Thêm một mỹ nhân Việt hé lộ 'lên xe hoa' với bạn trai doanh nhân vào cuối năm 2023 sau 7 năm bên nhau

Mới đây, nữ diễn viên đã xác nhận với truyền thông rằng đang cùng bạn trai chuẩn bị mọi khâu cho hôn lễ diễn ra vào tháng 12. Như vậy sau gần 7 năm hẹn hò, thông tin cặp đôi chuẩn bị về chung một nhà. Đám cưới của Diễm My 9X dự đoán sẽ quy tụ nhiều khuôn mặt đình đám như: Nhã Phương - Trường Giang, Linh Rin - Phillip Nguyễn, Diệu Nhi - Anh Tú, dàn hậu, các mỹ nhân nổi tiếng,...

Diễm My 9x là diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm như: Gái Già Lắm Chiêu (2016), Chạy Đi Rồi Tính (2017), Cô Ba Sài Gòn (2017)... Vào cuối tháng 12/2022, sau thời gian hẹn hò kín tiếng, nữ diễn viên hạnh phúc thông báo được bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu khi cả hai có chuyến nghỉ dưỡng ở Úc. Tính đến thời điểm "chốt đơn" này, cặp đôi đã có 6 năm gắn bó và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Diễm My 9X từng có những chia sẻ đầy bất ngờ về kế hoạch sinh nở, đồng thời tự khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Cô cũng cho biết, ba mẹ chồng rất tâm lí nên muốn hai con ở riêng để chủ động và học cách quán xuyến gia đình chứ không bắt buộc cô phải làm dâu.

Trước đó, trong gia đoạn yêu nhau, cả hai từng có giai đoạn rạn nứt, sau đó tái hợp và viên mãn như hiện tại. Diễm My từng chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Nữ diễn viên đã chia sẻ: "Thật ra tụi My chỉ đang lên kế hoạch chứ chưa xác định ngày. Và mình dự định tổ chức thật ấm cúng, sẽ không có nhiều người. Chủ yếu khách mời là những người thân thiết nhất, vì như thế tụi My mới thoải mái. My là con một nên mình hiểu nhất cảm giác đơn độc, không có anh chị em. Vì thế, nếu sau này tổ ấm có thêm thành viên thì ít nhất phải là 2 đứa, chứ không phải 1".

Diễm My và vị hôn phu quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim tại Úc. Vị hôn phu của Diễm My không hoạt động nghệ thuật, anh là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt Nam và Úc. Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

