Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão

Bà có 5 người con, trong đó chỉ có hai người lập gia đình, số còn lại đều dựa vào bà. Hiện nay, nghệ sĩ Diệu Hiền đã chuyển ra viện dưỡng lão nghệ sĩ để sống. Dù sức khỏe khá yếu nhưng bà vẫn mong muốn cống hiến cho nghệ thuật bằng việc hướng dẫn diễn xuất cho một số nghệ sĩ trẻ.

NSƯT Diệu Hiền là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Bà được Nhà nước Việt Nam trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1993. Ngoài ra còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "Đệ nhất đào võ" của sân khấu cải lương Việt Nam. Các vai diễn đã tạo nên thành tựu cho sự nghiệp của bà bao gồm: Nhụy Kiều tướng quân, Nữ tướng cờ đào, Người nhện xám, Thoại Khanh Châu Tuấn,....

Tuy nhiên, NSƯT Diệu Hiền cho biết, các con ai cũng bận rộn với cuộc sống, lo chuyện “cơm áo gạo tiền" nên ban ngày thường chỉ có mình bà ở nhà. Vì vậy, nữ nghệ sĩ mong muốn được vào viện dưỡng lão để có người bầu bạn. Ngoài ra, bà khẳng định không hối hận khi đã vào viện dưỡng lão.

Trước thắc mắc của khán giả về việc có gia đình vẫn quyết định sống tại viện dưỡng lão, NSƯT Diệu Hiền cho biết là lựa chọn của bà. Trước đó, giọng ca Nhụy kiều tướng quân cũng đã bàn bạc với con cháu. Ban đầu, người thân không ủng hộ vì sợ người ngoài “lời ra tiếng vào" và sợ mang tiếng bỏ rơi mẹ.

NSƯT Diệu Hiền và NSND Bạch Tuyết là hai người bạn thân trong nghề

NSƯT Diệu Hiền cho biết bà không hối hận khi vào viện dưỡng lão

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại, bà không cần phải lo toan suy nghĩ quá nhiều, mỗi ngày của bà đều trôi qua nhẹ nhàng và bình an là đủ. Thi thoảng các con đều giành thời gian đến thăm bà.

Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, nữ nghệ sĩ có những thành côn nhất định trong sự nghiệp và sự mến mộ từ công chúng, thế nhưng cuộc đời của bà lại lắm nỗi bi thương. Nghệ sĩ Diệu Hiền từng kết hôn với nghệ sĩ Út Hậu, tuy nhiên, không lâu sau đó, hai người chia tay nhau.

NSƯT Diệu Hiền có cuộc hôn nhân không bền chặt cùng với nghệ sĩ Út Hậu.

Một mình nghệ sĩ Diệu Hiền nuôi đến 5 con nhưng chưa từng một lời than vãn. Vì đi làm suốt ngày bà ít gần con cái, các con chỉ thân với bà ngoại, xem bà ngoại như mẹ còn nghệ sĩ Diệu Hiền - mẹ ruột thì lại được gọi... "chị Hiền". Không thể ép các con gọi khác đi được khi chúng quen như thế, bà đành giấu nỗi buồn trong lòng, sau này lớn mới dạy lại cách xưng hô.

NSƯT Diệu Hiền sau khi ly hôn chồng quyết định làm mẹ đơn thân và không một lời oán trách

Ở tuổi thất tuần, "Nữ tướng Triệu Thị Trinh" mang trong mình nhiều căn bệnh như: thoát vị đĩa đệm, cao huyết áp, cường giáp, thấp khớp,… Chứng bệnh hở van tim nặng khiến bà dễ thở dốc, kiệt sức dù đôi khi chỉ di chuyển vài bước chân. Cũng vì sức khỏe không tốt, nữ nghệ sĩ ái ngại xuất hiện nơi đông người dẫu không ít bầu show ngỏ lời mong bà "tái xuất".

Tuổi ''xế chiều'' Diệu Hiền thường xuyên đối mặt với những cơn bệnh tật

Hồi cuối năm 2021, nghệ sĩ Thanh Hằng cùng một số nghệ sĩ khác đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của NSƯT Diệu Hiền. Tại đây, nữ nghệ sĩ cũng ngẫu hứng cất một đoạn vọng cổ và nghẹn ngào bày tỏ nỗi nhớ nghề và cuộc sống tại viện dưỡng lão.

Nghệ sĩ Thanh Hằng ghé thăm Diệu Hiền vào cuối năm 2021

Chia sẻ với khán giả, bà cho biết ước nguyện có thể hát được trơn tru bản tân cổ Tần Quỳnh khóc bạn vốn gắn liền với tên tuổi mình. “Người già như chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây xanh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng rơi rụng. Tôi muốn một lần nữa được đứng trên sân khấu rồi có nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện” - bà nói.

Diệu Hiền mong muốn thể hiện trơn tru bản tân cổ Tần Quỳnh khóc bạn vốn gắn liền với tên tuổi mình

Với Diệu Hiền, mọi vinh quang, đau khổ, hạnh phúc ở đời đều đã nếm trải nên không còn gì để lưu luyến. Bà mong những năm tháng cuối đời bình yên, ngủ một giấc có thể ra đi để bệnh tật không còn giày vò, không phiền lụy mọi người xung quanh.