Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão

Hậu trường 29/05/2023 16:01

Mới đây, NSƯT Diệu Hiền cho biết có dịp chia sẻ về cuộc sống hiện tại rằng bà rất hài lòng và không hề hối hận khi vào viện dưỡng lão.

NSƯT Diệu Hiền là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Bà được Nhà nước Việt Nam trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1993. Ngoài ra còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "Đệ nhất đào võ" của sân khấu cải lương Việt Nam. Các vai diễn đã tạo nên thành tựu cho sự nghiệp của bà bao gồm: Nhụy Kiều tướng quân, Nữ tướng cờ đào, Người nhện xám, Thoại Khanh Châu Tuấn,.... 

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 1
NSƯT Diệu Hiền là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng với hơn 40 năm cống hiến nghệ thuật 

Bà có 5 người con, trong đó chỉ có hai người lập gia đình, số còn lại đều dựa vào bà. Hiện nay, nghệ sĩ Diệu Hiền đã chuyển ra viện dưỡng lão nghệ sĩ để sống. Dù sức khỏe khá yếu nhưng bà vẫn mong muốn cống hiến cho nghệ thuật bằng việc hướng dẫn diễn xuất cho một số nghệ sĩ trẻ. 

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 2
NSƯT Diệu Hiền hiện tại sinh sống trong viện dưỡng lão và thi thoảng sức khỏe ổn định bà vẫn tham gia hát hỗ trợ cho nghệ sĩ trẻ

Trước thắc mắc của khán giả về việc có gia đình vẫn quyết định sống tại viện dưỡng lão, NSƯT Diệu Hiền cho biết là lựa chọn của bà. Trước đó, giọng ca Nhụy kiều tướng quân cũng đã bàn bạc với con cháu. Ban đầu, người thân không ủng hộ vì sợ người ngoài “lời ra tiếng vào" và sợ mang tiếng bỏ rơi mẹ.

Tuy nhiên, NSƯT Diệu Hiền cho biết, các con ai cũng bận rộn với cuộc sống, lo chuyện “cơm áo gạo tiền" nên ban ngày thường chỉ có mình bà ở nhà. Vì vậy, nữ nghệ sĩ mong muốn được vào viện dưỡng lão để có người bầu bạn. Ngoài ra, bà khẳng định không hối hận khi đã vào viện dưỡng lão. 

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 3
NSƯT Diệu Hiền và NSND Bạch Tuyết là hai người bạn thân trong nghề
Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 4
Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 5
NSƯT Diệu Hiền cho biết bà không hối hận khi vào viện dưỡng lão 

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại, bà không cần phải lo toan suy nghĩ quá nhiều, mỗi ngày của bà đều trôi qua nhẹ nhàng và bình an là đủ. Thi thoảng các con đều giành thời gian đến thăm bà.  

Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, nữ nghệ sĩ có những thành côn nhất định trong sự nghiệp và sự mến mộ từ công chúng, thế nhưng cuộc đời của bà lại lắm nỗi bi thương. Nghệ sĩ Diệu Hiền từng kết hôn với nghệ sĩ Út Hậu, tuy nhiên, không lâu sau đó, hai người chia tay nhau. 

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 6
NSƯT Diệu Hiền có cuộc hôn nhân không bền chặt cùng với nghệ sĩ Út Hậu. 

Một mình nghệ sĩ Diệu Hiền nuôi đến 5 con nhưng chưa từng một lời than vãn. Vì đi làm suốt ngày bà ít gần con cái, các con chỉ thân với bà ngoại, xem bà ngoại như mẹ còn nghệ sĩ Diệu Hiền - mẹ ruột thì lại được gọi... "chị Hiền". Không thể ép các con gọi khác đi được khi chúng quen như thế, bà đành giấu nỗi buồn trong lòng, sau này lớn mới dạy lại cách xưng hô. 

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 7
NSƯT Diệu Hiền sau khi ly hôn chồng quyết định làm mẹ đơn thân và không một lời oán trách 

Ở tuổi thất tuần, "Nữ tướng Triệu Thị Trinh" mang trong mình nhiều căn bệnh như: thoát vị đĩa đệm, cao huyết áp, cường giáp, thấp khớp,… Chứng bệnh hở van tim nặng khiến bà dễ thở dốc, kiệt sức dù đôi khi chỉ di chuyển vài bước chân. Cũng vì sức khỏe không tốt, nữ nghệ sĩ ái ngại xuất hiện nơi đông người dẫu không ít bầu show ngỏ lời mong bà "tái xuất". 

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 8
Tuổi ''xế chiều'' Diệu Hiền thường xuyên đối mặt với những cơn bệnh tật 

Hồi cuối năm 2021, nghệ sĩ Thanh Hằng cùng một số nghệ sĩ khác đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của NSƯT Diệu Hiền. Tại đây, nữ nghệ sĩ cũng ngẫu hứng cất một đoạn vọng cổ và nghẹn ngào bày tỏ nỗi nhớ nghề và cuộc sống tại viện dưỡng lão. 

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 9
Nghệ sĩ Thanh Hằng ghé thăm Diệu Hiền vào cuối năm 2021 

Chia sẻ với khán giả, bà cho biết ước nguyện có thể hát được trơn tru bản tân cổ Tần Quỳnh khóc bạn vốn gắn liền với tên tuổi mình. “Người già như chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây xanh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng rơi rụng. Tôi muốn một lần nữa được đứng trên sân khấu rồi có nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện” - bà nói.

Xót xa cuộc đời khốn khó của 'Đệ nhất đào võ' NSƯT Diệu Hiền, không hối hận khi vào viện dưỡng lão - Ảnh 10
Diệu Hiền mong muốn thể hiện trơn tru bản tân cổ Tần Quỳnh khóc bạn vốn gắn liền với tên tuổi mình

Với Diệu Hiền, mọi vinh quang, đau khổ, hạnh phúc ở đời đều đã nếm trải nên không còn gì để lưu luyến. Bà mong những năm tháng cuối đời bình yên, ngủ một giấc có thể ra đi để bệnh tật không còn giày vò, không phiền lụy mọi người xung quanh. 

Vì sao 'đệ nhất đào võ' Diệu Hiền ở viện dưỡng lão, nhất định không về sống cùng NSND Bạch Tuyết?

Vì sao 'đệ nhất đào võ' Diệu Hiền ở viện dưỡng lão, nhất định không về sống cùng NSND Bạch Tuyết?

Dù NSND Bạch Tuyết nhiều lần ngỏ ý muốn "đệ nhất đào võ" về sống chung nhưng bà kiên quyết từ chối.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Diệu Hiền cuộc sống Diệu Hiền Diệu Hiền viện dưỡng lão

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 30 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 30 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi