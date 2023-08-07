Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân tại Mỹ, nàng Á hậu đình đám Vbiz mới trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình

Hậu trường 07/08/2023 20:37

Sau 2 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ, Á hậu Vbiz không khỏi vui mừng trong lần trở về Việt Nam thăm gia đình.

Trúc Diễm từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Sau đó, người đẹp cũng đăng quang đoạt thành tích như Người đẹp Thời trang tại Hoa hậu Trái đất năm 2007, lọt top 15 tại Hoa hậu Quốc tế 2011. Từ đó, không chỉ đắt show đi diễn thời trang mà Trúc Diễm còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Tuy nhiên đến năm 2015, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Trúc Diễm quyết định kết hôn cùng doanh nhân tài giỏi John Từ. Sau khi kết hôn, Trúc Diễm hiếm khi xuất hiện tại các sàn diễn và dần thưa thớt ở những sự kiện giải trí vì muốn bản thân chu toàn việc chăm lo cho gia đình.

Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân tại Mỹ, nàng Á hậu đình đám Vbiz mới trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình - Ảnh 1
Năm 2015, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Trúc Diễm quyết định kết hôn cùng doanh nhân tài giỏi John Từ

Tháng 6/2021, Trúc Diễm đã sang Mỹ định cư. Mặc dù phải bắt đầu hành trình mới nơi xứ người nhưng nàng Á hậu từng tiết lộ không cảm thấy quá lo lắng vì luôn có ông xã doanh nhân kề cận. Tại Mỹ, Trúc Diễm tập trung phát triển mảng thời trang, sản xuất talkshow. Tháng 11 vừa qua, Trúc Diễm đảm nhận vai trò giám khảo hạng mục phim ngắn của LHP châu Á tại Mỹ.

Không lâu sau đó, chiều ngày 28/12/2021, Trúc Diễm bất ngờ lên tiếng xác nhận đã ly hôn ông xã John Từ. Cô cho biết, bản thân muốn mọi người hiểu rõ và tránh những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến cô và chồng cũ. Thời điểm đó, cô cho rằng, quyết định chia tay là điều tốt nhất cho cả hai ở thời điểm hiện tại nên mong khán giả tôn trọng mình.

Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân tại Mỹ, nàng Á hậu đình đám Vbiz mới trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình - Ảnh 2
Sau nửa năm sang Mỹ định cư, Trúc Diễm bất ngờ lên tiếng xác nhận đã ly hôn ông xã John Từ. Cô cho biết, bản thân muốn mọi người hiểu rõ và tránh những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến cô và chồng cũ

Mới đây, chiều ngày 4/8, nàng Á hậu PNVN qua ảnh 2005 đăng tải hình ảnh xuất hiện tại sân bay Việt Nam. Kèm theo đó, người đẹp sinh năm 1987 bày tỏ sự vui mừng hạnh phúc: "It's been 2 years. Hello Việt Nam" (tạm dịch: Đã 2 năm rồi. Xin chào Việt Nam).

Sau 2 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ, nàng hậu 8x mới trở về Việt Nam thăm gia đình. Dù để mặt mộc, không trang điểm cầu kỳ nhưng có thể dễ dàng nhận ra Á hậu Trúc Diễm vì nụ cười tươi rạng rỡ đặc trung. Ngoài ra, nàng hậu còn tiết lộ việc làm ngay sau khi trở về Việt Nam là cùng đi ăn tối với gia đình. 

Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân tại Mỹ, nàng Á hậu đình đám Vbiz mới trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình - Ảnh 3
Mới đây, chiều ngày 4/8, nàng Á hậu PNVN qua ảnh 2005 đăng tải hình ảnh xuất hiện tại sân bay Việt Nam. Kèm theo đó, người đẹp sinh năm 1987 bày tỏ sự vui mừng hạnh phúc: "It's been 2 years. Hello Việt Nam"

Trúc Diễm và chồng doanh nhân có 6 năm hạnh phúc bên nhau. Thời điểm ly hôn, người đẹp cho biết cả hai đã nỗ lực níu kéo hạnh phúc nhưng không thể cứu vãn. Nàng Á hậu từng chia sẻ: "Tôi rất buồn khi nói lên những lời này nhưng tin rằng đây là quyết định tốt nhất cho cả hai. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt trong cuộc sống. Tôi và anh John Từ hiện không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau".

Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân tại Mỹ, nàng Á hậu đình đám Vbiz mới trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình - Ảnh 4
Trúc Diễm và chồng doanh nhân có 6 năm hạnh phúc bên nhau. Thời điểm ly hôn, người đẹp cho biết cả hai đã nỗ lực níu kéo hạnh phúc nhưng không thể cứu vãn
Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân tại Mỹ, nàng Á hậu đình đám Vbiz mới trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình - Ảnh 5
Mặc dù đối diện với không ít khó khăn trong cuộc sống song chân dài tin bản thân vẫn nỗ lực vượt qua. Cô khẳng định, bản thân vẫn ủng hộ chồng cũ và cả hai làm bạn sau ly hôn

Nói về cuộc sống hiện tại, Trúc Diễm cho biết, từ khi sang Mỹ sinh sống, cô ở một mình tại căn hộ riêng ở Los Angeles. Người đẹp đang dần thích nghi cuộc sống nơi xứ người khi vừa học, vừa hoạt động nghệ thuật. Mặc dù đối diện với không ít khó khăn trong cuộc sống song chân dài tin bản thân vẫn nỗ lực vượt qua. Cô khẳng định, bản thân vẫn ủng hộ chồng cũ và cả hai làm bạn sau ly hôn.

Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Trúc Diễm sau khi 'chấm dứt' hôn nhân với chồng doanh nhân

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Sau khi ly hôn với chồng doanh nhân, cuộc sống của Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

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