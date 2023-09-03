Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn

Hậu trường 03/09/2023 11:32

Hôn nhân của những sao Việt natf đều kết thúc nhanh chóng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cát Phượng - Thái Hòa

Trước khi tiến tới hôn nhân, Cát Phượng và Thái Hòa là cặp chị em thân thiết tại sân khấu hài kịch Phú Nhuận. Yêu nhau 4 năm và có chung một cậu con trai đầu lòng được 10 tháng thì cặp đôi mới tiến tới tổ chức đám cưới.

Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn - Ảnh 1
Trước khi tiến tới hôn nhân, Cát Phượng và Thái Hòa là cặp chị em thân thiết tại sân khấu hài kịch Phú Nhuận

Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau hôn lễ, cả hai quyết định ly hôn khiến khán giả ngỡ ngàng. Cát Phượng từng chia sẻ, nguyên nhân khiến cô và Thái Hòa ly hôn là do cả hai yêu nhau khi sự nghiệp chưa ổn định. Việc Thái Hòa khá ít nói khiến mối quan hệ của họ có khoảng cách. Hậu ly hôn, Thái Hòa vẫn chủ động gửi tiền trợ cấp cho con trai qua vợ cũ. Anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. 

Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn - Ảnh 2
Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau hôn lễ, cả hai quyết định ly hôn khiến khán giả ngỡ ngàng

Quyết định làm mẹ đơn thân ở tuổi 37, Cát Phượng trải qua không ít khó khăn. Cô từng tâm sự nỗi tuyệt vọng khi con gặp vấn đề mà không có ai ở bên: "Đó là thời điểm mình đang ở nhà, nhưng con bị hóc xương phải vào bệnh viện gắp. Lúc ấy bản thân đang ở nước ngoài không thể về, không ai ký giấy để thực hiện phẫu thuật nhỏ cho con. Mình vô cùng bất lực tại thời điểm đó". Sau chuyện này, Cát Phượng quyết định không nhận các show nước ngoài, chỉ nhận show tỉnh và luôn mang con trai bên cạnh để tiện quan tâm, chăm sóc.

Ngọc Quyên - bác sĩ Richard Lê

Nhắc đến cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên và bác sĩ Richard Lê người ta hay gọi đây là “hôn nhân thần tốc” bởi cặp đôi làm thủ tục kết hôn chỉ sau 1 tuần yêu nhau và hoàn tất thủ tục sau 4 tuần. Sau đám cưới vào cuối năm 2014, Ngọc Quyên đã quyết định rời khỏi showbiz để cùng chồng sang Mỹ định cư và bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Trong 4 năm này, Ngọc Quyên thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường lên trang cá nhân.

Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn - Ảnh 3
Nhắc đến cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên và bác sĩ Richard Lê người ta hay gọi đây là “hôn nhân thần tốc” bởi cặp đôi làm thủ tục kết hôn chỉ sau 1 tuần yêu nhau và hoàn tất thủ tục sau 4 tuần

Thế nhưng, năm 2019, cặp đôi bất ngờ thông báo đã ly hôn từ nửa năm trước vì nhiều lần bất đồng quan điểm. Chính Ngọc Quyên là người chủ động đề nghị ly hôn và đi nộp đơn, đóng lệ phí ly hôn từ tháng 4/2017. 

Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn - Ảnh 4
Ngọc Quyên được cho là đã tìm được tình mới sau khi ly hôn

Cho tới tháng 4/2018, tòa án quận Cam, bang California đã gửi giấy công nhận ly hôn giữa Ngọc Quyên và bác sĩ Richard Lê. Hậu ly hôn, cặp đôi cũng vướng nhiều ồn ào tranh chấp. Tuy nhiên, đến hiện tại, dù chưa xác nhận nhưng "chân dài" Ngọc Quyên được cho là đã tìm được “nơi dựa vào" khi bí mật hẹn hò bạn trai ngoại quốc. 

Ngọc Lan - Thanh Bình

Ngọc Lan và Thanh Bình từng được xem là mối tình đẹp trong showbiz Việt bởi trước khi về chung một nhà, cặp sao Việt này đã là bạn tri kỷ được 10 năm. Đến tháng 7/2016, cặp đôi tiến tới hôn nhân và đón con trai đầu lòng một năm sau đó. Đến năm 2019, cả hai ít chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân làm rộ lên tin đồn rạn nứt.

Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn - Ảnh 5
Ngọc Lan và Thanh Bình từng được xem là mối tình đẹp trong showbiz Việt bởi trước khi về chung một nhà, cặp sao Việt này đã là bạn tri kỷ được 10 năm

Đến tháng 11 cùng năm, Ngọc Lan chính thức lên tiếng đã ly hôn sau 3 năm chung sống. Nữ diễn viên chia sẻ cả hai đến với nhau, yêu thương nhau là thật lòng và giờ phút chia tay cũng đều tự nguyện, không phải do "người thứ ba" như một số tin đồn.

Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn - Ảnh 6
Ngọc Lan chính thức lên tiếng đã ly hôn Thanh Bình sau 3 năm chung sống

Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc

Nhật Kim Anh và Bửu Lộc tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Năm 2017, cuộc hôn nhân của cô bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Thời điểm đó, Nhật Kim Anh một mực phủ nhận và cho biết vì bận rộn với công việc nên cô ít chia sẻ về gia đình.

Đến đầu tháng 6/2019, Nhật Kim Anh công khai chuyện ly hôn và cho biết cả hai có những bất đồng về quan điểm sống và cách suy nghĩ đã khiến cô và chồng không thể hòa hợp được. Nữ diễn viên tiết lộ mình và chồng cũ “đường ai nấy đi" đã được ba năm, nghĩa là đã ly hôn từ năm 2016 khiến người hâm mộ không khỏi bàn tán. 

Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn - Ảnh 7
Nhật Kim Anh và Bửu Lộc tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014

“Hơn 2 năm chung sống với nhau, điều mà tôi day dứt nhất chính là đã khiến cho ba mẹ và gia đình nhà chồng tôi kỳ vọng quá nhiều về hạnh phúc này, để rồi cuối cùng lại khiến họ thất vọng. Họ thật sự quá tốt với tôi” - Nhật Kim Anh chia sẻ.

Sau khi ly hôn, cặp đôi tốn khá nhiều giấy mực báo chí vì việc tranh chấp quyền nuôi con. Đến hiện tại, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã đạt được thỏa thuận về chăm sóc con và tạm thời cho nhau bình yên.

Sao Việt có những cuộc hôn nhân 'thần tốc' bất ngờ: Người chỉ vỏn vẻn 7 ngày, người tìm hiểu 10 năm vẫn ly hôn - Ảnh 8
Đến đầu tháng 6/2019, Nhật Kim Anh công khai chuyện ly hôn. Nữ diễn viên tiết lộ mình và chồng cũ “đường ai nấy đi" đã được ba năm, nghĩa là đã ly hôn từ năm 2016 

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