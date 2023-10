Quảng Nam đã có phản hồi việc nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện ở địa phương

Ngày 15/10, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, ông đã làm báo cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về việc làm từ thiện của đoàn nghệ sĩ Hoài Linh. Ông Hùng cho hay:

"Ngày 28/7, Công an TP.HCM có văn bản gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trà My yêu cầu xác nhận có nhận 500 triệu đồng hay không? Ai là người nhận và trao tiền? Hình thức trao như thế nào? Đến ngày 12/8, tôi có làm văn bản gửi vào Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Trong đó tôi ghi khi nhận được văn bản này, nếu có thắc mắc, điểm nào chưa rõ cho ý kiến, chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm".