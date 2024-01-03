Ốc Thanh Vân chính thức lên tiếng thông tin cùng gia đình sang Úc định cư?

Quản lý của Ốc Thanh Vân cho biết nữ diễn viên chỉ đưa các con sang Úc du học, không có chuyện cả gia đình đi định cư.

Sáng nay, mạng xã hội xôn xao thông tin MC Ốc Thanh Vân cùng gia đình sang Úc định cư. Điều trùng hợp là trên trang cá nhân, mới đây nhất, nữ diễn viên còn đăng tải khoảnh khắc cả gia đình đón năm mới tại Úc. Trước nguồn thông tin này, trao đổi với báo Thanh Niên, quản lý của Ốc Thanh Vân phủ nhận chuyện nữ diễn viên sang Úc định cư. Người này cho hay: "Chị Ốc Thanh Vân đưa các con sang đó cho các bé du học nên có một khoảng thời gian hai anh chị sẽ ở Úc để ổn định nơi ăn ở cho các bé. Hiện tại cũng đang sẵn dịp cuối năm và Tết Dương lịch nên anh chị sẽ ở mùa tết này thôi".

Quản lý của Ốc Thanh Vân phủ nhận chuyện nữ diễn viên sang Úc định cư Về một số thông tin liên quan để sổ tiết kiệm số tiền dành cho bé Lavie (con gái cố diễn viên Mai Phương), người này khẳng định nếu không phải là thông tin chính thức từ Ốc Thanh Vân hay từ người đại diện quản lý thì đều chưa được xác thực. Đồng thời, trao đổi với Tri thức - Znews, đại diện truyền thông của Ốc Thanh Vân khẳng định: "Thông tin Ốc Thanh Vân và gia đình định cư tại Australia là không chính xác, sai lệch. Nhiều năm qua, diễn viên vẫn thường xuyên đi Mỹ, Australia, Nhật Bản và nhiều nước khác. Có tháng, chị Vân còn đi hai nước. Không hiểu sao lần này mọi người lại đồn gia đình chị Vân định cư tại Australia nữa".



Đại diện Ốc Thanh Vân cho biết: "Chị Ốc Thanh Vân đưa các con sang đó cho các bé du học nên có một khoảng thời gian hai anh chị sẽ ở Úc để ổn định nơi ăn ở cho các bé" Được biết, Ốc Thanh Vân và gia đình sang Melbourne (Australia) từ ngày 25/12/2023. Trên trang cá nhân, diễn viên thường xuyên cập nhật các hình ảnh cá nhân và livestream trong không gian sống ở Australia. Từ đây, thông tin diễn viên định cư tại Australia lan truyền trên một số kênh truyền thông, mạng xã hội. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân gặt hái không ít thành tích ở nhiều vai trò như MC, diễn viên điện ảnh, phim truyền hình tới cả kịch nói lẫn hài kịch và là diễn viên lồng tiếng. Được biết, Ốc Thanh Vân và gia đình sang Melbourne (Australia) từ ngày 25/12/2023 Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, nữ diễn viên cho biết hạn chế lên sóng truyền hình để dành nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và cùng các con lớn lên. Cô cũng thừa nhận, quyết định "lui về ở ẩn" khiến cuộc đời cô có nhiều thay đổi so với trước đây. "Hiện tại tôi sống cuộc sống của một người bình thường. Bắt đầu ngày mới rất sớm với những ca dạy yoga cả trực tiếp lẫn online. Thời gian còn lại thì tôi đưa và đón các con đi học. Tôi tham gia mọi hoạt động tại trường của các con và không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào của các bé" - Ốc Thanh Vân chia sẻ. Khoảng vài năm trở lại đây, nữ diễn viên cho biết hạn chế lên sóng truyền hình để dành nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và cùng các con lớn lên Bước sang tuổi 40, Ốc Thanh Vân có hôn nhân viên mãn. Đến nay, cô và ông xã Trí Rùa đã bên nhau hơn 20 năm. Nữ diễn viên từng cho biết, chặng đường chung sống có lúc mâu thuẫn, nhưng cả hai cố gắng vượt qua vì tình yêu, trách nhiệm với các con. Gần đây, diễn viên Ốc Thanh Vân có tên trong danh sách được xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2023. Nữ diễn viên được phong tặng với tư cách diễn viên hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân.

Xôn xao thông tin gia đình Ốc Thanh Vân sang Úc định cư, số tiền quyên góp cho con gái Mai Phương đang được cô đứng tên ra sao? Sổ tiết kiệm này gồm ba nhóm quyên góp chính: Một nhóm do Trương Bảo Như và bạn bè hỗ trợ, một nhóm do 'Ốc' Thanh Vân kêu gọi quyên góp từ những đồng nghiệp, khán giả yêu quý Mai Phương, nhóm còn lại do Trấn Thành quyên góp từ các đồng nghiệp thân thiết của mình.

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