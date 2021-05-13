Sau vụ Ái Vân cầu cứu, mẹ ruột cố NS Vân Quang Long trải lòng: 'Tôi vốn là nhà giáo công chức trí thức nên chỉ biết trông chờ và tin tưởng ở pháp luật'

Hậu trường 13/05/2021 16:39

Mới đây, Ái Vân đã lên tiếng cầu cứu cơ quan chức năng về việc có người đe dọa, xúc phạm cô và gia đình. Ngay sau đó, mẹ ruột cố nghệ sĩ Vân Quang Long cũng có những chia sẻ liên quan.

Mới đây, một nguồn tin cho biết, vợ đầu cố nghệ sĩ Vân Quang Long là Ái Vân đã lên tiếng cầu cứu cơ quan chức năng. Theo đó, cuối năm 2020, sau khi giọng ca thần tượng 8x đột ngột qua đời ở Mỹ, bản thân Ái Vân và gia đình của cố nghệ sĩ đau xót tột cùng. Thế nhưng, tất cả mọi người đang phải gánh chịu những lời vu khống, xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng nghiêm trọng cha mẹ cố nghệ sĩ, đặc biệt là hai con nhỏ Trác Hy - Trác Kỳ (con của Vân Quang Long và vợ đầu Ái Vân). Đáng chú ý, nhiều người ẩn đanh còn de dọa, đòi đốt phòng nha khoa nơi Ái Vân đang làm việc, gây nguy hiểm đến tính mạng gia đình chị. 

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Một chia sẻ mới đây cho biết Ái Vân đang cầu cứu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc - Ảnh: FB

Sau chia sẻ của Ái Vân, cha mẹ ruột của nam nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng.

Theo nguồn tin từ SAOstar, Nhâm Thị Tư - mẹ ruột của cố nghệ sĩ Vân Quang Long cho biết, khi bị xúc phạm, Ái Vân không chia sẻ việc này với bà, bà chỉ biết việc này qua thông tin từ họ hàng. Theo bà Tư, kể từ khi gia đình bà bị các YouTuber nói xấu, vu khống, mạt sát, bôi nhọ, tất cả mọi người chỉ biết cách động viên nhau vượt qua hoạn nạn, thị phi. 

Theo bà Tư, việc các YouTuber đăng nội dung nói xấu gia đình không chỉ nhằm mục đích "câu view" kiếm tiền mà thực chất, có người đứng đằng sau tất cả để "giật dây", dẫn dắt dư luận, khiến cộng đồng "chỉ mũi rìu" công kích về phía gia đình bà mà không hề có bất kỳ chứng cứ hay thông tin minh bạch nào. 

Được biết, cách đây không lâu, cha mẹ ruột của Vân Quang Long cũng đã đưa đơn kiện cầu cứu pháp luật vì nhiều YouTuber "đổ xô" bị bôi nhọ danh dự. Chia sẻ về vấn đề này với SAOstar, bà nói thêm: "Tôi vốn là nhà giáo công chức trí thức nên chỉ biết trông chờ và tin tưởng ở pháp luật, cơ quan Nhà nước mà thôi. Về những kênh YouTuber, công an cũng đã mời họ tới nhưng họ lẩn tránh, không tới trình diện cũng như trốn khỏi nơi cư trú. Một số người trong số này cũng đã có những tiền án tiền sự trước đó. Họ có lý lịch như vậy thì việc họ bất chấp đạo đức mà phạm tội cũng là một điều dễ hiểu". 

Thông tin thêm về lùm xùm chuyện tiền phúng điếu, bà Tư bộc bạch, thực tế, số tiền phúng điếu không nhiều để gia đình phải đánh đổi danh dự và sự bình an. Thậm chí, Ái Vân là người có công việc và nền tảng kinh tế ổn định cũng không có lý do để tham gia vào chuyện tiền phúng điếu này. Bà chia sẻ: "Tiền phúng điếu có bao nhiêu đâu mà khiến gia đình phải đánh đổi uy tín, sự bình an của gia đình. Ái Vân với kinh tế ổn định như vậy, càng không muốn rắc rối. Gia đình tôi từng tổ chức đám tang cho Vân Quang Long ở Việt Nam không nhận tiền phúng điếu, và tiền phúng điếu ở chùa Giác Ngộ có hơn 25 triệu thì tôi cũng bỏ thêm 150 triệu để làm từ thiện". 

Bà Tư cho biết, gia đình bà đã nhờ người liên lạc với Linh Lan để giải quyết phần tiền do ban tổ chức đám tang ở Mỹ chuyển về cho bé Helen, thế nhưng Linh Lan không thiện chí giải quyết. Trái lại, mẹ Helen lại yêu cầu phải đưa cho Linh Lan xem danh sách tiền phúng điếu, và khi sự việc vẫn đang được trao đổi thì Linh Lan lại chủ động đăng bài phát ngôn không cần số tiền này. Việc này khiến cả người trung gian lẫn Ái Vân bị ảnh hưởng, khiến Ái Vân bị một số người hăm dọa...

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Hậu tang lễ, gia đình bà Tư vướng phải nhiều thị phi không muốn có - Ảnh: SAOstar
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Tang lễ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long - Ảnh: SAOstar

Từ sau hơn 4 tháng kể từ ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời, những vấn đề bên lề gia đình cố nghệ sĩ vẫn khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Sau sự ra đi của cựu thành viên nhóm 1088, nhiều lùm xùm đấu tố qua lại giữa các thành viên trong gia đình, người vợ thứ hai tên Linh Lan và những người quen biết, anh em một thời của nam ca sĩ lại càng khiến công chúng xót thương cho số phận của nam ca sĩ về cuối đời. 

Sau 'bóc trần' nhân thân Linh Lan, bố mẹ Vân Quang Long thông tin 'rạch ròi' tiền phúng điếu, tiết lộ cuộc sống khó khăn, nợ nần của cố nghệ sĩ thời còn ở Mỹ

Sau 'bóc trần' nhân thân Linh Lan, bố mẹ Vân Quang Long thông tin 'rạch ròi' tiền phúng điếu, tiết lộ cuộc sống khó khăn, nợ nần của cố nghệ sĩ thời còn ở Mỹ

Những ồn ào xoay quanh hậu tang lễ giữa gia đình Vân Quang Long và người "vợ hai" Linh Lan vẫn chưa có hồi kết. Sau khi "bóc mẽ" nhân thân của Linh Lan, tài khoản được cho là của mẹ ruột cố nghệ sĩ vừa tiết lộ thêm các thông tin mới.

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Từ khóa:   Ái Vân Nhâm Thị Tư gia đình Vân Quang Long

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