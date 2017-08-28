Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa vượt mặt cả Phi Thanh Vân

Hậu trường 28/08/2017 09:11

Trong xu thế vòng 3 'khủng' đang lên ngôi, Angela Phương Trinh cũng tung ra loạt ảnh 'đốt mắt' người xem với trang phục hở bạo và kiểu makeup quyến rũ.

Angela Phương Trinh không chỉ sở hữu khuôn mặt hút hồn mà còn là một trong những diễn viên có hình thể đẹp nhất trong showbiz Việt.

Không chọn cách đến các trung tâm thẩm mỹ để tân trang như các ngôi sao khác, nữ diễn viên Tiểu thư đỏng đảnh chịu khó đến các phòng tập và không ngại khổ luyện với những bài tập mông siêu khó, nhờ vậy cô sở hữu một vòng 3 săn chắc, nóng bỏng đến khó cưỡng.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/angela-phuong-trinh-khoe-vong-3-.topic'>Angela Phương Trinh khoe vòng 3 </a>săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân
Angela Phương Trinh khoe vòng 3 bốc lửa ăn đứt các mỹ nhân "dao kéo" khác - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân
Nhờ vòng 3 tuyệt hảo, thời gian gần đây 'Bà mẹ nhí' tham gia nhiều bộ phim có nhiều phân cảnh nóng - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân
Tuy nhiên, những phân cảnh hở bạo của cô và Rocker Nguyễn trong phim "Glee" phiên bản Việt vừa bị hoãn chiếu - Ảnh: FBNV 

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân
Hiện tại, Phương Trinh đang tạm dừng các hoạt động trong giới giải trí một thời gian ngắn để tập trung làm gương mặt đại diện của hãng thời trang H&M tại Việt Nam - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân
Cô nàng hiện là một những mỹ nhân có thân hình "siêu đẹp" trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân
Vòng 3 khủng của Angela Phương gây chú ý khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân
Nữ diễn viên rất chăm chỉ đến phòng tập để rèn luyện cơ thể - Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân
Không chỉ vòng 3, vòng 2 của Angela Phương Trinh cũng cực kỳ thon gọn săn chắc - Ảnh: FBNV

Phát hoảng trước tuyên bố của Angela Phương Trinh về 'cảnh nóng' với Rocker Nguyễn trong phim mới

Phát hoảng trước tuyên bố của Angela Phương Trinh về 'cảnh nóng' với Rocker Nguyễn trong phim mới

Angela Phương Trinh tự tin khẳng định những "cảnh nóng" của cô trong bộ phim mới rất tự nhiên và sẽ chinh phục được khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Phương Trinh Angela Phương Trinh khoe vòng 3 Angela Phương Trinh sexy

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 9 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 9 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 9 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42