn. Dân tình có thể đoán được những mâu thuẫn trước đó của hai mẹ con đã nhanh chóng tan biến và trả lại cho người đẹp một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. 

Từng có mâu thuẫn vì phải trả nợ cho mẹ suốt 10 năm, mối quan hệ của Truong Mỹ Nhân và mẹ ruột giờ ra sao? - Ảnh 1
Trương Mỹ Nhân và bố mẹ ruột sau 10 năm mâu thuẫn

Nhân dịp ngày sinh nhật của mẹ, Trương Mỹ Nhân cũng như bao nhiêu người con khác, cô bày tỏ tâm tình và sự yêu thương dành cho đấng sinh thành trong ngày đặc biệt, cụ thể cố viết: ''Chúc mừng sinh nhật mẹ. Xưa ba tôi hay nói “Vợ ba nuôi hoài không lớn” tôi không hiểu gì cả, sau này lớn lên mới hiểu hết hàm ý của câu nói đó. Mẹ của tôi thật sự là một người có tâm hồn “siêu trẻ con”. Lớn lên tôi cũng làm mẹ tôi nhận ra mỗi bà mẹ có cách yêu con khác nhau và cũng có những mâu thuẫn khác nhau nhưng cuối cùng gia đình vẫn là gia đình. Cám ơn ba mẹ đã sinh con ra và vất vả để con được khôn lớn nên người". 

Từng có mâu thuẫn vì phải trả nợ cho mẹ suốt 10 năm, mối quan hệ của Truong Mỹ Nhân và mẹ ruột giờ ra sao? - Ảnh 2
Tấm ảnh hiếm hoi của nhiều năm về trước nàng hậu chụp cùng bố mẹ 

Được biết người đẹp hiện giờ sống chung với Phí Ngọc Hưng và đã có cho nhau một ''công chúa nhỏ'' bụ bẫm, đáng yêu tròn 2 tuổi. Dù đã có cho nhau ''trái ngọt'' nhưng cả hai vẫn tiết lộ chưa đăng ký kết hôn. Tuy nhiên gia đình Phí Ngọc Hưng vẫn yêu thương và xem Trương Mỹ Nhân là người con dâu chính thức và yêu thương cô hết lòng. 

Từng có mâu thuẫn vì phải trả nợ cho mẹ suốt 10 năm, mối quan hệ của Truong Mỹ Nhân và mẹ ruột giờ ra sao? - Ảnh 3
Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng 
Từng có mâu thuẫn vì phải trả nợ cho mẹ suốt 10 năm, mối quan hệ của Truong Mỹ Nhân và mẹ ruột giờ ra sao? - Ảnh 4
Gia đình nhỏ của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng hiện tại cùng cô con gái nhỏ Bona 

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đã có hơn 3 năm bên nhau, tuy nhiên cả hai có một giai đoạn chia tay rồi tái hợp. Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng tiết lộ lý do từng tan vỡ là do mâu thuẫn, bất đồng nhưng sau đó thay đổi vì nhau để cho con có gia đình trọn vẹn.

Từng có mâu thuẫn vì phải trả nợ cho mẹ suốt 10 năm, mối quan hệ của Truong Mỹ Nhân và mẹ ruột giờ ra sao? - Ảnh 5
Cả hai thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình từ khi có con gái 

Cô nàng chia sẻ về việc tổ chức đám cưới còn phải xem thái độ đàng trai (ý nói Phí Ngọc Hưng) ra sao thì cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Về phía Phí Ngọc Hưng, nam diễn viên đặt KPI sẽ sớm "rước nàng về dinh" trong năm 2023. 

Từng có mâu thuẫn vì phải trả nợ cho mẹ suốt 10 năm, mối quan hệ của Truong Mỹ Nhân và mẹ ruột giờ ra sao? - Ảnh 6
Cả hai dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 
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