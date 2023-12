Chiều ngày 21/12, tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Tố My cho biết vừa được xuất viện. Chia sẻ về lý do, cô chia sẻ do thời tiết tại Mỹ đang rất lạnh nên khi về Việt Nam, sự thay đổi thời tiết, múi giờ khiến cơ thể của cô không kịp thích nghi. 23h cùng ngày, cô đau đầu nặng kèm buồn nôn, linh cảm không lành nên nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM.

Chiều ngày 21/12, tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Tố My cho biết vừa được xuất viện

Bác sĩ chẩn đoán cô có dấu hiệu tiền đột quỵ, mạch máu não bị tổn thương. Sau khi theo dõi và điều trị vài ngày, sức khỏe của cô ổn định và được xuất viện, kịp chuẩn bị cho buổi công bố dự án. Qua đó, "ngọc nữ bolero" cũng gửi lời khuyên các bạn trẻ cần quan tâm đến sức khỏe, đừng chủ quan, đặc biệt là những bạn hay thức khuya, tắm đêm...