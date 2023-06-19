Phan Hiển lần đầu tiết lộ 'vỡ kế hoạch' ở tuổi 30, nghe đến lí do khiến netizen 'đứng ngồi không yên'

Dòng chia sẻ mới đây của Phan Hiển đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Hiển đã chia sẻ về việc bị "vỡ kế hoạch" khi 30 tuổi. Cụ thể, ông xã Khánh Thi viết: "Hồi trước tự hứa 30 tuổi mới lấy vợ. Bây giờ 30 tuổi có 3 đứa con". Sau khi lắng nghe dự định của nam kiện tướng, đa số cộng đồng mạng đều được phen cười nghiêng ngả. Phan Hiển đã chia sẻ về việc bị "vỡ kế hoạch" khi 30 tuổi. Ngay lập tức, bên dưới bài viết, Khánh Thi liền có động thái chất vấn ông xã rằng: "Lỗi tại ai". Không ngần ngại, Phan Hiển đã vui vẻ trả lời: "Tại cô giáo đẹp quá". Chứng kiến màn đối đáp trên, khán giả lại tiếp tục có màn trêu đùa hài hước. Một số người cũng để lại những dòng bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi.

Màn tương tác của cặp đôi khiến khán giả thích thú Netizen không quên để lại những bình luận tích cực dành cho cặp đôi. Trong nhiều năm hẹn hò và chung sống, Khánh Thi và Phan Hiển không tránh khỏi giai đoạn mâu thuẫn đến mức có thể 'tan vỡ'. Nam kiện tướng từng chia sẻ: "Đến mức mà chúng tôi mâu thuẫn rất to và người lớn đã đứng ra dàn xếp, hàn gắn mối quan hệ. Trên mạng hay nói gia đình không chấp nhận mối quan hệ của Khánh Thi – Phan Hiển nhưng ở bên trong đó lại là câu chuyện khác, gia đình mới chính là người không muốn chúng tôi chia tay, chứ không phải thúc đẩy mối quan hệ này tan vỡ". Khánh Thi và Phan Hiển Trước khi nên duyên cùng nhau, Phan Hiển được biết đến là học trò của Khánh Thi. Khoảng thời gian gắn bó học tập khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, thời điểm đó, họ không công khai mối quan hệ với công chúng.

Đến khi chính thức công khai, chuyện tình cảm của cặp đôi nhận lại nhiều phản ứng gắt từ khán giả bởi nữ kiện tướng hơn bạn trai đến 12 tuổi. Khánh Thi thừa nhận bản thân áp lực bởi cô không chỉ lớn tuổi hơn Phan Hiển mà còn là cô giáo của anh. Cô cho rằng điều này không phù hợp với định kiến xã hội. Thậm chí, người đẹp từng nghĩ đến chuyện phải làm mẹ đơn thân. Sau 13 năm gắn bó, cặp đôi đã chính thức "nên duyên vợ chồng" bằng một lễ cưới đẹp như mơ Dù vậy, cặp đôi đã cùng nhau vượt qua sóng gió và sau 13 năm gắn bó, có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi đã chính thức "nên duyên vợ chồng" bằng một lễ cưới đẹp như mơ trước sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào tháng 12/2022. Gia đình nhỏ của cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi. Hậu kết hôn không lâu, đúng ngày 8/3, Khánh Thi - Phan Hiển lần nữa khiến fan vỡ oà hạnh phúc khi thông báo tổ ấm nhỏ sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba. Hiện tại, Khánh Thi đang ở những tháng cuối thai kì. Phan Hiển luôn dành sự yêu thương, chăm sóc tận tình dành cho bà xã. Ngược lại, anh cũng luôn có bà xã đồng hành trong mọi giải đấu và trong quá trình xây dựng sự nghiệp, tên tuổi trong làng dancesport Việt. Phan Hiển không giấu khỏi sự hạnh phúc khi nhận tin Khánh Thi đã mang bầu lần 3. Phan Hiển - Khánh Thi đang tận hưởng cuộc sống lẫn sự nghiệp khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-hien-lan-dau-tiet-lo-vo-ke-hoach-o-tuoi-30-nghe-den-li-do-khien-netizen-dung-ngoi-khong-yen-593762.html