Ngôi nhà lạnh lẽo, người thân Trần Lập nuốt nước mắt lo tang lễ

Sau hơn 5 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng, nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập đã qua đời vào hồi 12 giờ 45 phút ngày 17/3, tại nhà riêng, để lại bao nỗi xót xa cho gia đình , bạn bè và người hâm mộ.

Đúng như một chiến binh, Trần Lập luôn đầy nghị lực, sống hết mình và khiến người khác thán phục cho đến những ngày cuối của cuộc đời.

"Người chiến binh" dũng cảm Trần Lập qua đời để lại sự thương tiếc vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Ngôi nhà giản dị của Trần Lập nằm khiêm tốn tại một con phố nhỏ tại Hà Nội, nay đã vắng bóng người con, người chồng, người cha, người em thân thương.

Chị Nhuần, chị gái của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường lặng nuốt nước mắt lo tang lễ cho em trai, xúc động chia sẻ: "Trong suốt những ngày tháng trong bệnht? viện, các anh chị em đều luôn túc trực chăm sóc Trần Lập. Bệnh em tôi trở nặng từ 3, 4 hôm trước nhưng vẫn nói chuyện được với mọi người. Nhưng sáng nay, lúc đưa Lập về nhà, do sức khỏe quá yếu nên Lập không thể nói lời cuối cùng".

Căn nhà giản dị của nghệ sĩ nhạc Rock hàng đầu Việt Nam.

Gia đình tập trung chuẩn bị lễ tang cho Trần Lập.

Anh Chính - một người bạn, người hàng xóm ngay sát vách nhà Trần Lập trên phố Linh Lang cho biết, bản thân rất yêu mến và và thần tượng Trần Lập cả về âm nhạc lẫn cuộc sống đời thường.

"Khi Trần Lập còn khỏe thì gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau và tôi thường gọi anh là "đại ca". Trần Lập là người cởi mở nhưng rất thẳng thắn. Con người anh đúng như chất dòng nhạc mà anh đã chọn. Nó có gì đó rất cá tính, hơi hoang tàn một chút nhưng lại trong khuôn phép nhất định. Nói thế có vẻ hơi trừu tượng nhưng qua những lần tiếp xúc với anh ấy, thì đúng là dòng nhạc của Trần Lập nói lên tính cách của anh ấy.

Trần Lập là người nổi tiếng là vậy, nhưng rất chân tình đối với mọi người xung quanh, hòa đồng với tất cả mọi người. Có việc gì có thể giúp được là luôn sẵn sàng. Không chỉ Trần Lập, mà vợ anh ấy cũng vậy. Sáng nay, khi xe của bệnh viện đưa Trần Lập về nhà, rất đông bạn bè, bà con tổ dân phố có mặt đều cầu mong một phép màu đến với anh".

"Trần Lập không phải anh em ruột thịt của tôi, nhưng sự ra đi của Trần Lập khiến tôi và nhiều người khác thực sự rất buồn, cảm giác như mất đi một người thân thuộc vậy. Anh phải sống thế nào thì mới được mọi người yêu mến và trân trọng như vậy". Anh Chính ngậm ngùi chia sẻ.

MC Anh Tuấn biết tin bệnh Trần Lập trở nặng đã bay ngay từ Sài Gòn ra Hà Nội để tới nhà anh.

Thành viên ban nhạc Bức Tường ai nấy nặng trĩu có mặt tại nhà Trần Lập khi anh được đưa từ viện về nhà.

Theo thông tin từ gia đình, 3h chiều nay, thi thể nghệ sĩ Trần Lập đã được đưa tới nhà tang lễ và mọi thủ tục cho sự ra đi của anh tại nhà tang lễ đã xong. Hiện mọi người đã trở về nhà và bàn bạc cho lễ tang của anh được chu đáo nhất.