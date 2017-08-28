Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân

Trong xu thế vòng 3 'khủng' đang lên ngôi, Angela Phương Trinh cũng tung ra loạt ảnh 'đốt mắt' người xem với trang phục hở bạo và kiểu makeup quyến rũ.

Angela Phương Trinh không chỉ sở hữu khuôn mặt hút hồn mà còn là một trong những diễn viên có hình thể đẹp nhất trong showbiz Việt.

Không chọn cách đến các trung tâm thẩm mỹ để tân trang như các ngôi sao khác, nữ diễn viên Tiểu thư đỏng đảnh chịu khó đến các phòng tập và không ngại khổ luyện với những bài tập mông siêu khó, nhờ vậy cô sở hữu một vòng 3 săn chắc, nóng bỏng đến khó cưỡng.

Phát hoảng trước tuyên bố của Angela Phương Trinh về 'cảnh nóng' với Rocker Nguyễn trong phim mới Angela Phương Trinh tự tin khẳng định những "cảnh nóng" của cô trong bộ phim mới rất tự nhiên và sẽ chinh phục được khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-phuong-trinh-khoe-vong-3-san-chac-boc-lua-vuot-mat-ca-phi-thanh-van-229510.html