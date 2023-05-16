Người hâm mộ đã không khỏi xúc động và vui lây vì đây là lần đầu tiên cô chụp cùng mẹ ruột sau bài viết ẩn ý phải làm việc từ năm 16 tuổi để trả nợ cho mẹ ruột suốt 10 năm. Nàng hậu còn cho biết khi đã làm mẹ bản thân mới hiểu được tấm lòng của đấng sinh thành nhiều hơn. Dân tình có thể đoán được những mâu thuẫn trước đó của hai mẹ con đã nhanh chóng tan biến và trả lại cho người đẹp một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Trương Mỹ Nhân và bố mẹ ruột sau 10 năm mâu thuẫn

Nhân dịp ngày sinh nhật của mẹ, Trương Mỹ Nhân cũng như bao nhiêu người con khác, cô bày tỏ tâm tình và sự yêu thương dành cho đấng sinh thành trong ngày đặc biệt, cụ thể cố viết: ''Chúc mừng sinh nhật mẹ. Xưa ba tôi hay nói “Vợ ba nuôi hoài không lớn” tôi không hiểu gì cả, sau này lớn lên mới hiểu hết hàm ý của câu nói đó. Mẹ của tôi thật sự là một người có tâm hồn “siêu trẻ con”. Lớn lên tôi cũng làm mẹ tôi nhận ra mỗi bà mẹ có cách yêu con khác nhau và cũng có những mâu thuẫn khác nhau nhưng cuối cùng gia đình vẫn là gia đình. Cám ơn ba mẹ đã sinh con ra và vất vả để con được khôn lớn nên người".