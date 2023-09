Trước thông báo của người mẫu Thùy Dương, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước chuyện tình vô cùng lãng mạn của cặp đôi.

Thùy Dương sinh năm 1990, được biết đến khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Với vóc dáng mảnh mai, kỹ năng trình diễn tốt, cô trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế lựa chọn mời trình diễn thời trang. Đến năm 2017, Thùy Dương trở lại với Vietnam’s Next Top Model và giành ngôi vị á quân. Cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình The Next Face Vietnam 2021.