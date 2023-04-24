Nữ diễn viên chính trong phim từng đạt doanh thu 150 tỷ tạm gác lại 'diễn xuất', đi bán cơm tấm với lí do bất ngờ!

Hậu trường 24/04/2023 10:25

Cô tiết lộ thời gian qua phải vượt nhiều áp lực khi nổi tiếng nhờ những vai diễn ấn tượng được khán giả yêu mến.

Mới đây, trong tập phát sóng mới nhất của chương trình “Tay phải tay trái”, nữ diễn viên trẻ Trúc Anh đã có dịp hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau thời gian “mất tích” khỏi màn ảnh.

Théo đó, Trúc Anh cho biết xuất phát điểm không qua đào tạo trường lớp chính quý, “nàng thơ Mắt biếc” Trúc Anh bén duyên với nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng qua một lần đóng quảng cáo. Hơn hết, thời điểm đó diễn viên sinh năm 1998 cũng chưa có ý nghĩ sẽ trở thành diễn viên.

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 Diễn viên Trúc Anh (SN 1998) gây ấn tượng trong vai nữ chính phim điện ảnh "Mắt biếc"- bộ phim đạt doanh thu 150 tỷ đồng sau 2 tuần chiếu - Ảnh: FBNV

May mắn của Trúc Anh là những vai diễn, những cơ hội diễn xuất đến với cô dù tuổi nghề non trẻ. Tuy nhiên, may mắn cũng đi kèm với những áp lực, khó khăn khi cô không được học tập bài bản.

“Thời gian đầu em chưa hiểu về nghề và đây cũng không phải ước mơ từ nhỏ nên em chưa hình dung gì về áp lực, mặc dù em đi casting phim nhiều và rớt cũng nhiều. Mỗi lần rớt, em chỉ buồn và thất vọng thôi, nhưng lúc đó cũng còn rất vô tư. Còn bây giờ mình đã có một chút thành công và được mọi người biết đến nhiều hơn thì những gì mình làm không còn được vô tư như trước mà sẽ luôn có sự áp lực và căng thẳng”.

Nữ diễn viên chính trong phim từng đạt doanh thu 150 tỷ tạm gác lại 'diễn xuất', đi bán cơm tấm với lí do bất ngờ! - Ảnh 2
Trúc Anh trải lòng cùng MC Tú Vi khi có dịp kể về thời gian làm nghệ thuật cũng như kinh doanh - Ảnh: NVCC 

Có thời điểm, Trúc Anh vướng không ít ồn ào nghi vấn mang thai vì ngoại hình thay đổi nhiều và ít khi xuất hiện trong thời gian dài. Trong khoảng 2 năm gần như không đóng phim mới, diễn viên “Ngốc ơi tuổi 17” không chỉ bắt đầu quá trình lấy lại vóc dáng do tăng cân mà còn bắt đầu thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ lâu.

“Em ý thức được việc giữ cân nặng và nhan sắc là trách nhiệm đối với nghề của mình. Khi vừa nhận ra cân nặng đi quá giới hạn là em làm mọi cách để nó xuống ngay. Dĩ nhiên là mình chọn những cách giảm cân khoa học bằng cách giảm cân từ từ chứ không ép cân, tập thể dục, pilates, ăn uống lành mạnh. Mình không cần ăn uống kham khổ vì như thế sẽ rất hại và giảm cân cũng phải có quy trình rõ ràng”.

Nữ diễn viên chính trong phim từng đạt doanh thu 150 tỷ tạm gác lại 'diễn xuất', đi bán cơm tấm với lí do bất ngờ! - Ảnh 3
Trúc Anh hào hứng nói về lí do tạm gác lại diễn xuất để thực hiện việc kinh doanh ẩm thực, cụ thể là bán cơm tấm - Ảnh: Internet

Về phần ước mơ cô chia sẻ trong chương trình, Trúc Anh hào hứng nói về lí do tạm gác lại diễn xuất để thực hiện việc kinh doanh ẩm thực, cụ thể là bán cơm tấm. Cô cho biết bản thân lớn lên nhờ công việc bán cơm của mẹ, mẹ Trúc Anh bán cơm từ năm 1993 và vì những lí do riêng nên đã không còn tiếp tục.

Thời điểm thôi thúc Trúc Anh đi bán cơm nhất phải nói đến chính là giai đoạn dịch bệnh phức tạp tại TP.HCM. Khi đó, phần vì muốn thực hiện ước mơ nối nghiệp mẹ, phần vì muốn mang món ăn ngon, chất lượng đến mọi người nên cô quyết định biến dự định thành hiện thực.

Nữ diễn viên chính trong phim từng đạt doanh thu 150 tỷ tạm gác lại 'diễn xuất', đi bán cơm tấm với lí do bất ngờ! - Ảnh 4
 Nữ diễn viên tự tay thực hiện món cơm tấm cô đang kinh doanh - Ảnh: NVCC

Để có được 2 cơ sở “Cơm tấm chị Hằng” như hiện tại, Trúc Anh cũng vấp phải nhiều khó khăn như những người trẻ lần đầu khởi nghiệp. Tuy nhiên, sự đồng hành, ủng hộ cùng kinh nghiệm nhiều năm của mẹ đã hỗ trợ cô rất nhiều trong những bước đi đầu tiên.

Mẹ em và em luôn tâm niệm rằng: “Mình sẽ mang đến nguyên liệu tươi ngon nhất cho khách hàng. Vì đã có kinh nghiệm buôn bán, mẹ em có thể canh được lượng thực phẩm bán ra trong ngày nên sẽ không để trữ lại qua đêm” - cô bật mí thêm về bí quyết kinh doanh của mình.

Hiện tại, Trúc Anh đang tập trung cho vai diễn phim truyền hình, song song với đó cô cũng lên ý tưởng để tiếp tục xây dựng chuỗi cơm tấm ngày càng phát triển hơn. Ngoài ra, Trúc Anh cũng sắp xếp thời gian để sớm trở lại hoàn thành chương trình học tập đại học.

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