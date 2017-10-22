Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng

Hậu trường 22/10/2017 07:32

Trong buổi ký tặng sách "Chạm tới giấc mơ" của Sơn Tùng MTP, nhiều người thắc mắc vì sao lại có đông fan nữ khóc lóc sướt mướt đến thế? Trên thực tế, các cô gái này rơi nước mắt không phải bởi chuyện gì to tát mà đơn giản vì quá vui khi gặp thần tượng.

Sơn Tùng MTP là ca sĩ có lượng fan hùng hậu nhất nhì showbiz Việt. Nhờ sở hữu chất giọng êm cùng khả năng sáng tác nhạc siêu "đỉnh", chàng trai gốc Thái Bình là thần tượng của hàng triệu khán giả trẻ tuổi trên khắp dải đất hình chữ S. Một số bài hit của anh có thể kể đến như: Không phải dạng vừa đâu, Lạc trôi, Em của ngày hôm qua, Nơi này có anh...vv.

Mới đây, Sơn Tùng MTP vừa cho ra mắt cuốn sách "Chạm tới giấc mơ", kể về con đường chinh phục đam mê âm nhạc của mình suốt 5 năm qua. Dù chỉ mới phát hành được vài tuần nhưng cuốn sách đã bán được hơn 30.000 bản.

Được fan nhiệt tình ủng hộ, giọng ca Nơi này có anh đã tổ chức một buổi ký tặng sách để tri ân những người yêu mến mình tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội.

Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng - Ảnh 1
Sơn Tùng xuất hiện và gây náo loạn trung tâm thương mại. Hàng ngàn fan không ngừng hò hét và gọi tên anh - Ảnh: Ngoisao.net

Tại sự kiện diễn ra sáng hôm qua, hàng ngàn khán giả đã rất hạnh phúc khi cầm trên tay cuốn sách có chữ ký của chàng ca sĩ trẻ. Bên cạnh đó, cũng không ít fan nữ quá khích liên tục khóc như mưa vì bị lực lượng bảo vệ ngăn không cho đến gần Sơn Tùng MTP. 

Khi xem những hình ảnh này, không ít người sốc nặng vì dường như văn hoá thần tượng đang ngày càng quá lố trong giới trẻ Việt.

Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng - Ảnh 2
Một fan nữ khóc khi cầm trên tay cuốn sách có chữ ký của Sơn Tùng - Ảnh: Ngoisao.net

Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng - Ảnh 3
Rất nhiều fan nữ khóc khi Sơn Tùng MTP đặt bút ký lên sách của họ - Ảnh: Ngoisao.net

Chuyện fan Việt hâm mộ các ngôi sao thế giới một cách quá đà, đến nỗi mỗi khi nhìn thấy thần tượng xuất hiện là như bị phát cuồng, khóc lóc ầm ĩ không phải là hiếm. Tuy nhiên, trong dàn nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam thì có lẽ ít ai lấy được nước mắt của fan nhiều như Sơn Tùng MTP.

Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng - Ảnh 4
Hàng loạt fan nữ khóc như mưa vì bị lực lượng bảo vệ ngăn đến gần Sơn Tùng - Ảnh: Ngoisao.net

Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng - Ảnh 5
Một fan nữ may mắn được Sơn Tùng tặng hoa hồng - Ảnh: Ngoisao.net

Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng - Ảnh 6
Một fan nam tranh thủ véo má thần tượng - Ảnh: Ngoisao.net

Từ khóa:   Sơn Tùng MTP sách Chạm tới ước mơ

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