Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì ăn mặc thế này đi sự kiện

Hậu trường 28/08/2017 08:52

Một chàng trai lạ nhìn chằm chặp và muốn ngất đi vì vòng 1 quá khủng của “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.

Sau ca đại phẫu toàn thân lần thứ 15, Phi Thanh Vân lại thường xuyên ăn mặc hở bạo và khoe vóc dáng với ba vòng khủng của mình khiến dân mạng thường xuyên "bỏng mắt".

Mới đây, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại khiến dân mạng choáng khi ăn mặc táo bạo đi sự kiện. “Nữ hoàng dao kéo” diện trang phục váy cúp ngực và khoe gần như cả vòng 1 khủng của mình.

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì hở ngực
Gặp Phi Thanh Vân khi tham gia bữa tiệc, chàng trai lập tức đăng facebook kèm biểu cảm táo bạo - Ảnh: Internet

Cô nàng siêu vòng 3 nhanh chóng thu hút sự chú ý của các quý ông tham gia sự kiện, đặc biệt có một anh chàng không thể rời mắt khi nhìn chằm chặp vào ngực của người đẹp.

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì hở ngực
Biểu cảm độc lạ của chàng trai khi nhìn thấy vòng 1 của Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì hở ngực
Anh chàng không thể rời mắt khỏi ngực của người đẹp - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì hở ngực
Chàng trai trẻ không thể chịu nổi với vòng 1 quá khủng của cô nàng nên phải cúi người xuống - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì hở ngực
Thấy vòng 1 của Phi Thanh Vân quá hấp dẫn nhưng anh chàng không thể chạm vào mà chỉ có thể sờ lưng người đẹp - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì ăn mặc thế này đi sự kiện - Ảnh 6
Nhiều khán giả bày tỏ ý kiến về hình ảnh táo bạo này - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì ăn mặc thế này đi sự kiện - Ảnh 7
Một khán giả chơi facebook còn bình luận táo bạo:,"Bưởi ghép dưa hấu" - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì ăn mặc thế này đi sự kiện - Ảnh 8
Phi Thanh Vân cũng bình luận phía dưới bài viết của chàng trai lạ - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì hở ngực
Trước đó, khán giả cũng choáng với bộ tranh phục của Phi Thanh Vân khi cô livestream trang điểm - Ảnh: Blog tâm sự

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa vượt mặt cả Phi Thanh Vân

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa vượt mặt cả Phi Thanh Vân

Trong xu thế vòng 3 'khủng' đang lên ngôi, Angela Phương Trinh cũng tung ra loạt ảnh 'đốt mắt' người xem với trang phục hở bạo và kiểu makeup quyến rũ.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân Phi Thanh Vân hở bạo nữ hoàng dao kéo Siêu vòng 3 của Việt Nam

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