Rạng sáng 21/3, Dương Hoàng Yến chia sẻ về việc cô phát hiện căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 nhờ sự quan sát tinh tế của diva Mỹ Linh. Cụ thể, sau khi cùng nhau tham gia ghi hình xong series Thư giãn hay than dzữ , diva Mỹ Linh bất ngờ hỏi: "Sao mặt Yến hôm nay lạ vậy?".

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ về mặt bị lệch do liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, nhắc nhở khán giả giữ gìn sức khỏe.

Tối đó, vừa quay xong là tôi phi thẳng vào bệnh viện cấp cứu luôn. Nằm viện, đầu óc quay cuồng, bao nhiêu suy nghĩ chạy trong đầu, vừa lo vừa sợ – vì với người làm nghề như mình, gương mặt là chuyện rất quan trọng. Đây quả thật là sự cố khiến tôi sốc nhất từ trước tới nay. Sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo kết quả là bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, tôi nghe xong mà bủn rủn tay chân", Dương Hoàng Yến kể lại.

Sau khi được chẩn đoán, Dương Hoàng Yến ngay lập tức bắt đầu quá trình điều trị bằng phương pháp châm cứu. Cô liên tục di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để vừa tham gia các show diễn đã nhận từ trước, vừa đảm bảo liệu trình chữa bệnh.

Nữ ca sĩ phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Ảnh: FBNV.

Ký ức về những ngày nằm viện vẫn còn in sâu trong tâm trí nữ ca sĩ. Cô xúc động chia sẻ: "Lúc đi ra ngoài thì thấy bạn bè, người thân vào thăm mà xúc động muốn khóc (may mà khóc cũng khó, vì… mặt đang méo mà). Bác sĩ báo kết quả: Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên – nghe mà bủn rủn tay chân".

Dù lo lắng và hoang mang, nhưng nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, nữ ca sĩ vẫn có thể tiếp tục đi diễn mà không gặp quá nhiều trở ngại. Sau một thời gian kiên trì chữa trị, gương mặt của cô đã hoàn toàn trở lại bình thường.

"Chuyện này như một lời nhắc nhở bản thân tôi về việc phải luôn đặt lên hàng đầu việc chăm sóc sức khoẻ. Mong rằng, mọi người thật cẩn thận vì viêm dây thần kinh số 7 có thể gặp ở mọi đối tượng do nhiều lí do như nhiễm lạnh đột ngột, virus zona, chấn thương hoặc phẫu thuật và cả nhiễm virus cúm. Có người may mắn như tôi thì bị nhẹ nhưng có những người mang theo diện mạo lệch lạc cả đời", Dương Hoàng Yến tâm sự.

Dưới phần bình luận, Dương Hoàng Yến cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến diva Mỹ Linh. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, Dương Hoàng Yến cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến diva Mỹ Linh – người đã giúp cô phát hiện bệnh sớm và tránh được những hậu quả nghiêm trọng hơn: "May mắn có cô phát hiện kịp thời, nếu không tình trạng để nặng thì chữa trị rất lâu và không biết bị nặng rồi thì còn có thể đi show được không nữa? Huhu. Con không dám nghĩ đến luôn ạ!".