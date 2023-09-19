NSƯT Diệu Hiền lên tiếng trước chỉ trích 'vô lễ' với cố nghệ sĩ Út Bạch Lan vì nói 'đàn chị' là 'giọng ca trù ẻo'

Hậu trường 19/09/2023 19:30

Gần đây, NSƯT Diệu Hiền nhận về chỉ trích của khán giả khi bà đã nhận xét cố nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan có 'giọng ca trù ẻo'. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng giải thích trước sự việc này.

Gần đây, đoạn video NSƯT Diệu Hiền nhận xét về giọng hát của cố nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan gây chú ý trên mạng. Theo đó, trong đoạn video, nữ nghệ sĩ nói rằng ‘đàn chị’ Út Bạch Lan có giọng ca sầu thảm, 'trù ẻo'.

Nhớ lại kỷ niệm đi hát cùng nhau, Diệu Hiền có lần nói với Út Bạch Lan: "Tôi mà sắp chết thì bà đừng tới ca nha. Bà ca là tôi đi luôn". Đoạn video làm dấy lên tranh cãi, một số dân mạng cho rằng NSƯT Diệu Hiền 'nói hỗn', có thái độ 'xúc phạm' cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

NSƯT Diệu Hiền lên tiếng trước chỉ trích 'vô lễ' với cố nghệ sĩ Út Bạch Lan vì nói 'đàn chị' là 'giọng ca trù ẻo' - Ảnh 1
NSƯT Diệu Hiền bị chỉ trích có thái độ 'xúc phạm' cố nghệ sĩ Út Bạch Lan khi nói rằng ‘đàn chị’ có giọng ca 'trù ẻo'

 

Nói về phát ngôn từng chê nghệ sĩ Út Bạch Lan là 'giọng ca trù ẻo', NSƯT Diệu Hiền giải thích đó là cách trêu chọc của bà với đồng nghiệp lúc còn sinh thời trong một dịp gặp gỡ. Cụ thể, lúc nghệ sĩ Út Bạch Lan nói vui rằng NSƯT Diệu Hiền hát như ăn cướp vì bà hát nhanh, Diệu Hiền hài hước đùa rằng đàn chị là giọng ca trù ẻo.

“Tôi chỉ nói chơi thôi, chứ nói thật như vậy chắc trời đánh chết. Tôi không dám hỗn với chị ấy đâu. Chị vừa là thần tượng, vừa là người gọi tôi đi hát cho chùa đầu tiên. Không có chuyện tôi vô phép với chị”- NSƯT Diệu Hiền trải lòng.

NSƯT Diệu Hiền lên tiếng trước chỉ trích 'vô lễ' với cố nghệ sĩ Út Bạch Lan vì nói 'đàn chị' là 'giọng ca trù ẻo' - Ảnh 2
NSƯT Diệu Hiền giải thích đó là cách trêu chọc của bà với nghệ sĩ Út Bạch Lan lúc còn sinh thời trong một dịp gặp gỡ chứ không cố ý xúc phạm đàn chị

 

Dù bản thân không cố ý nhưng NSƯT Diệu Hiền cho biết bà vẫn lên clip để gửi lời xin lỗi vì sơ sót, dẫn đến hiểu lầm.

“Đây cũng là bài học để tôi rút kinh nghiệm. Mong mọi người đừng giận mà hãy bỏ qua cho tôi... Ai đó muốn đăng chia sẻ của tôi, dù dài bao nhiêu cũng đăng hết nguyên bài đi. Đừng cắt khúc này ghép qua khúc kia, người ta nghe hiểu lầm mà tôi cũng buồn nữa” - NSƯT Diệu Hiền giải thích.

NSƯT Diệu Hiền lên tiếng trước chỉ trích 'vô lễ' với cố nghệ sĩ Út Bạch Lan vì nói 'đàn chị' là 'giọng ca trù ẻo' - Ảnh 3
NSƯT Diệu Hiền lên clip để gửi lời xin lỗi vì sơ sót, dẫn đến hiểu lầm

 

Ngoài việc đính chính phát ngôn kể trên, NSƯT Diệu Hiền nhắc về lần gặp cuối cùng trước khi nghệ sĩ Út Bạch Lan qua đời. Đó là khi nghệ sĩ Út Bạch Lan ghé thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Quận 8, TPHCM), hứa vài ngày sau sẽ đi diễn cùng Diệu Hiền và các đồng nghiệp khác. Sau đó, nghệ sĩ Út Bạch Lan cáo bệnh và không đi diễn được. Vài ngày sau, NSƯT Diệu Hiền nhận được tin đàn chị đã giã biệt cõi tạm.

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão

Mới đây, NSƯT Diệu Hiền cho biết có dịp chia sẻ về cuộc sống hiện tại rằng bà rất hài lòng và không hề hối hận khi vào viện dưỡng lão.

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Từ khóa:   NSƯT Diệu Hiền NSUT Út Bạch Lan vbiz

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