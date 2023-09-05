Những cặp sao Việt 'chồng già vợ trẻ' khiến nhiều người ngưỡng mộ, có cặp chênh lệch đến 32 tuổi

Hậu trường 05/09/2023 06:50

Dù kết hôn muộn hay tái hôn nhưng những sao nam này vẫn rất may mắn khi lấy được vợ trẻ cùng chia sẻ ngọt bùi với mình.

Minh Hà - Lý Hải 

Lý Hải - Minh Hà là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt. Cả hai kết hôn năm 2011, có 4 con xinh xắn, dễ thương. Sau 12 năm về chung nhà, Lý Hải và Minh Hà thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào với đối phương.

Những cặp sao Việt 'chồng già vợ trẻ' khiến nhiều người ngưỡng mộ, có cặp chênh lệch đến 32 tuổi - Ảnh 1
Lý Hải - Minh Hà là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt

Trước khi kết hôn, Minh Hà là cố gái tài giỏi, có học vấn "khủng". Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, bà xã Lý Hải tiếp tục "con đường" tri thức khi du học tại Đại học Leicester - đây là ngôi trường được xếp top 25 ở Anh và thứ 170 trên thế giới. 

Những cặp sao Việt 'chồng già vợ trẻ' khiến nhiều người ngưỡng mộ, có cặp chênh lệch đến 32 tuổi - Ảnh 2

Hiện tại, Minh Hà đang là một trong những nhà sản xuất phim quyền lực trong showbiz. Minh Hà từng chia sẻ: “Tôi muốn trở thành hậu phương của anh. Giờ anh Hải có làm việc gì thì tôi đều sẽ là người ủng hộ"

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Minh Hà quay về Việt Nam và kết hôn với Lý Hải và sinh con nhưng vẫn học lên Tiến sĩ. Với thành tích ấn tượng, bà xã Lý Hải có thể "đầu quân" cho một công ty đa quốc gia hoặc tự xây dựng "cơ ngơi" riêng cho mình nhưng cô chọn việc đứng sau để hỗ trợ phát triển sự nghiệp cho chồng.

Công Lý - Ngọc Hà

Nghệ sĩ Công Lý - Ngọc Hà đã có 5 năm yêu nhau trước khi chính thức về chung 1 nhà. Cả 2 kết hôn vào ngày 2/1/2021. "Nửa kia" của nghệ sĩ Công Lý kém anh 15 tuổi, từng lọt top 10 Hoa hậu Du lịch 2008. Cô hiện là phóng viên mảng văn hóa - giải trí của một tờ báo điện tử. Trước Ngọc Hà, nghệ sĩ Công Lý trải qua hai đời vợ, vợ hai là MC Thảo Vân.

Những cặp sao Việt 'chồng già vợ trẻ' khiến nhiều người ngưỡng mộ, có cặp chênh lệch đến 32 tuổi - Ảnh 3
Nghệ sĩ Công Lý - Ngọc Hà đã có 5 năm yêu nhau trước khi chính thức về chung 1 nhà. Cả 2 kết hôn vào ngày 2/1/2021

Khoảng thời gian sống chung với Ngọc Hà, Công Lý cho biết anh rất hạnh phúc vì có người hỗ trợ hình ảnh, chăm sóc bản thân chu đáo. Cả 2 cũng giữ kín chuyện tình cảm, không thể hiện quá nhiều lên MXH. Chuyện tình của cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Những cặp sao Việt 'chồng già vợ trẻ' khiến nhiều người ngưỡng mộ, có cặp chênh lệch đến 32 tuổi - Ảnh 4
Khoảng thời gian sống chung với Ngọc Hà, Công Lý cho biết anh rất hạnh phúc vì có người hỗ trợ hình ảnh, chăm sóc bản thân chu đáo

Tháng 7/2021 vừa qua, nghệ sĩ Công Lý bị ngã và sức khoẻ bị ảnh hưởng nhiều. Trong suốt một thời gian dài, anh phải nằm viện để điều trị và huỷ toàn bộ lịch trình quan trọng. Đây chính là khoảng thời gian khó khăn với cả nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà. Người đẹp trở thành chỗ dựa cho chồng nhiều tháng qua.

Những cặp sao Việt 'chồng già vợ trẻ' khiến nhiều người ngưỡng mộ, có cặp chênh lệch đến 32 tuổi - Ảnh 5
Tháng 7/2021 vừa qua, nghệ sĩ Công Lý bị ngã và sức khoẻ bị ảnh hưởng nhiều. Đây chính là khoảng thời gian khó khăn với cả nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà. Người đẹp trở thành chỗ dựa cho chồng nhiều tháng qua.

Cô luôn ở bên anh để chăm sóc, động viên chồng về mặt tinh thần. Trong thời gian nghệ sĩ Công Lý điều trị, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật những thông tin tích cực của nam nghệ sĩ đến khán giả.

NSND Lê Hùng - Hoài Thu

Trong giới sân khấu, nói đến NSND Lê Hùng là người ta liên tưởng đến đến hình ảnh của một con sói. Thông minh, hoạt bát, xử trí mau lẹ nhưng lắm lúc, nom ông dữ dằn như một vị tướng ngoài trận mạc. Nếu xem NSND Lê Hùng chỉ đạo trên sân khấu, người mới vào nghề không tránh khỏi bị “sốc” với cái cách dùng từ mạnh bạo, quát tháo không hề nể nang của ông.

Những cặp sao Việt 'chồng già vợ trẻ' khiến nhiều người ngưỡng mộ, có cặp chênh lệch đến 32 tuổi - Ảnh 6
Ngoài đời, Lê Hùng nổi tiếng là người có sức hút bởi cách nói chuyện duyên dáng, hài hước

Còn ngoài đời, Lê Hùng cũng nổi tiếng là người có sức hút bởi cách nói chuyện duyên dáng, hài hước. Chính vì thế mà nói đến Lê Hùng, ngoài tài năng dàn dựng sân khấu, người ta còn nhắc tới ông như một người quá đào hoa. Đã từng có 4 người phụ nữ đi qua đời ông và cho tới thời điểm này, Lê Hùng nói, Hoài Thu - vợ thứ 5 của ông bây giờ chắc chắn là 'bến đỗ cuối cùng'.

Những cặp sao Việt 'chồng già vợ trẻ' khiến nhiều người ngưỡng mộ, có cặp chênh lệch đến 32 tuổi - Ảnh 7
 Đã từng có 4 người phụ nữ đi qua đời ông và cho tới thời điểm này, Lê Hùng nói, Hoài Thu - vợ thứ 5 của ông bây giờ chắc chắn là 'bến đỗ cuối cùng'

Diễn viên chèo Hoài Thu vốn xuất thân là diễn viên chèo cô kém chồng 32 tuổi. Tình yêu của cô và chồng nảy nở sâu sắc là xuất phát từ những đứa con riêng của ông. Hoài Thu cảm nhận được rằng, một người yêu con, sống có trách nhiệm như thế sẽ không thể là người xấu được.

Vợ Công Lý nói về cảnh phim “lấy nước mắt người xem” trong "Gia đình mình vui bất thình lình"

Vợ Công Lý nói về cảnh phim “lấy nước mắt người xem” trong "Gia đình mình vui bất thình lình"

NSND Công Lý chủ động đi quay sớm và rất mong chờ được đóng phim "Gia đình mình vui bất thình lình".

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