Nữ ca sĩ từng tuyên bố 'không muốn sinh con' bất ngờ thông báo vừa hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng

Mới đây, tối ngày 20/4, trên trang cá nhân, ca sĩ MiA đã hào hứng thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng sau bao ngày chờ đợi. Cô hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này rằng: "Chào con. Em bé Michi của mẹ. Em bé ra đời trong tình yêu thương của ba mẹ, ông bà và các cô chú. Mong con sẽ là một em bé vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Mẹ yêu con, cả nhà yêu con. 15/04/2023, hôm nay Michi được năm ngày tuổi rồi nha".

Tối ngày 20/4, trên trang cá nhân, ca sĩ MiA đã hào hứng thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng sau bao ngày chờ đợi - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ, nhóc tỳ đầu lòng của cặp đôi là một em bé gái, tên thân mật là Michi, hiện đã được 5 ngày tuổi. Nhưng vì còn quá nhỏ nên gương mặt được nữ ca sĩ giấu kín. Trong hình ảnh đăng tải, vợ chồng ca sĩ Mia chia sẻ lại khoảnh khắc đón nhóc tỳ chào đời cùng những đồ đạc, vật dụng chuẩn bị cho em bé. Bên dưới phần bình luận bài viết, rất nhiều người hâm mộ và bạn bè để lại lời chúc mừng cho cặp đôi.