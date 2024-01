Ốc Thanh Vân chính thức lên tiếng thông tin cùng gia đình sang Úc định cư?

Sổ tiết kiệm này gồm ba nhóm quyên góp chính: Một nhóm do Trương Bảo Như và bạn bè hỗ trợ, một nhóm do 'Ốc' Thanh Vân kêu gọi quyên góp từ những đồng nghiệp, khán giả yêu quý Mai Phương, nhóm còn lại do Trấn Thành quyên góp từ các đồng nghiệp thân thiết của mình.