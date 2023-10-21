Sức khoẻ hiện tại của NSƯT Thoại Mỹ: Chân ngày càng teo cơ, dễ ngã, tim lúc nhanh lúc chậm

NSƯT Thoại Mỹ cho biết cô mang nhiều bệnh trong người như chứng ngưng tim, chấn thương dây chằng... nhưng không thể khỏi hẳn vì ham đi hát, không chịu điều trị triệt để.

Thoại Mỹ nổi tiếng với các vở như Sóng ngầm, Ảo ảnh... Cô bắt đầu đi hát cải lương vào năm 11 tuổi với sự dìu dắt của người chị gái là nghệ sĩ Thoại Miêu và Út Trong là người đã dạy Thoại Mỹ hát cải lương. Hiện Thoại Mỹ là vẫn được ưu ái khi là một trong những "cô đào" được khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua. Vừa qua, Thoại Mỹ gây lo lắng khi tiết lộ phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ mổ tim. Mới đây, 'cô đào' đã trở về Việt Nam sau thời gian dài điều trị bệnh. Trong hình ảnh được cô cập nhật mới nhất, nữ nghệ sĩ trông khoẻ khoắn, thần sắc tươi tỉnh. Nữ nghệ sĩ đã bắt đầu nhận những show diễn mới.



Vừa qua, Thoại Mỹ gây lo lắng khi tiết lộ phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ mổ tim Là khách mời trong chương trình Hẹn cuối tuần, Thoại Mỹ đã có chia sẻ rõ hơn về tình hình sức khoẻ của mình. Trước khi điều trị bệnh tim, Thoại Mỹ từng bị té đến chấn thương nặng, phải mổ dây chằng nhiều lần. Cô tâm sự: "Một thời gian dài sức khỏe của tôi có vấn đề nên không đi diễn được nhiều. Lần đó, tôi bị tai nạn ngã trên sân khấu, đứt dây chằng, di chứng để lại đến giờ. Chân tôi càng ngày càng teo cơ, đi rất yếu, dễ ngã, nhiều khi đang đứng cũng ngã. Tôi phải mổ nhiều lần để tái tạo lại dây chằng nhưng không thể được như trước, đi lại vẫn khó khăn. Một thời gian sau đó, tôi bị hư giọng, phải nghỉ ngơi dưỡng giọng". Trước khi điều trị bệnh tim, Thoại Mỹ từng bị té đến chấn thương nặng, phải mổ dây chằng nhiều lần Biến cố chưa qua thì nữ nghệ sĩ tiếp tục bị chuẩn đoán mắc bệnh tim phải điều trị suốt thời gian dài. Cô nghẹn ngào: "Có thời gian tôi còn bị tim. Đến gần đây, tôi cũng phải ngưng diễn một thời gian để điều trị bệnh tim. Về tim của tôi, bác sĩ nói rằng lúc đập quá nhanh, lúc lại ngưng đập, nên phải đặt máy hỗ trợ nhịp tim... Đáng lẽ tôi phải phẫu thuật từ mấy năm trước nhưng vì sợ nếu phẫu thuật mà có sự cố gì sẽ không được theo nghề nữa, nên cứ dền dứ, để càng ngày bệnh càng nặng.

Bác sĩ dặn thì tôi dạ vâng nhưng cứ ra đến sân khấu là lại lao vào diễn, hát, cống hiến hết mình. Tôi sợ một ngày nào đó không được hát nữa nên có cơ hội là phải hát cho đã, hát hết mình, có bao nhiêu đều đem ra hết. Chính vì thế nên bệnh tình của tôi không thể khỏi được”. Biến cố chưa qua thì nữ nghệ sĩ tiếp tục bị chuẩn đoán mắc bệnh tim phải điều trị suốt thời gian dài. Cô nghẹn ngào: "Có thời gian tôi còn bị tim. Đến gần đây, tôi cũng phải ngưng diễn một thời gian để điều trị bệnh tim" Qua chia sẻ của Thoại Mỹ, khán giả không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ với niềm đam mê nghệ thuật cải lương của cô. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời chúc nữ nghệ sĩ sớm hồi phục sức khoẻ. Đầu tháng 10 vừa qua, nghệ sĩ Thoại Mỹ tham gia góp giọng trong MV ca nhạc trẻ "Phấn hoa màu son" của ca sĩ H-Kray. Thoại Mỹ cho biết nhận lời hợp tác vì hy vọng bộ môn nghệ thuật truyền thống đến gần giới trẻ hơn. Trong quá trình thực hiện video nhạc, chị cùng ca sĩ H-Kray tranh luận nhiều lần để tìm tiếng nói chung. Đầu tháng 10 vừa qua, nghệ sĩ Thoại Mỹ tham gia góp giọng trong MV ca nhạc trẻ "Phấn hoa màu son" của ca sĩ H-Kray Thay vì mặc trang phục bình thường hoặc áo dài như yêu cầu của êkíp, chị chọn mặc đồ cổ trang của cải lương để người xem thấy được hình ảnh của một cô đào hát. Thoại Mỹ còn đề nghị hát thêm một đoạn tuồng cổ và nhờ Tiêu Minh Phụng gấp rút viết tám nhịp cuối cải lương để trình bày trong nhạc phẩm. Chị cho biết quý tài năng âm nhạc của H-Kray, khen ca sĩ có tư duy, sự sáng tạo. Nghệ sĩ nói: "Chúng tôi giống nhau ở chỗ muốn khơi gợi lại những giá trị truyền thống trong âm nhạc, kết hợp với hơi thở đương đại của người trẻ".

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