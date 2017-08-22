Tung ảnh bikini nóng bỏng sau 'đập đi xây lại' 3 vòng, Phi Thanh Vân vẫn bị 'bóc mẻ' photoshop non tay lộ rõ 'bụng bia' thế này đây

Hậu trường 22/08/2017 10:46

Sau khi bị chê vòng 3 biến dạng, Phi Thanh Vân đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng. Tuy nhiên, cư dân mạng tinh ý đã “soi” ra những bức ảnh photoshop lỗi của “Nữ hoàng dao kéo”.

Sau ca đại phẫu thuật toàn thân lần thứ 15, “Nữ hoàng dao kéo” sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng, đặc biệt là vòng 3 siêu khủng.

Bà mẹ một con khẳng định: “Tôi đang sở hữu số đo 3 vòng khủng nhất showbiz Việt, 93-60-104”.

bộ ảnh sexy mới nhất phi thanh vân
Bị chê vòng ba biến dạng sau phẫu thuật, Phi Thanh Vân đáp trả dân mạng bằng loạt ảnh bikini nóng bỏng - Ảnh: Internet

Mới đây, khi bị chê thân hình mất cân đối và vòng 3 biến dạng, người đẹp dao kéo đã đáp trả bằng cách tung ra bộ ảnh diện bikini xuyên thấu nóng bỏng.

Nhìn qua, có thể thấy “Nữ hoàng dao kéo” sở hữu thân hình nuột nà, sexy. Tuy nhiên, dân mạng tinh ý đã kịp “soi” ra chiêu sửa ảnh để có được thân hình nóng bỏng, sexy hoàn mỹ đó.

Trong bức ảnh này, cô nàng đã "phù phép" để có được thân hình nuột nà, "đốt mắt" người nhìn. Tuy nhiên, khán giả đã kịp nhận ra thủ thuật photoshop quá đà khiến cho bờ tường phía sau lưng cô nàng bị biến dạng.

bộ ảnh sexy mới nhất phi thanh vân
Bờ tường phía sau lưng người đẹp bị photoshop đến mức... biến dạng - Ảnh: Internet

bộ ảnh sexy mới nhất phi thanh vân
Tấm gương phía sau đã vô tình tố cáo "bụng bia" của "Nữ hoàng dao kéo" sau khi trùng tu nhan sắc - Ảnh: Internet

bộ ảnh sexy mới nhất phi thanh vân
Dễ dàng nhận ra, mu bàn tay và ngón trỏ của cô trong ức ảnh này bị khúc khuỷu, khác thường - Ảnh: Internet

bộ ảnh sexy mới nhất phi thanh vân
Sau ca đại phẫu thuật, vòng 2 của nữ diễn viên Cô gái xấu xí không thon gọn cho lắm - Ảnh: Internet

bộ ảnh sexy mới nhất phi thanh vân
Cô quyết trở thành "Siêu vòng 3 của Việt Nam", nhưng nhiều khán giả lại cho rằng người đẹp đã hơi "quá tay" khi tu sửa - Ảnh: Internet 

bộ ảnh sexy mới nhất phi thanh vân
Xuất hiện sau ca phẫu thuật toàn thân, Phi Thanh Vân lộ rõ thân hình mất cân đối - Ảnh: Internet

bộ ảnh sexy mới nhất phi thanh vân
Hình thể 3 vòng hiện tại của "Nữ hoàng thị phi" ngoài đời khá mất cân đối, khác xa với hình ảnh đã chỉnh sửa. Nhiều người còn cho rằng Phi Thanh Vân đã khai khống số đo vòng 2 của mình - Ảnh: Internet

Hành động khó tin lần đầu tiên thấy ở Phi Thanh Vân sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng

Hành động khó tin lần đầu tiên thấy ở Phi Thanh Vân sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng

Sau khi đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh nội y vô cùng nóng bỏng, Phi Thanh Vân gây choáng khi diện váy dài tay, tối màu kín đáo đi dự tiệc.

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