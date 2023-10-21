Sức khoẻ hiện tại của NSƯT Thoại Mỹ: Chân ngày càng teo cơ, dễ ngã, tim lúc nhanh lúc chậm

Hậu trường 21/10/2023 09:57

NSƯT Thoại Mỹ cho biết cô mang nhiều bệnh trong người như chứng ngưng tim, chấn thương dây chằng... nhưng không thể khỏi hẳn vì ham đi hát, không chịu điều trị triệt để.

Thoại Mỹ nổi tiếng với các vở như Sóng ngầm, Ảo ảnh... Cô bắt đầu đi hát cải lương vào năm 11 tuổi với sự dìu dắt của người chị gái là nghệ sĩ Thoại Miêu và Út Trong là người đã dạy Thoại Mỹ hát cải lương. Hiện Thoại Mỹ là vẫn được ưu ái khi là một trong những "cô đào" được khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua.

Vừa qua, Thoại Mỹ gây lo lắng khi tiết lộ phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ mổ tim. Mới đây, 'cô đào' đã trở về Việt Nam sau thời gian dài điều trị bệnh. Trong hình ảnh được cô cập nhật mới nhất, nữ nghệ sĩ trông khoẻ khoắn, thần sắc tươi tỉnh. Nữ nghệ sĩ đã bắt đầu nhận những show diễn mới.

Sức khoẻ hiện tại của NSƯT Thoại Mỹ: Chân ngày càng teo cơ, dễ ngã, tim lúc nhanh lúc chậm - Ảnh 1
Vừa qua, Thoại Mỹ gây lo lắng khi tiết lộ phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ mổ tim

Là khách mời trong chương trình Hẹn cuối tuần, Thoại Mỹ đã có chia sẻ rõ hơn về tình hình sức khoẻ của mình. Trước khi điều trị bệnh tim, Thoại Mỹ từng bị té đến chấn thương nặng, phải mổ dây chằng nhiều lần. Cô tâm sự: "Một thời gian dài sức khỏe của tôi có vấn đề nên không đi diễn được nhiều. Lần đó, tôi bị tai nạn ngã trên sân khấu, đứt dây chằng, di chứng để lại đến giờ. Chân tôi càng ngày càng teo cơ, đi rất yếu, dễ ngã, nhiều khi đang đứng cũng ngã. Tôi phải mổ nhiều lần để tái tạo lại dây chằng nhưng không thể được như trước, đi lại vẫn khó khăn. Một thời gian sau đó, tôi bị hư giọng, phải nghỉ ngơi dưỡng giọng".

Sức khoẻ hiện tại của NSƯT Thoại Mỹ: Chân ngày càng teo cơ, dễ ngã, tim lúc nhanh lúc chậm - Ảnh 2
Trước khi điều trị bệnh tim, Thoại Mỹ từng bị té đến chấn thương nặng, phải mổ dây chằng nhiều lần

Biến cố chưa qua thì nữ nghệ sĩ tiếp tục bị chuẩn đoán mắc bệnh tim phải điều trị suốt thời gian dài. Cô nghẹn ngào: "Có thời gian tôi còn bị tim. Đến gần đây, tôi cũng phải ngưng diễn một thời gian để điều trị bệnh tim. Về tim của tôi, bác sĩ nói rằng lúc đập quá nhanh, lúc lại ngưng đập, nên phải đặt máy hỗ trợ nhịp tim... Đáng lẽ tôi phải phẫu thuật từ mấy năm trước nhưng vì sợ nếu phẫu thuật mà có sự cố gì sẽ không được theo nghề nữa, nên cứ dền dứ, để càng ngày bệnh càng nặng.

Bác sĩ dặn thì tôi dạ vâng nhưng cứ ra đến sân khấu là lại lao vào diễn, hát, cống hiến hết mình. Tôi sợ một ngày nào đó không được hát nữa nên có cơ hội là phải hát cho đã, hát hết mình, có bao nhiêu đều đem ra hết. Chính vì thế nên bệnh tình của tôi không thể khỏi được”.

Sức khoẻ hiện tại của NSƯT Thoại Mỹ: Chân ngày càng teo cơ, dễ ngã, tim lúc nhanh lúc chậm - Ảnh 3
Biến cố chưa qua thì nữ nghệ sĩ tiếp tục bị chuẩn đoán mắc bệnh tim phải điều trị suốt thời gian dài. Cô nghẹn ngào: "Có thời gian tôi còn bị tim. Đến gần đây, tôi cũng phải ngưng diễn một thời gian để điều trị bệnh tim"

Qua chia sẻ của Thoại Mỹ, khán giả không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ với niềm đam mê nghệ thuật cải lương của cô. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời chúc nữ nghệ sĩ sớm hồi phục sức khoẻ.

Đầu tháng 10 vừa qua, nghệ sĩ Thoại Mỹ tham gia góp giọng trong MV ca nhạc trẻ "Phấn hoa màu son" của ca sĩ H-Kray. Thoại Mỹ cho biết nhận lời hợp tác vì hy vọng bộ môn nghệ thuật truyền thống đến gần giới trẻ hơn. Trong quá trình thực hiện video nhạc, chị cùng ca sĩ H-Kray tranh luận nhiều lần để tìm tiếng nói chung.

Sức khoẻ hiện tại của NSƯT Thoại Mỹ: Chân ngày càng teo cơ, dễ ngã, tim lúc nhanh lúc chậm - Ảnh 4
Đầu tháng 10 vừa qua, nghệ sĩ Thoại Mỹ tham gia góp giọng trong MV ca nhạc trẻ "Phấn hoa màu son" của ca sĩ H-Kray

Thay vì mặc trang phục bình thường hoặc áo dài như yêu cầu của êkíp, chị chọn mặc đồ cổ trang của cải lương để người xem thấy được hình ảnh của một cô đào hát. Thoại Mỹ còn đề nghị hát thêm một đoạn tuồng cổ và nhờ Tiêu Minh Phụng gấp rút viết tám nhịp cuối cải lương để trình bày trong nhạc phẩm.

Chị cho biết quý tài năng âm nhạc của H-Kray, khen ca sĩ có tư duy, sự sáng tạo. Nghệ sĩ nói: "Chúng tôi giống nhau ở chỗ muốn khơi gợi lại những giá trị truyền thống trong âm nhạc, kết hợp với hơi thở đương đại của người trẻ".

Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54

Dàn sao cải lương đình đám đến dự sinh nhật NSƯT Thoại Mỹ, 'cô đào' khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 54

Vừa qua, NSƯT Thoại Mỹ đã có buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ bên người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   NSUT Thoại Mỹ Thoại Mỹ mổ tim sức khoẻ Thoại Mỹ

TIN MỚI NHẤT

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 5 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 35 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