Trong buổi ký tặng sách "Chạm tới giấc mơ" của Sơn Tùng MTP, nhiều người thắc mắc vì sao lại có đông fan nữ khóc lóc sướt mướt đến thế? Trên thực tế, các cô gái này rơi nước mắt không phải bởi chuyện gì to tát mà đơn giản vì quá vui khi gặp thần tượng.

Sơn Tùng MTP là ca sĩ có lượng fan hùng hậu nhất nhì showbiz Việt. Nhờ sở hữu chất giọng êm cùng khả năng sáng tác nhạc siêu "đỉnh", chàng trai gốc Thái Bình là thần tượng của hàng triệu khán giả trẻ tuổi trên khắp dải đất hình chữ S. Một số bài hit của anh có thể kể đến như: Không phải dạng vừa đâu, Lạc trôi, Em của ngày hôm qua, Nơi này có anh...vv. Mới đây, Sơn Tùng MTP vừa cho ra mắt cuốn sách "Chạm tới giấc mơ", kể về con đường chinh phục đam mê âm nhạc của mình suốt 5 năm qua. Dù chỉ mới phát hành được vài tuần nhưng cuốn sách đã bán được hơn 30.000 bản.

Được fan nhiệt tình ủng hộ, giọng ca Nơi này có anh đã tổ chức một buổi ký tặng sách để tri ân những người yêu mến mình tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội.