Phương Oanh và Sam làm mẹ bỉm 'toàn thời gian' của cặp rồng con: Người được khen chăm con quá kỹ, người 'vỡ mộng' khi làm mẹ

Nhiều sao Việt tranh thủ đón con năm Rồng vàng nhằm đón may mắn đến nhà. Trong số đó phải kể đến 2 mỹ nhân Việt là Sam và Phương Oanh vừa đón cặp song sinh "đủ nếp đủ tẻ". Trên trang cá nhân, 2 nữ diễn viên thường xuyên đăng tải video ghi lại nhật ký những ngày ở cữ. Qua đó có thể thấy, như bao bà mẹ khác, 2 người đẹp đều có cảm giác "u mê không lối thoát" 2 nhóc tỳ kháu khỉnh.

Mẹ bỉm vô cùng kỹ tính khi đặt ra nguyên tắc phải làm đủ 3 bước sát khuẩn trước mỗi lần bước vào phòng tiếp xúc với các con

Phương Oanh giải thích: "Vì các con còn rất non nớt nên Oanh luôn cố gắng đảm bảo cho phòng được vô trùng, tránh mang những vi khuẩn hoặc mầm bệnh khác vào cho các con". Có thể thấy bà xã Shark Bình luôn chu đáo và cẩn thận trong việc chăm con.

Phương Oanh giải thích: "Vì các con còn rất non nớt nên Oanh luôn cố gắng đảm bảo cho phòng được vô trùng, tránh mang những vi khuẩn hoặc mầm bệnh khác vào cho các con"

Bà xã Shark Bình hiện đang tạm gác lại các công việc để tận hưởng thời gian chăm sóc, vui chơi cùng 2 nhóc tỳ. Cô cũng chia sẻ bí kíp chăm con và những mẹo lấy lại nhan sắc sau sinh trên trang cá nhân. Các mẹ bỉm có thể tham khảo chu trình sát khuẩn của Phương Oanh để áp dụng vào cẩm nang nuôi con, giúp bé ngày càng cứng cáp và khỏe mạnh hơn nhé!

Sam

Sam "mở bát" showbiz Việt bằng cặp "rồng con" vào tháng 2/2024. Theo như tiết lộ, tên ở nhà của 2 nhóc tì được đặt là Ijin và Ijun. Thời gian đầu khi làm "mẹ bỉm sữa", Sam thừa nhận không tránh khỏi áp lực, bù đầu vì con khóc đêm.

Sam "mở bát" showbiz Việt bằng cặp "rồng con" vào tháng 2/2024. Theo như tiết lộ, tên ở nhà của 2 nhóc tì được đặt là Ijin và Ijun

Nữ diễn viên 'vỡ mộng' than thở: Mấy nay tôi quay cuồng trong mơ hồ, làm mẹ công nhận không dễ dàng chút nào. Trước đây, tôi không hiểu làm mẹ vất vả thế nào. Bây giờ khi đã trải qua, tôi thực sự hiểu làm mẹ là điều quá thiêng liêng, quý giá. Có chuyện này vui lắm, trước đây mỗi lần rủ những người chị em đã có gia đình đi chơi, mọi người hay nói bận chăm con thì tôi không hiểu. Tôi còn nghĩ trong đầu: 'Làm mẹ thì có gì mà vất vả, nếu có điều kiện thì mình thuê người giúp việc để phụ giúp cũng được mà'.

Nữ diễn viên 'vỡ mộng' than thở: Mấy nay tôi quay cuồng trong mơ hồ, làm mẹ công nhận không dễ dàng chút nào. Trước đây, tôi không hiểu làm mẹ vất vả thế nào"

Nhưng đến lúc trải qua rồi tôi mới hiểu, làm mẹ thì có 1.000 công việc không tên, luôn theo mình mỗi ngày. Thêm nữa, vì quá yêu con nên lúc nào mình cũng muốn tự tay làm, cái gì mình cũng mong sẽ chăm chút được tốt nhất".

Thời gian đầu khi làm "mẹ bỉm sữa", Sam thừa nhận không tránh khỏi áp lực, bù đầu vì con khóc đêm

Sam cũng cho cặp song sinh ngủ phòng riêng. Mỗi tối nữ diễn viên dường như mất ngủ vì thường xuyên cầm điện thoại để xem camera phòng các con. Trong tháng đầu ở cữ, Sam loay hoay không biết chăm các con thế nào, trong khi bản thân chưa phục hồi sức khỏe.

Chồng người Hàn Quốc của Sam muốn giữ sự riêng tư cho các con. Còn Sam lại muốn khoe hai thiên thần nhỏ của mình. Sam chia sẻ: 'Anh nói tôi muốn chia sẻ ảnh con thì cứ chia sẻ nhưng đến khi em bé lớn hơn, bắt đầu có suy nghĩ và quyết định riêng nếu con nói không muốn đăng hay chụp ảnh, quay clip thì anh muốn tôi tôn trọng con'.

Chồng người Hàn Quốc của Sam muốn giữ sự riêng tư cho các con. Còn Sam lại muốn khoe hai thiên thần nhỏ của mình

Trộm vía Ijin và Ijun ngày càng dạn dĩ, bụ bẫm hơn. Sam cũng đã quen với công việc chăm sóc con cái. Hiện tại, cô cũng dành phần lớn thời gian làm mẹ bỉm sữa. Nhờ vào sự giúp đỡ của chồng Hàn Quốc và người thân, Sam cũng có ít thời gian để quay lại với công việc và hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, cô cũng dành phần lớn thời gian làm mẹ bỉm sữa. Nhờ vào sự giúp đỡ của chồng Hàn Quốc và người thân, Sam cũng có ít thời gian để quay lại với công việc và hoạt động nghệ thuật

Sam bộc bạch: "Khó khăn thì cũng như những bà mẹ khác thôi, tôi thấy mình vẫn may mắn vì được chồng yêu thương, hỗ trợ. Anh phụ giúp nhiều lắm, luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì tốt cho 3 mẹ con. Tôi may mắn khi chồng là người tâm lý, tình cảm và thấu hiểu. Khi tôi trở lại công việc, anh ở nhà chăm con để tôi tập trung cho doanh nghiệp. Ngoài ra, tôi còn được mẹ giúp nữa, nói là khó khăn thì cũng khó nhưng tôi nghĩ nó sẽ không thể so được với các mẹ bỉm sữa khác".