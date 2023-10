Được biết, cách đây không lâu, cha mẹ ruột của Vân Quang Long cũng đã đưa đơn kiện cầu cứu pháp luật vì nhiều YouTuber "đổ xô" bị bôi nhọ danh dự. Chia sẻ về vấn đề này với SAOstar, bà nói thêm: "Tôi vốn là nhà giáo công chức trí thức nên chỉ biết trông chờ và tin tưởng ở pháp luật, cơ quan Nhà nước mà thôi. Về những kênh YouTuber, công an cũng đã mời họ tới nhưng họ lẩn tránh, không tới trình diện cũng như trốn khỏi nơi cư trú. Một số người trong số này cũng đã có những tiền án tiền sự trước đó. Họ có lý lịch như vậy thì việc họ bất chấp đạo đức mà phạm tội cũng là một điều dễ hiểu".

Thông tin thêm về lùm xùm chuyện tiền phúng điếu, bà Tư bộc bạch, thực tế, số tiền phúng điếu không nhiều để gia đình phải đánh đổi danh dự và sự bình an. Thậm chí, Ái Vân là người có công việc và nền tảng kinh tế ổn định cũng không có lý do để tham gia vào chuyện tiền phúng điếu này. Bà chia sẻ: "Tiền phúng điếu có bao nhiêu đâu mà khiến gia đình phải đánh đổi uy tín, sự bình an của gia đình. Ái Vân với kinh tế ổn định như vậy, càng không muốn rắc rối. Gia đình tôi từng tổ chức đám tang cho Vân Quang Long ở Việt Nam không nhận tiền phúng điếu, và tiền phúng điếu ở chùa Giác Ngộ có hơn 25 triệu thì tôi cũng bỏ thêm 150 triệu để làm từ thiện".

Bà Tư cho biết, gia đình bà đã nhờ người liên lạc với Linh Lan để giải quyết phần tiền do ban tổ chức đám tang ở Mỹ chuyển về cho bé Helen, thế nhưng Linh Lan không thiện chí giải quyết. Trái lại, mẹ Helen lại yêu cầu phải đưa cho Linh Lan xem danh sách tiền phúng điếu, và khi sự việc vẫn đang được trao đổi thì Linh Lan lại chủ động đăng bài phát ngôn không cần số tiền này. Việc này khiến cả người trung gian lẫn Ái Vân bị ảnh hưởng, khiến Ái Vân bị một số người hăm dọa...

Hậu tang lễ, gia đình bà Tư vướng phải nhiều thị phi không muốn có - Ảnh: SAOstar

Tang lễ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long - Ảnh: SAOstar

Từ sau hơn 4 tháng kể từ ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời, những vấn đề bên lề gia đình cố nghệ sĩ vẫn khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Sau sự ra đi của cựu thành viên nhóm 1088, nhiều lùm xùm đấu tố qua lại giữa các thành viên trong gia đình, người vợ thứ hai tên Linh Lan và những người quen biết, anh em một thời của nam ca sĩ lại càng khiến công chúng xót thương cho số phận của nam ca sĩ về cuối đời.