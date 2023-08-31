Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính

Hậu trường 31/08/2023 06:27

Làm mẹ đơn thân không phải điều dễ dàng gì, đặc biệt là với những người nổi tiếng. Họ đều phải vượt lên bao lời gièm pha, chỉ trích để bảo vệ con.

Hòa Minzy

Vào năm 2017, ca sĩ Hòa Minzy chính thức công khai hẹn hò thiếu gia Minh Hải trên trang mạng xã hội của mình. Đến đầu năm 2021, khán giả được một phen xôn xao khi nữ ca sĩ công khai việc bí mật sinh con và thời điểm này, bé Bo - con trai của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã được 2 tuổi.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 1
Đầu năm 2021, khán giả được một phen xôn xao khi nữ ca sĩ công khai việc bí mật sinh con và thời điểm này, bé Bo - con trai của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã được 2 tuổi

Những tưởng hành trình hạnh phúc của cặp đôi sẽ trọn vẹn với một đám cưới linh đình nhưng đến đầu năm 2022, Hòa Minzy khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối khi chính thức thông báo chia tay bạn trai sau 5 năm bên nhau bởi sự khác biệt về định hướng sống của cả hai.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 2
Đầu năm 2022, Hòa Minzy khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối khi chính thức thông báo chia tay bạn trai sau 5 năm bên nhau

Sau khi trở thành mẹ đơn thân, Hòa Minzy chạy show, xuất hiện trên các chương trình gameshow với tần suất khá dày. Bên cạnh đó, cô còn không ngần ngại kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập với việc livestream buổi tối để bán hàng mỹ phẩm. Lượng xem livestream của cô ngày càng tăng vì cách nói chuyện duyên dáng, hài hước của mình. Dù công việc bận rộn nhưng Hòa Minzy vẫn cố gắng sắp xếp một phần thời gian của mình để chăm sóc, giáo dục, vui chơi với bé bo để cậu bé có một tuổi thơ đủ đầy, trọn vẹn.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 3
Sau khi trở thành mẹ đơn thân, Hòa Minzy chạy show, xuất hiện trên các chương trình gameshow với tần suất khá dày. Bên cạnh đó, cô còn không ngần ngại kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập

Hoàng Oanh

Từng được khán giả chúc tụng vì tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng Tây, thế nhưng chỉ sau 2 năm chung sống, MC Hoàng Oanh chính thức thông báo 2 vợ chồng quyết định đường ai nấy đi. Điều khiến mọi người lo lắng là tương lai của cậu con trai 2 tuổi của Hoàng Oanh và chồng cũ.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 4
Từng được khán giả chúc tụng vì tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng Tây, thế nhưng chỉ sau 2 năm chung sống, MC Hoàng Oanh chính thức thông báo 2 vợ chồng quyết định đường ai nấy đi

Theo chia sẻ của người trong cuộc, dù cặp đôi kết thúc hôn nhân nhưng họ vẫn hòa thuận với nhau để cùng chăm sóc con cái nên người. Hiện tại, con trai Hoàng Oanh đang sống cùng với mẹ ở Việt Nam, trong khi bố thì tập trung làm việc ở nước ngoài. Có thể thấy, chồng Tây vẫn thường "thả tim" ảnh của 2 mẹ con Hoàng Oanh trên mạng xã hội.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 5
Hiện tại, con trai Hoàng Oanh đang sống cùng với mẹ ở Việt Nam, trong khi bố thì tập trung làm việc ở nước ngoài

Còn về phía Hoàng Oanh, sau khi ly hôn, cô vẫn mang lại nguồn năng lượng tích cực, lạc quan cổ vũ mọi người. Thời gian qua, Hoàng Oanh bận rộn nhiều hơn với công việc. Dù vậy cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc cho con trai mình.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 6
Sau khi ly hôn, cô vẫn mang lại nguồn năng lượng tích cực, lạc quan cổ vũ mọi người

Thiên An

Một trong những "bà mẹ đơn thân" mạnh mẽ phải kể đến Thiên An: Chuyện tình cảm của Thiên An và Jack từng gây bão khi cô gái công bố việc có con. Ồn ào trở nên cao trào khi Thiên An tiết lộ Jack chỉ chu cấp cho con gái 5 triệu/tháng. Sau đó, Thiên An khẳng định Jack đã ngừng chu cấp cho con gái từ tháng 3/2022 đến nay:

