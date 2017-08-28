Mới đây, người đẹp lại khiến dân mạng “bỏng mắt” khi diện đồ nóng bỏng khoe vòng 1 cực khủng trên trang facebook cá nhân. Đáng chú ý, lần này, Phi Thanh Vân còn khoe nhận được hoa và quà từ một người đàn ông giấu mặt.

Bà mẹ một con tiết lộ, trong tháng 7 này, cô nhận được rất nhiều quà và hoa kèm 3 chiếc đầm hàng hiệu. Đặc biệt, hôm nay người đẹp lại nhận được những món quà tuyệt vời nữa là một cành hồng nhung kèm một món quà thuộc diện "có một không hai ở Sài Gòn".

“Nữ hoàng dao kéo” tự nhận mình là một người kỹ tính và rất thích những món đồ độc lạ. Người đẹp cho biết nhận được một chiếc mắt kính, gọng kính được mạ vàng, và cũng không ngần ngại khẳng định: “Chị đảm bảo ở Sài Gòn chỉ có một cái mà thôi”.

Tiếp đó, cô nàng cũng gửi lời cảm ơn đến người này. Phi Thanh Vân nhắn nhủ, một người đàn ông biết chọn chiếc mắt kính tinh tế thì chắc chắn anh cũng là một người tinh tế và biết lấy lòng phụ nữ

Dân mạng hoài nghi, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đang được một người đàn ông thành đạt theo đuổi sau ca đại phẫu thuật toàn thân và trở thành "Siêu vòng 3 của Việt Nam". Hiện tại, Phi Thanh Vân sở hữu số đo ba vòng khủng nhất showbiz Việt 93-60-104.

Trước đó, khi nói về chuyện tình cảm, Phi Thanh Vân cũng chia sẻ với fan, cô sợ lấy chồng và sẽ không lấy chồng nữa. Người đẹp cũng cho biết thêm, cô cũng sợ cả chuyện yêu đương và giờ bản thân chỉ thích đi làm và lo cho công việc của mình.