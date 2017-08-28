Phi Thanh Vân 'đốt mắt' với vòng 1 khủng, khoe nhận được món quà 'có một không hai' từ người đàn ông giấu tên

Hậu trường 28/08/2017 09:20

Phi Thanh Vân khiến dân mạng xôn xao khi khoe nhận được hoa và kính hàng hiệu "có một không hai tại Sài Gòn" từ một người đàn ông giấu mặt.

Sau ca đại phẫu “đập đi xây lại” toàn thân, “Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân thường xuyên ăn mặc trễ nải để khoe thân hình đồng hồ cát của mình.

Mới đây, người đẹp lại khiến dân mạng “bỏng mắt” khi diện đồ nóng bỏng khoe vòng 1 cực khủng trên trang facebook cá nhân. Đáng chú ý, lần này, Phi Thanh Vân còn khoe nhận được hoa và quà từ một người đàn ông giấu mặt.

Bà mẹ một con tiết lộ, trong tháng 7 này, cô nhận được rất nhiều quà và hoa kèm 3 chiếc đầm hàng hiệu. Đặc biệt, hôm nay người đẹp lại nhận được những món quà tuyệt vời nữa là một cành hồng nhung kèm một món quà thuộc diện "có một không hai ở Sài Gòn".

Phi Thanh Vân 'đốt mắt' với vòng 1 khủng, khoe nhận được món quà độc
Phi Thanh Vân lộ ngực khủng, gợi cảm khoe được nhận món quà "có một không hai" từ một người đàn ông giấu mặt - Ảnh: Internet

“Nữ hoàng dao kéo” tự nhận mình là một người kỹ tính và rất thích những món đồ độc lạ. Người đẹp cho biết nhận được một chiếc mắt kính, gọng kính được mạ vàng, và cũng không ngần ngại khẳng định: “Chị đảm bảo ở Sài Gòn chỉ có một cái mà thôi”.

Tiếp đó, cô nàng cũng gửi lời cảm ơn đến người này. Phi Thanh Vân nhắn nhủ, một người đàn ông biết chọn chiếc mắt kính tinh tế thì chắc chắn anh cũng là một người tinh tế và biết lấy lòng phụ nữ

Dân mạng hoài nghi, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đang được một người đàn ông thành đạt theo đuổi sau ca đại phẫu thuật toàn thân và trở thành "Siêu vòng 3 của Việt Nam". Hiện tại, Phi Thanh Vân sở hữu số đo ba vòng khủng nhất showbiz Việt 93-60-104.

Phi Thanh Vân 'đốt mắt' với vòng 1 khủng, khoe nhận được món quà độc
"Nữ hoàng thị phi" cũng từng chia sẻ, cô làm đẹp trước hết là vì mình và vì con trai - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân 'đốt mắt' với vòng 1 khủng, khoe nhận được món quà độc
Hiện tại, bà mẹ một con sở hữu khối tài sản khá lớn mà nhiều người mơ ước. Phi Thanh Vân có 7 chiếc ô tô, 3 căn chung cư, 2 mảnh đất và 1 biệt thự - Ảnh: Internet

Trước đó, khi nói về chuyện tình cảm, Phi Thanh Vân cũng chia sẻ với fan, cô sợ lấy chồng và sẽ không lấy chồng nữa. Người đẹp cũng cho biết thêm, cô cũng sợ cả chuyện yêu đương và giờ bản thân chỉ thích đi làm và lo cho công việc của mình.

Tung ảnh bikini nóng bỏng sau 'đập đi xây lại' 3 vòng, Phi Thanh Vân vẫn bị 'bóc mẻ' photoshop non tay lộ rõ 'bụng bia' thế này đây

Tung ảnh bikini nóng bỏng sau 'đập đi xây lại' 3 vòng, Phi Thanh Vân vẫn bị 'bóc mẻ' photoshop non tay lộ rõ 'bụng bia' thế này đây

Sau khi bị chê vòng 3 biến dạng, Phi Thanh Vân đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng. Tuy nhiên, cư dân mạng tinh ý đã “soi” ra những bức ảnh photoshop lỗi của “Nữ hoàng dao kéo”.

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