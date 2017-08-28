Angela Phương Trinh khoe vòng 3 săn chắc, bốc lửa hơn cả Phi Thanh Vân

Trong xu thế vòng 3 'khủng' đang lên ngôi, Angela Phương Trinh cũng tung ra loạt ảnh 'đốt mắt' người xem với trang phục hở bạo và kiểu makeup quyến rũ.
Angela Phương Trinh không chỉ sở hữu khuôn mặt hút hồn mà còn là một trong những diễn viên có hình thể đẹp nhất trong showbiz Việt.
Không chọn cách đến các trung tâm thẩm mỹ để tân trang như các ngôi sao khác, nữ diễn viên Tiểu thư đỏng đảnh chịu khó đến các phòng tập và không ngại khổ luyện với những bài tập mông siêu khó, nhờ vậy cô sở hữu một vòng 3 săn chắc, nóng bỏng đến khó cưỡng.
Angela Phương Trinh khoe vòng 3 bốc lửa ăn đứt các mỹ nhân "dao kéo" khác - Ảnh: FBNV
Nhờ vòng 3 tuyệt hảo, thời gian gần đây 'Bà mẹ nhí' tham gia nhiều bộ phim có nhiều phân cảnh nóng - Ảnh: FBNV
Tuy nhiên, những phân cảnh hở bạo của cô và Rocker Nguyễn trong phim "Glee" phiên bản Việt vừa bị hoãn chiếu - Ảnh: FBNV
Hiện tại, Phương Trinh đang tạm dừng các hoạt động trong giới
giải trí một thời gian ngắn để tập trung làm gương mặt đại diện của hãng thời trang H&M tại Việt Nam - Ảnh: FBNV
Cô nàng hiện là một những mỹ nhân có thân hình "siêu đẹp" trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV
Vòng 3 khủng của Angela Phương gây chú ý khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu - Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên rất chăm chỉ đến phòng tập để rèn luyện cơ thể - Ảnh: FBNV
Không chỉ vòng 3, vòng 2 của Angela Phương Trinh cũng cực kỳ thon gọn săn chắc - Ảnh: FBNV
Angela Phương Trinh tự tin khẳng định những "cảnh nóng" của cô trong bộ phim mới rất tự nhiên và sẽ chinh phục được khán giả.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-phuong-trinh-khoe-vong-3-san-chac-boc-lua-vuot-mat-ca-phi-thanh-van-229510.html