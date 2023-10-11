Nữ ca sĩ 'hồng nhan bạc mệnh': Từng là giọng ca nổi đình nổi đám, nay 'hóa điên' đi lang thang khắp đất Mỹ

Nhờ đó, Kim Ngân nhanh chóng nổi tiếng và sở hữu mức cát xê cao ngất ngưởng. Các phòng trà chỉ cần dán hình Kim Ngân để quảng cáo là bán hết bàn, không cần biết có cô diễn hôm đó thật hay không.

Kim Ngân sinh năm 1963, cô là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng và vô cùng được nhiều người yêu thích đầu những năm 1980. Năm 1975, cô theo gia đình tới Mỹ định cư, tại đây cô gặp ca sĩ - nhạc sĩ Trường Hải, người đã góp rất nhiều công sức cho con đường sự nghiệp của cô vì đã giúp cô trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Đương thời, Kim Ngân thường được ví von gọi là "hoa hậu" vì vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng. Ca sĩ Kiều Nga từng nói về nhan sắc của Kim Ngân: "Đến đàn bà con gái cũng phải mê". Ngoài nhan sắc quyến rũ, Kim Ngân còn có phong cách trình diễn sôi động, lôi cuốn và bốc lửa.

Ngoài ra, Kim Ngân còn chia tay chồng ở tuổi 30 vì có nhiều khúc mắc trong cuộc sống gia đình cũng như sự nghiệp đang tuột dốc. Chồng cô là người nhận nuôi các con. Đau khổ trỗi dậy, những áp lực liên tiếp khiến Kim Ngân nghiện ngập trong thời gian dài.

Tuy nhiên, chính thành công và sự nổi tiếng đã khiến Kim Ngân sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả, thường xuyên trễ giờ... Vì thế, cô dần bị loại khỏi giới nghệ sĩ và âm nhạc tại hải ngoại.

Những áp lực liên tiếp khiến Kim Ngân nghiện ngập trong thời gian dài.

Thần kinh và não bộ không thể chịu đựng được những cú sốc khá lớn, cô bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Giọng ca đình đám một thời dần phát điên và gần như quên hết sự nghiệp và gia đình của mình. Nữ ca sĩ tạm bỏ hết hào quang, gần như 'hóa điên', không nhà không cửa, ngủ bờ ngủ bụi, lang thang khắp các nẻo đường ở California để ăn xin.

Nữ ca sĩ tạm bỏ hết hào quang, gần như 'hóa điên'.

Cô lang thang khắp các nẻo đường ở California để ăn xin.

Suốt thời điểm đó cho đến nhiều năm về sau, Kim Ngân bị vướng phải tin đồn sa ngã vì nghiện ngập, nhưng gần đây, mẹ ruột cô đã khẳng định con gái mình không hề nghiện ngập hay dùng chất kích thích. Cô phát bệnh khi đi hát ở vũ trường tại Canada và gặp sự cố chứng kiến cảnh đẫm máu. Chính sự kiện này khiến cô sợ hãi và sốc tinh thần, bệnh tình ngày càng trầm trọng và cô không cho bất kỳ ai tiếp cận kể cả mẹ ruột.

Hiện tại, Kim Ngân đã 60 tuổi nhưng trông già hơn nhiều so với tuổi thật. Vóc dáng gầy gò đen nhẻm, mái tóc bù xù và khuôn mặt nhăn nheo, không ai còn có thể nhận ra được cô ca sĩ quyến rũ ngày nào. Không dừng lại ở đó, cô đôi khi còn chửi bới mọi người vô cớ và tỏ ra hung dữ.

Kim Ngân đã 60 tuổi nhưng trông già hơn nhiều so với tuổi thật.

Cô hàng ngày lang thang trên con phố, hai con gái và em ruột Kim Ngân cũng rất muốn đưa cô về chăm sóc nhưng không thể làm được vì cô không nhận ra ai. Đến mẹ ruột Kim Ngân cũng chỉ đưa con gái về nhà được vài ngày, rồi cô cũng tìm cách bỏ trốn. Ngoài ra, rất nhiều đồng nghiệp muốn giúp đỡ Kim Ngân bằng cách đưa cô tới một viện tâm thần hay nhà tình thương nào đó nhưng cô nhất quyết không chịu, chỉ thích đi lang thang nay đây mai đó. Chính vì vậy, mọi người cũng không biết làm gì khác ngoài việc thi thoảng cho Kim Ngân đồ ăn, thức uống.

Cách đây hai năm, danh hài Thúy Nga trong quá trình làm vlog đã tìm gặp và giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều. Nữ danh hài theo sát, lo lắng cho Kim Ngân suốt 6 tháng. Thúy Nga dắt Kim Ngân đi ăn uống, cắt tóc, gội đầu, mua quần áo mới, đồ dùng cá nhân. Nhờ được Thúy Nga chăm sóc, dắt đi gặp gỡ người nọ người kia nên Kim Ngân trở nên lành tính, vui vẻ, nói chuyện nhiều hơn, không khép kín, hung dữ và lầm lì như trước.

Nữ danh hài Thúy Nga theo sát, lo lắng cho Kim Ngân suốt 6 tháng.

Thúy Nga dắt Kim Ngân đi ăn uống, cắt tóc, mua quần áo mới, đồ dùng cá nhân.

Tuy nhiên, vì nhiều lùm xùm liên quan tới người nhà nên Thúy Nga buộc phải rời Kim Ngân. Thời gian đầu sau khi Thúy Nga rời đi, Kim Ngân vẫn tạm ổn, tuy nhiên, càng về sau, Kim Ngân càng biệt tích và sự giúp đỡ của mọi người cho cô cũng ít đi, vì thế cô lại tiếp tục cuộc sống không nhà cửa.

Gần đây, một Youtuber đã quay lại cảnh cô đi đường và gặp được ca sĩ Kim Ngân. Đây cũng là một trong những hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân ở thời điểm hiện tại. Cô ngồi hết từ bờ cỏ ven đường tới vỉa hè của các quán xá, với dáng ngồi tiều tụy, thiếu sức sống. Làn da của Kim Ngân ngày càng đen sạm và nhiều nếp nhăn hơn do đi nắng nhiều, cô ngày một gầy đi và ngại giao tiếp, tránh né máy quay.

Kim Ngân ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, cô còn được một Youtuber khác mời về nhà ăn uống. Kim Ngân dù rất ít nói nhưng cũng theo Youtuber này về nhà và tự động lấy đồ ăn cho mình, ngồi ăn uống một cách thoải mái. Ăn xong, cô còn tự giác cầm chổi đi quét nhà cho gia chủ.

Cô còn được một Youtuber khác mời về nhà ăn uống.

Cô còn tự giác cầm chổi đi quét nhà cho gia chủ.

Cuối cùng, không một ai có thể biết hết được rõ ràng từng sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời của Kim Ngân, điều gì đã kiến cho ca sĩ Việt nổi tiếng một thời tuột ra khỏi ánh hào quang và sa vào vũng bùn tăm tối một cách đau đớn như vậy. Sau tất cả, người ta chỉ có thể tiếc thương cho một số phận đã từng đi qua những ngày vàng son.