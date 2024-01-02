Primmy Trương hạ sinh con gái thứ 2 cho chồng thiếu gia Phan Thành sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí

Khoảnh khắc thiêng liêng này của Primmy Trương nhận được vô vàn lời chúc mừng. Bên cạnh đó, người xem còn xuýt xoa trước vẻ ngoài tươi tắn của mẹ bỉm.

Phan Thành và Primmy Trương được biết đến là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi bật trong showbiz Việt khi nhà trai là TGĐ khu thương mại nổi tiếng, còn nhà gái là ái nữ của bà Xuân Trang - gương mặt chuyên đào tạo hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp. Phan Thành và Primmy Trương được biết đến là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi bật trong showbiz Việt Sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí, mới đây nhất, Primmy Trương vừa xác nhận hạ sinh con thứ 2 cho ông xã doanh nhân. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh bế nhóc tì trên tay nhưng diện mạo em bé được người đẹp che kín bằng icon hình trái tim.

Giới tính con thứ 2 cũng được hé lộ là một bé gái thông qua tên gọi thân mật "Tiffany". Primmy Trương hạnh phúc chia sẻ: "Welcome to the world, my little Tiffany (tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới, Tiffany bé nhỏ của mẹ)". Sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí, mới đây nhất, Primmy Trương vừa xác nhận hạ sinh con thứ 2 cho ông xã doanh nhân Khoảnh khắc thiêng liêng này của Primmy Trương nhận được vô vàn lời chúc mừng. Bên cạnh đó, người xem còn xuýt xoa trước vẻ ngoài tươi tắn của mẹ bỉm. Có thể thấy lần mang thai này, Primmy Trương lộ dấu hiệu tăng cân, vóc dáng và gương mặt trông tròn trịa hơn.

Trước đó, Primmy Trương hoàn toàn giữ kín quá trình mang thai con thứ 2. Trên trang cá nhân, cô dần ít cập nhật hoạt động hơn so với trướ Sau hơn 2 năm về chung nhà, tổ ấm của Primmy Trương và Phan Thành đã chính thức "đủ nếp đủ tẻ". Trước đó, Primmy Trương hoàn toàn giữ kín quá trình mang thai con thứ 2. Trên trang cá nhân, cô dần ít cập nhật hoạt động hơn so với trước. Mỗi khi đăng ảnh, người đẹp hạn chế để lộ vóc dáng. Bên cạnh đó, bà xã Phan Thành còn gây chú ý khi thay đổi gu thời trang, chuyển sang diện quần áo giấu dáng. Mỗi khi đăng ảnh, người đẹp hạn chế để lộ vóc dáng. Bên cạnh đó, bà xã Phan Thành còn gây chú ý khi thay đổi gu thời trang, chuyển sang diện quần áo giấu dáng Dù nhận được không ít bình luận thắc mắc về việc mang thai nhưng Primmy Trương chỉ thả tim, không chia sẻ thêm. Giờ đây, nghi vấn trên đã trở thành sự thật khiến nhiều người vui mừng cho hai vợ chồng. Tháng 9/2021, cả hai đón con trai đầu lòng là bé Kyle. Cuộc hôn nhân viên mãn cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ Hôn lễ của cặp đôi diễn ra kín đáo vào đầu năm 2021. Sau khi kết hôn, Primmy Trương kín tiếng trên mạng xã hội. Cô không chia sẻ nhiều về đời tư mà chỉ thường hé lộ những khoảnh khắc học nữ công gia chánh để chăm sóc gia đình. Cả 2 nhóc tì đều được bố mẹ giấu kín diện mạo Đến tháng 9/2021, cả hai đón con trai đầu lòng là bé Kyle. Cuộc hôn nhân viên mãn cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thời điểm đó, mẹ Primmy Trương cho biết con rể hết mực quan tâm, chu đáo với vợ, chăm cô rất kỹ từ chuyện ăn uống cho đến việc chọn nơi sinh nở an toàn, chất lượng nhất.

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