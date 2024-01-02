Primmy Trương hạ sinh con gái thứ 2 cho chồng thiếu gia Phan Thành sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí

Hậu trường 02/01/2024 09:41

Khoảnh khắc thiêng liêng này của Primmy Trương nhận được vô vàn lời chúc mừng. Bên cạnh đó, người xem còn xuýt xoa trước vẻ ngoài tươi tắn của mẹ bỉm.

Phan Thành và Primmy Trương được biết đến là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi bật trong showbiz Việt khi nhà trai là TGĐ khu thương mại nổi tiếng, còn nhà gái là ái nữ của bà Xuân Trang - gương mặt chuyên đào tạo hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp.

Primmy Trương hạ sinh con gái thứ 2 cho chồng thiếu gia Phan Thành sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí - Ảnh 1
Phan Thành và Primmy Trương được biết đến là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi bật trong showbiz Việt

Sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí, mới đây nhất, Primmy Trương vừa xác nhận hạ sinh con thứ 2 cho ông xã doanh nhân. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh bế nhóc tì trên tay nhưng diện mạo em bé được người đẹp che kín bằng icon hình trái tim.

Giới tính con thứ 2 cũng được hé lộ là một bé gái thông qua tên gọi thân mật "Tiffany". Primmy Trương hạnh phúc chia sẻ: "Welcome to the world, my little Tiffany (tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới, Tiffany bé nhỏ của mẹ)".

Primmy Trương hạ sinh con gái thứ 2 cho chồng thiếu gia Phan Thành sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí - Ảnh 2
Sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí, mới đây nhất, Primmy Trương vừa xác nhận hạ sinh con thứ 2 cho ông xã doanh nhân

Khoảnh khắc thiêng liêng này của Primmy Trương nhận được vô vàn lời chúc mừng. Bên cạnh đó, người xem còn xuýt xoa trước vẻ ngoài tươi tắn của mẹ bỉm. Có thể thấy lần mang thai này, Primmy Trương lộ dấu hiệu tăng cân, vóc dáng và gương mặt trông tròn trịa hơn.

Primmy Trương hạ sinh con gái thứ 2 cho chồng thiếu gia Phan Thành sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí - Ảnh 3
Trước đó, Primmy Trương hoàn toàn giữ kín quá trình mang thai con thứ 2. Trên trang cá nhân, cô dần ít cập nhật hoạt động hơn so với trướ

Sau hơn 2 năm về chung nhà, tổ ấm của Primmy Trương và Phan Thành đã chính thức "đủ nếp đủ tẻ". Trước đó, Primmy Trương hoàn toàn giữ kín quá trình mang thai con thứ 2. Trên trang cá nhân, cô dần ít cập nhật hoạt động hơn so với trước. Mỗi khi đăng ảnh, người đẹp hạn chế để lộ vóc dáng. Bên cạnh đó, bà xã Phan Thành còn gây chú ý khi thay đổi gu thời trang, chuyển sang diện quần áo giấu dáng.

Primmy Trương hạ sinh con gái thứ 2 cho chồng thiếu gia Phan Thành sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí - Ảnh 4
Mỗi khi đăng ảnh, người đẹp hạn chế để lộ vóc dáng. Bên cạnh đó, bà xã Phan Thành còn gây chú ý khi thay đổi gu thời trang, chuyển sang diện quần áo giấu dáng

Dù nhận được không ít bình luận thắc mắc về việc mang thai nhưng Primmy Trương chỉ thả tim, không chia sẻ thêm. Giờ đây, nghi vấn trên đã trở thành sự thật khiến nhiều người vui mừng cho hai vợ chồng.

Primmy Trương hạ sinh con gái thứ 2 cho chồng thiếu gia Phan Thành sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí - Ảnh 5
Tháng 9/2021, cả hai đón con trai đầu lòng là bé Kyle. Cuộc hôn nhân viên mãn cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hôn lễ của cặp đôi diễn ra kín đáo vào đầu năm 2021. Sau khi kết hôn, Primmy Trương kín tiếng trên mạng xã hội. Cô không chia sẻ nhiều về đời tư mà chỉ thường hé lộ những khoảnh khắc học nữ công gia chánh để chăm sóc gia đình.

Primmy Trương hạ sinh con gái thứ 2 cho chồng thiếu gia Phan Thành sau thời gian giấu kín chuyện bầu bí - Ảnh 6
Cả 2 nhóc tì đều được bố mẹ giấu kín diện mạo

Đến tháng 9/2021, cả hai đón con trai đầu lòng là bé Kyle. Cuộc hôn nhân viên mãn cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thời điểm đó, mẹ Primmy Trương cho biết con rể hết mực quan tâm, chu đáo với vợ, chăm cô rất kỹ từ chuyện ăn uống cho đến việc chọn nơi sinh nở an toàn, chất lượng nhất.

Vợ chồng Phan Thành và Primmy Trương hé lộ cách xưng hô đặc biệt: Gọi nhau 'lạ lùng' thế này không khéo bị cô Xuân Trang 'trừ điểm thanh lịch'

Vợ chồng Phan Thành và Primmy Trương hé lộ cách xưng hô đặc biệt: Gọi nhau 'lạ lùng' thế này không khéo bị cô Xuân Trang 'trừ điểm thanh lịch'

Mới đây, Primmy Trương tiết lộ chồng cô - thiếu gia Phan Thành gọi mình bằng cái tên đặc biệt khiến khán giả vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Primmy Trương Primmy Trương và Phan Thành Primmy Trương sinh con thứ 2

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?