Nữ diễn viên chính trong phim từng đạt doanh thu 150 tỷ tạm gác lại 'diễn xuất', đi bán cơm tấm với lí do bất ngờ!

Diễn viên Trúc Anh (SN 1998) gây ấn tượng trong vai nữ chính phim điện ảnh "Mắt biếc"- bộ phim đạt doanh thu 150 tỷ đồng sau 2 tuần chiếu - Ảnh: FBNV

May mắn của Trúc Anh là những vai diễn, những cơ hội diễn xuất đến với cô dù tuổi nghề non trẻ. Tuy nhiên, may mắn cũng đi kèm với những áp lực, khó khăn khi cô không được học tập bài bản.

“Thời gian đầu em chưa hiểu về nghề và đây cũng không phải ước mơ từ nhỏ nên em chưa hình dung gì về áp lực, mặc dù em đi casting phim nhiều và rớt cũng nhiều. Mỗi lần rớt, em chỉ buồn và thất vọng thôi, nhưng lúc đó cũng còn rất vô tư. Còn bây giờ mình đã có một chút thành công và được mọi người biết đến nhiều hơn thì những gì mình làm không còn được vô tư như trước mà sẽ luôn có sự áp lực và căng thẳng”.