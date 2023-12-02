Thu Hương 'Cô thư ký xinh đẹp' sau 15 năm rời showbiz: Được gọi là 'đại gia' của chồng, nhuận sắc dù bước sang tuổi U50

Vai nữ chính Mỹ Dung do Hoa khôi Thể thao 1995 Nguyễn Thu Hương đảm nhận gây được tình cảm lớn trong lòng khán giả. Đến nay, người người vẫn nhận xét là vai diễn "để đời" của người đẹp gốc Hà Nội bởi sau nhiều năm bộ phim phát sóng, khán giả vẫn gọi Thu Hương bằng biệt danh "cô thư ký".

Cách đây hơn 20 năm, phim truyền hình Cô thư ký xinh đẹp vừa công chiếu đã trở thành hiện tượng của màn ảnh Việt khi mạnh mẽ phản ánh các vấn đề xã hội như "con ông cháu cha", tình ái chốn công sở,...

Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Thu Hương dường như rút khỏi showbiz và dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, học tập nghiên cứu và chăm sóc cuộc sống của gia đình. Chia sẻ về quyết định rút lui khỏi hào quang showbiz, Thu Hương chia sẻ với báo Dân Trí: "Lần cuối cùng tôi đóng phim là năm 2009 với vai trong Ám ảnh xanh. Ai cũng nghĩ tôi sẽ đi theo con đường diễn xuất. Nhưng thời điểm đó, thị trường phim Việt rất bé nhỏ. Cát-xê diễn viên truyền hình chỉ vài triệu đồng ít ỏi. Tôi khao khát làm giàu, không thể "nghèo" mãi được vì phải có trách nhiệm với cha mẹ. Đó là lý do tôi hy sinh nghề MC, nghề diễn viên để chuyển hướng sang ngành truyền thông".

Ít ai biết, khi đảm nhận vai diễn này Nguyễn Thu Hương chỉ mới 20 tuổi, chưa từng học qua trường lớp diễn xuất. Cô đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Thể thao 1995 nhờ ngoại hình sáng đẹp, khả năng dẫn dắt chương trình trên sóng truyền hình quốc gia (VTV) lưu loát. Năm 2011, Thu Hương thi Mrs World (Hoa hậu Quý bà Thế giới) ở Mỹ và đoạt giải Á hậu.

Ít ai biết, khi đảm nhận vai diễn này Nguyễn Thu Hương chỉ mới 20 tuổi, chưa từng học qua trường lớp diễn xuất

Năm 2005, cô kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam năm 2005. Kể về cơ duyên với chồng doanh nhân, "Cô thư ký" Thu Hương cho biết: "Năm tôi 25 tuổi, nhiều đại gia tiếp cận nhưng tôi vẫn sợ "ế" vì không yêu được ai. Trước đó, tôi từng có mối tình 5 năm với một anh phi công nhưng chuyện tình đổ vỡ vì bị người ta kiểm soát quá mức.

Tôi quan niệm cưới chồng là phải lấy người mình yêu. Tiêu chuẩn của tôi là không lấy người xấu mà giàu, phải chọn người đẹp trai, thông minh. Nhưng như vậy rất khó. Chồng tôi là người nghèo nhất trong tất cả chàng trai theo đuổi tôi. Chúng tôi lần đầu gặp nhau là tại Huế. Lúc đó anh làm giám đốc tài chính cho một công ty nội thất. Ngay khi gặp, tôi đã nhận ra anh giống hình mẫu lý tưởng của mình: Đẹp trai, hài hước và thông minh".

Năm 2005, cô kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam năm 2005

Thu Hương vui vẻ với danh xưng là "đại gia" của chồng. Cô thừa nhận: "Khi ấy tôi đã có sự nghiệp vững chắc, còn anh chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp, không có gì trong tay. Khi mình chọn được đúng bạn đời, chúng ta sẽ có niềm tin làm được mọi thứ.

