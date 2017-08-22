Bà mẹ một con khẳng định: “Tôi đang sở hữu số đo 3 vòng khủng nhất showbiz Việt, 93-60-104”.

Sau ca đại phẫu thuật toàn thân lần thứ 15, “Nữ hoàng dao kéo” sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng, đặc biệt là vòng 3 siêu khủng.

Mới đây, khi bị chê thân hình mất cân đối và vòng 3 biến dạng, người đẹp dao kéo đã đáp trả bằng cách tung ra bộ ảnh diện bikini xuyên thấu nóng bỏng.

Nhìn qua, có thể thấy “Nữ hoàng dao kéo” sở hữu thân hình nuột nà, sexy. Tuy nhiên, dân mạng tinh ý đã kịp “soi” ra chiêu sửa ảnh để có được thân hình nóng bỏng, sexy hoàn mỹ đó.

Trong bức ảnh này, cô nàng đã "phù phép" để có được thân hình nuột nà, "đốt mắt" người nhìn. Tuy nhiên, khán giả đã kịp nhận ra thủ thuật photoshop quá đà khiến cho bờ tường phía sau lưng cô nàng bị biến dạng.