Hình ảnh "thả rông" trên đường phố Paris của Thùy Trang vô tình lọt vào mắt xanh của Kate Moss. Cô lập tức được chọn làm người mẫu trình diễn trong show thời trang của thương hiệu cao cấp Louis Vuitton.

Mới đây, Thùy Trang - Top 4 Vietnam Next Top Model 2011 cùng nhiều người mẫu có tiếng ở Việt Nam đã đáp chuyến bay đến Paris để tham gia tuần lễ Paris Fashion Week Xuân Hè 2018. Việc trở thành một siêu mẫu được trình diễn trong show thời trang đẳng cấp của thương hiệu Louis Vuitton nằm ngoài dự kiến của người đẹp. Diện bộ đầm gợi cảm này, Thùy Trang may mắn được ký hợp đồng với công ty Women Management - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trong một buổi chiều dạo bước trên đường phố Paris, Thùy Trang táo bạo diện một bộ váy mỏng tang với chất liệu trong suốt. Người đẹp còn vô tư "thả rông" vòng 1 gây chú ý với người đi đường. Cuối cùng, may mắn đã tìm đến với nữ người mẫu khi bóng dáng của cô vô tình lọt vào tầm mắt của đại diện tuyển chọn Women Management.

Ngay chính Thùy Trang cũng không thể ngờ chính bộ váy này đã giúp mình một bước trở thành siêu mẫu thế giới. Vẻ đẹp mong manh cùng những đường cong mềm mại của người đẹp được Kate Moss đánh giá cao và lập tức ký hợp đồng cho show diễn sắp tới của Louis Vuitton. Vẻ đẹp gợi cảm đậm chất Á Đông của cô được người mẫu Kate Moss đánh giá rất cao - Ảnh: Internet Theo đó, để có thể trở thành người mẫu Việt đầu tiên góp mặt trên sàn diễn thời trang danh tiếng này, Thùy Trang đã nhanh chóng kết thúc hợp đồng với công ty quản lý hiện tại là Karin Models. Ngay cả bản thân cô cũng không thể tin nổi trước những gì vừa diễn ra với mình.

Lần này, Thùy Trang đến Paris với sự hỗ trợ của nhà thiết kế Trần Hùng. Bộ váy hai dây điểm họa tiết bông sen giúp chân dài 8x lọt mắt xanh của Kate Moss cũng là một trong những thiết kế mới nhất của anh. Thùy Trang được biết đến khi tham gia cuộc thi Vietnam Next Top Model 2011. Tuy chỉ dừng chân ở Top 4 nhưng cô là thí sinh gây ấn tượng với bảng thành tích học tập đáng nể. Thùy Trang không hề ngại khi mặc váy trong suốt, thả rông vòng 1 đi dạo trên đường phố Paris - Ảnh: Internet Sở hữu chiều cao khủng 1m78 cùng gương mặt đậm chất Á Đông, Thùy Trang từng có cơ hội sải bước trên các sàn diễn tại Singapore, Thượng Hải, Milan và Paris. Cô cũng là một trong những người mẫu rất đắt show về mặt quảng cáo. Lần này, Thùy Trang đầu quân về Women Management - một công ty đào tạo người mẫu hàng đầu ở New York, chắc chắn cô sẽ có nhiều bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Dù diện váy mỏng tang để lộ ngực trần nhưng Thùy Trang trông vẫn rất sang trọng và đầy mê hoặc - Ảnh: Internet

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