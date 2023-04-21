Nữ ca sĩ từng tuyên bố 'không muốn sinh con' bất ngờ thông báo vừa hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng

Hậu trường 21/04/2023 07:08

Theo chia sẻ, nhóc tỳ đầu lòng của cặp đôi là một em bé gái, tên thân mật là Michi, hiện đã được 5 ngày tuổi. Nhưng vì còn quá nhỏ nên gương mặt được nữ ca sĩ giấu kín.

Mới đây, tối ngày 20/4, trên trang cá nhân, ca sĩ MiA đã hào hứng thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng sau bao ngày chờ đợi. Cô hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này rằng: "Chào con. Em bé Michi của mẹ. Em bé ra đời trong tình yêu thương của ba mẹ, ông bà và các cô chú. Mong con sẽ là một em bé vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Mẹ yêu con, cả nhà yêu con. 15/04/2023, hôm nay Michi được năm ngày tuổi rồi nha". 

Nữ ca sĩ từng tuyên bố 'không muốn sinh con' bất ngờ thông báo vừa hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh 1
Tối ngày 20/4, trên trang cá nhân, ca sĩ MiA đã hào hứng thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng sau bao ngày chờ đợi - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ, nhóc tỳ đầu lòng của cặp đôi là một em bé gái, tên thân mật là Michi, hiện đã được 5 ngày tuổi. Nhưng vì còn quá nhỏ nên gương mặt được nữ ca sĩ giấu kín. Trong hình ảnh đăng tải, vợ chồng ca sĩ Mia chia sẻ lại khoảnh khắc đón nhóc tỳ chào đời cùng những đồ đạc, vật dụng chuẩn bị cho em bé. Bên dưới phần bình luận bài viết, rất nhiều người hâm mộ và bạn bè để lại lời chúc mừng cho cặp đôi. 

Nữ ca sĩ từng tuyên bố 'không muốn sinh con' bất ngờ thông báo vừa hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh 2
Căn phòng được chuẩn bị để đón nhóc tỳ - Ảnh: FBNV
Nữ ca sĩ từng tuyên bố 'không muốn sinh con' bất ngờ thông báo vừa hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh 3
Nữ ca sĩ tung hình ảnh mang bầu vượt mặt khiến nhiều người không khỏi bất ngờ - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tháng 8/2020, tại một chương trình trên sóng truyền hình, MiA từng gây không ít tranh cãi bởi quan điểm không muốn sinh con để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cụ thể, MiA từng chia sẻ: "Khi có con thì mọi thứ đều phải vì con, lúc đó tôi sẽ không còn nhiều thời gian. Cứ nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy tiếc nuối thanh xuân của mình. Nhiều lần tôi nói với chồng dù biết điều này sẽ làm anh ấy cảm thấy tổn thương, nhưng nếu như tôi được sống ở nước ngoài hay ở một nơi nào đó không bị áp lực chuyện phải sinh con thì tôi sẽ không sinh con. Tôi nguyện cả cuộc đời sẽ không sinh con. Tôi không biết suy nghĩ của mình có bất thường hay không nhưng tôi không hề muốn sinh con".

Nữ ca sĩ từng tuyên bố 'không muốn sinh con' bất ngờ thông báo vừa hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh 4
Nữ ca sĩ từng tuyên bố 'không muốn sinh con' bất ngờ thông báo vừa hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh 5
Nữ ca sĩ và ông xã hạnh phúc khoe những đồ sơ sinh đã chuẩn bị cho nhóc tỳ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau đó cô tung hình ảnh mang bầu vượt mặt khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Dù vậy, người hâm mộ vẫn gửi những lời chúc tốt đẹp đến gia đình nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ Mia bị suy gan do lạm dụng thuốc

Nữ ca sĩ Mia bị suy gan do lạm dụng thuốc

Sau khi khám và xét nghiệm, bác sĩ đã cho biết Mia bị suy gan do lạm dụng thuốc.

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