Thời mới kết hôn, anh không giàu nhưng giỏi xoay xở, chi tiêu phóng khoáng. Tôi thích một người mặc dù không có gì nhưng luôn dành cho bạn đời những điều tốt nhất. Đến bây giờ anh đã trở thành người "tiêu chuẩn 5 sao". Anh nỗ lực rất nhiều để đền ơn những người tin tưởng vào khả năng của anh".

Thu Hương vui vẻ với danh xưng là "đại gia" của chồng

Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay tổ ấm của Thu Hương càng thêm trọn vẹn khi có 2 cậu con trai là Nam Khánh, Nam Anh. Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Hoa khôi Thể thao 1995 cho hay: "Chân - thiện - nhẫn. Chúng ta sống với nhau phải chân thành, thiện tâm trong lời nói, cử chỉ, suy nghĩ với mọi thứ xung quanh. Nếu dốc lòng rồi mà vấn đề vẫn chưa cải thiện thì có nghĩa là nó sẽ đến vào thời điểm khác. Những lúc muốn bỏ cuộc, tôi sẽ cố nhẫn nại thêm".

Bao năm qua, Hoa khôi Thu Hương vẫn luôn có được sức hút nhất định đối với công chúng khi là người đứng sau thành công của hàng loạt các chương trình

Bao năm qua, Hoa khôi Thu Hương vẫn luôn có được sức hút nhất định đối với công chúng khi là người đứng sau thành công của hàng loạt các chương trình. Với kiến thức được học tập tại khoa Báo chí Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cùng kinh nghiệm thực tế trong mảng truyền hình và truyền thông, Thu Hương kết nối tất cả những mối quan hệ để mở rộng công ty truyền thông, tổ chức event của mình.

Thời gian gần đây, Thu Hương dành nhiều sự chuyên tâm cho các hoạt động hướng về người trẻ, đặc biệt là GenZ và thế hệ kế thừa. Cô chia sẻ: "Các con chính là rường cột, là điểm tựa, kỳ vọng của tương lai. Con trai lớn của tôi năm nay đã vào tuổi 16, độ tuổi lý tưởng để bắt đầu những trải nghiệm làm chủ cuộc sống. Vì được định hướng, nâng đỡ và dẫn dắt từ nhỏ thông qua kinh nghiệm và kiến thức của bố mẹ nên Tom (tên cậu con trai lớn) đã rất rõ định hướng phát triển bản thân. Là mẹ, tôi cảm thấy rất an tâm.

Với cậu con trai thứ hai - Ben, tôi cũng đã kịp trao truyền cho con những hiểu biết cần thiết trong cuộc sống để tự tin, bản lĩnh. Ben có thể tự mình dẫn dắt đội nhóm nhờ kỹ năng lãnh đạo rèn luyện sau 5 năm tham gia CEO kids. Mới đây, Ben còn tự tin làm hướng dẫn viên đưa mẹ đi du lịch nước ngoài trong mùa hè".

Thời gian gần đây, Thu Hương dành nhiều sự chuyên tâm cho các hoạt động hướng về người trẻ, đặc biệt là GenZ và thế hệ kế thừa

Bước sang tuổi 44, "Cô thư ký" Thu Hương vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ về thần sắc và vóc dáng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên không ngần ngại khoe vóc dáng chuẩn người mẫu trong bộ ảnh bikini dù đã 2 lần sinh nở.

Bước sang tuổi 44, "Cô thư ký" Thu Hương vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ về thần sắc và vóc dáng

Cô chia sẻ: "Thời trẻ cứ ngại chụp vì lý do này lý do nọ. Nhưng thời gian thì sẽ luôn qua đi, không chờ đợi bất kỳ một ai cả. Thanh xuân của mỗi người không hạn định, nhưng không có nghĩa là sẽ còn mãi nếu mình không biết tranh thủ những cơ hội vàng. Thời gian sẽ qua đi và người ta chỉ có những bức ảnh, những thước phim và những dòng nhật ký để lưu lại cảm cảm xúc của cá nhân. Nghĩ vậy nên tôi chụp thôi, để về già có cái ngồi lật ra xem rồi khoe với con cháu".