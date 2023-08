Những bà mẹ đơn thân 'nức tiếng' showbiz Việt: Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ tài chính

Từng được khán giả chúc tụng vì tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng Tây, thế nhưng chỉ sau 2 năm chung sống, MC Hoàng Oanh chính thức thông báo 2 vợ chồng quyết định đường ai nấy đi

Theo chia sẻ của người trong cuộc, dù cặp đôi kết thúc hôn nhân nhưng họ vẫn hòa thuận với nhau để cùng chăm sóc con cái nên người. Hiện tại, con trai Hoàng Oanh đang sống cùng với mẹ ở Việt Nam, trong khi bố thì tập trung làm việc ở nước ngoài. Có thể thấy, chồng Tây vẫn thường "thả tim" ảnh của 2 mẹ con Hoàng Oanh trên mạng xã hội.



Còn về phía Hoàng Oanh, sau khi ly hôn, cô vẫn mang lại nguồn năng lượng tích cực, lạc quan cổ vũ mọi người. Thời gian qua, Hoàng Oanh bận rộn nhiều hơn với công việc. Dù vậy cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc cho con trai mình.

Một trong những "bà mẹ đơn thân" mạnh mẽ phải kể đến Thiên An: Chuyện tình cảm của Thiên An và Jack từng gây bão khi cô gái công bố việc có con. Ồn ào trở nên cao trào khi Thiên An tiết lộ Jack chỉ chu cấp cho con gái 5 triệu/tháng. Sau đó, Thiên An khẳng định Jack đã ngừng chu cấp cho con gái từ tháng 3/2022 đến nay:

"Về phần tiền chu cấp, mình xin nhắc lại 1 lần cuối cùng về việc này là phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi ạ. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển 1 lần 8 triệu. Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu, bạn ấy chu cấp 10 - 15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình "bạn ấy" đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa".

Trong quãng thời gian tình cũ không chu cấp, cô vẫn có thể một mình nuôi nấng con gái đầy đủ. Không chờ "trợ cấp" nhỏ giọt từ bố ruột, hiện tại Thiên An tích cực chạy show, ghi hình, chụp ảnh quảng cáo để kiếm thu nhập một mình nuôi con.

Hậu ồn ào ly hôn, Lý Phương Châu được quyền nuôi con gái. Trong quá trình lời qua tiếng lại với chồng cũ, cô tiết lộ thông tin gây sốc là Lâm Vinh Hải từng mặc cả tiền trợ cấp nuôi con từ 5 triệu xuống còn 3 triệu đồng/tháng và nhiều lúc "quên" nghĩa vụ làm cha phải nuôi nấng con cái.



Trong một bài phỏng vấn, Lâm Vinh Hải thừa nhận không gửi tiền cho cấp cho vợ cũ nuôi con trong hơn một năm. Lý Phương Châu tiết lộ từ lúc tiến hành thủ tục ly hôn, Lâm Vinh Hải đã bày tỏ mong muốn không cấp dưỡng hàng tháng cho con gái.

Do Vinh Hải không chủ động gửi tiền trong khoảng thời gian tháng 9-12/2017 khiến cô bức xúc. Từ tháng 2/2018, Lý Phương Châu quyết định tự nuôi con và từ chối nhận cấp dưỡng từ chồng cũ. "Tôi quá mệt mỏi khi Hải không có ý thức chăm lo con gái, trong khi gọi điện, nhắn tin đều không trả lời. Ai ở hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu" - cô giãi bày. Trong lúc Lâm Vinh Hải thường "quên" việc trợ cấp cho con, anh lại có các chuyến du lịch đắt tiền hay mua nhà tặng bạn gái mới.