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 7
Một trong những "bà mẹ đơn thân" mạnh mẽ phải kể đến Thiên An: Chuyện tình cảm của Thiên An và Jack từng gây bão khi cô gái công bố việc có con

"Về phần tiền chu cấp, mình xin nhắc lại 1 lần cuối cùng về việc này là phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi ạ. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển 1 lần 8 triệu. Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu, bạn ấy chu cấp 10 - 15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình "bạn ấy" đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa".

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 8
Ồn ào trở nên cao trào khi Thiên An tiết lộ Jack chỉ chu cấp cho con gái 5 triệu/tháng

Trong quãng thời gian tình cũ không chu cấp, cô vẫn có thể một mình nuôi nấng con gái đầy đủ. Không chờ "trợ cấp" nhỏ giọt từ bố ruột, hiện tại Thiên An tích cực chạy show, ghi hình, chụp ảnh quảng cáo để kiếm thu nhập một mình nuôi con.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 9
Không chờ "trợ cấp" nhỏ giọt từ bố ruột, hiện tại Thiên An tích cực chạy show, ghi hình, chụp ảnh quảng cáo để kiếm thu nhập một mình nuôi con

Lý Phương Châu

Hậu ồn ào ly hôn, Lý Phương Châu được quyền nuôi con gái. Trong quá trình lời qua tiếng lại với chồng cũ, cô tiết lộ thông tin gây sốc là Lâm Vinh Hải từng mặc cả tiền trợ cấp nuôi con từ 5 triệu xuống còn 3 triệu đồng/tháng và nhiều lúc "quên" nghĩa vụ làm cha phải nuôi nấng con cái.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 10
Hậu ồn ào ly hôn, Lý Phương Châu được quyền nuôi con gái. Cô từng tiết lộ thông tin gây sốc là Lâm Vinh Hải từng mặc cả tiền trợ cấp nuôi con từ 5 triệu xuống còn 3 triệu đồng/tháng

Trong một bài phỏng vấn, Lâm Vinh Hải thừa nhận không gửi tiền cho cấp cho vợ cũ nuôi con trong hơn một năm. Lý Phương Châu tiết lộ từ lúc tiến hành thủ tục ly hôn, Lâm Vinh Hải đã bày tỏ mong muốn không cấp dưỡng hàng tháng cho con gái.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 11
 Lý Phương Châu tiết lộ từ lúc tiến hành thủ tục ly hôn, Lâm Vinh Hải đã bày tỏ mong muốn không cấp dưỡng hàng tháng cho con gái

Do Vinh Hải không chủ động gửi tiền trong khoảng thời gian tháng 9-12/2017 khiến cô bức xúc. Từ tháng 2/2018, Lý Phương Châu quyết định tự nuôi con và từ chối nhận cấp dưỡng từ chồng cũ. "Tôi quá mệt mỏi khi Hải không có ý thức chăm lo con gái, trong khi gọi điện, nhắn tin đều không trả lời. Ai ở hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu" - cô giãi bày. Trong lúc Lâm Vinh Hải thường "quên" việc trợ cấp cho con, anh lại có các chuyến du lịch đắt tiền hay mua nhà tặng bạn gái mới.

Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính - Ảnh 12
Từ tháng 2/2018, Lý Phương Châu quyết định tự nuôi con và từ chối nhận cấp dưỡng từ chồng cũ
Sau 2 năm ly hôn, Đặng Thu Thảo chia sẻ xúc động về cuộc sống làm mẹ đơn thân, gửi lời xin lỗi vì để 2 con thiếu vắng tình cha

Sau 2 năm ly hôn, Đặng Thu Thảo chia sẻ xúc động về cuộc sống làm mẹ đơn thân, gửi lời xin lỗi vì để 2 con thiếu vắng tình cha

Cô cho biết bản thân cố gắng bù đắp cho các con khi để hai bé thiếu vắng tình thương từ cha.

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Từ khóa:   Con gái Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu Chồng của Hoàng Oanh Hòa Minzy Jack - Thiên An

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