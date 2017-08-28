Phi Thanh Vân bị trai lạ nhìn chằm chặp muốn ‘lòi’ cả mắt vì hở ngực

Một chàng trai lạ nhìn chằm chặp và muốn ngất đi vì vòng 1 quá khủng của “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.

Sau ca đại phẫu toàn thân lần thứ 15, Phi Thanh Vân lại thường xuyên ăn mặc hở bạo và khoe vóc dáng với ba vòng khủng của mình khiến dân mạng thường xuyên "bỏng mắt".

Mới đây, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại khiến dân mạng choáng khi ăn mặc táo bạo đi sự kiện. “Nữ hoàng dao kéo” diện trang phục váy cúp ngực và khoe gần như cả vòng 1 khủng của mình.

Cô nàng siêu vòng 3 nhanh chóng thu hút sự chú ý của các quý ông tham gia sự kiện, đặc biệt có một anh chàng không thể rời mắt khi nhìn chằm chặp vào ngực của người đẹp.

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa vượt mặt cả Phi Thanh Vân Trong xu thế vòng 3 'khủng' đang lên ngôi, Angela Phương Trinh cũng tung ra loạt ảnh 'đốt mắt' người xem với trang phục hở bạo và kiểu makeup quyến rũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-thanh-van-bi-trai-la-nhin-cham-chap-muon-loi-ca-mat-vi-an-mac-the-nay-di-su-kien-229530.html