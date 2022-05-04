Vợ chồng Phan Thành và Primmy Trương hé lộ cách xưng hô đặc biệt: Gọi nhau 'lạ lùng' thế này không khéo bị cô Xuân Trang 'trừ điểm thanh lịch'

Hậu trường 04/05/2022 15:51

Mới đây, Primmy Trương tiết lộ chồng cô - thiếu gia Phan Thành gọi mình bằng cái tên đặc biệt khiến khán giả vô cùng thích thú.

Phan Thành và Primmy Trương được biết đến là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi bật trong showbiz Việt khi nhà trai là TGĐ khu thương mại nổi tiếng, còn nhà gái là ái nữ được cưng chiều của bà Xuân Trang - gương mặt chuyên đào tạo hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp.

Vợ chồng Phan Thành và Primmy Trương hé lộ cách xưng hô đặc biệt: Gọi nhau 'lạ lùng' thế này không khéo bị cô Xuân Trang 'trừ điểm thanh lịch' - Ảnh 1
Vợ chồng Phan Thành và Primmy Trương - Ảnh: Internet

Sau một thời gian về chung một nhà, Primmy Trương đã tích cực chia sẻ cuộc sống vợ chồng lên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. Mới đây, người đẹp đã hé lộ cách xưng hô gần gũi của Phan Thành. Anh gọi cô bằng tên thật chứ không gọi bằng nickname hay bà xã như các cặp vợ chồng khác hay gọi.

Cụ thể, Primmy Trương đã đăng một đoạn chat ngắn của cô và chồng lên trang cá nhân. Phan Thành đã xưng Anh và gọi vợ bằng tên thật là Thảo (tên thật của Primmy Trương).  Đồng thời tiết lộ cách xưng hô với các thành viên khác trong gia đình như tên của Phan Hoàng - em trai Phan Thành và Kyle - con trai của hai vợ chồng.

Vợ chồng Phan Thành và Primmy Trương hé lộ cách xưng hô đặc biệt: Gọi nhau 'lạ lùng' thế này không khéo bị cô Xuân Trang 'trừ điểm thanh lịch' - Ảnh 2
Primmy Trương tiết lộ cách gọi thân mật của chồng thiếu gia dành cho mình. Ảnh: Instagram nhân vật

Primmy cũng khoe với mọi người thời kỳ mang thai bé đầu lòng, thường nghiện chơi game và đánh boss: “Khi bố mẹ em bé là game thủ… Hồi có bầu em ba mẹ đánh boss mỗi ngày mà.” - người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân.

Vợ chồng Phan Thành và Primmy Trương hé lộ cách xưng hô đặc biệt: Gọi nhau 'lạ lùng' thế này không khéo bị cô Xuân Trang 'trừ điểm thanh lịch' - Ảnh 3
Primmy Trương thường xuyên chia sẻ ảnh 2 vợ chồng lên trang cá nhân. Ảnh: Instagram nhân vật

Qua những gì Primmy Trương chia sẻ, người hâm mộ có thể thấy được mối quan hệ giản dị, không phô trương nhưng lại cực cưng chiều vợ của thiếu gia Phan Thành.

Được biết, hôn lễ của cặp đôi diễn ra kín đáo vào đầu năm 2021. Sau khi kết hôn, Primmy Trương kín tiếng trên mạng xã hội. Cô không chia sẻ nhiều về đời tư mà chỉ thường hé lộ những khoảnh khắc học nữ công gia chánh để chăm sóc gia đình.

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Primmy Trương không ngại tung ảnh chân dung toàn thân sau khi sinh trên mạng xã hội.

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