Sau khi theo dõi và điều trị vài ngày, sức khỏe của cô ổn định và được xuất viện, kịp chuẩn bị cho buổi công bố dự án mới.

Chiều ngày 21/12, tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Tố My cho biết vừa được xuất viện. Chia sẻ về lý do, cô chia sẻ do thời tiết tại Mỹ đang rất lạnh nên khi về Việt Nam, sự thay đổi thời tiết, múi giờ khiến cơ thể của cô không kịp thích nghi. 23h cùng ngày, cô đau đầu nặng kèm buồn nôn, linh cảm không lành nên nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM. Chiều ngày 21/12, tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Tố My cho biết vừa được xuất viện Bác sĩ chẩn đoán cô có dấu hiệu tiền đột quỵ, mạch máu não bị tổn thương. Sau khi theo dõi và điều trị vài ngày, sức khỏe của cô ổn định và được xuất viện, kịp chuẩn bị cho buổi công bố dự án. Qua đó, "ngọc nữ bolero" cũng gửi lời khuyên các bạn trẻ cần quan tâm đến sức khỏe, đừng chủ quan, đặc biệt là những bạn hay thức khuya, tắm đêm...

Chia sẻ về lý do, cô chia sẻ do thời tiết tại Mỹ đang rất lạnh nên khi về Việt Nam, sự thay đổi thời tiết, múi giờ khiến cơ thể của cô không kịp thích nghi Tố My giấu bố mẹ và em gái vì sợ gia đình lo lắng. Những ngày sau, cô sinh hoạt điều độ hơn, chọn ăn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, ngủ trước 23h thay vì 1-2h sáng và hạn chế tắm đêm. "Bác sĩ nói nếu nhập viện chậm trễ có thể nguy hiểm. Sau đêm kinh hoàng, tôi nằm viện thêm 4 ngày, được dì ruột và trợ lý chăm sóc" - nữ ca sĩ tâm sự. Khi được hỏi bạn trai chăm sóc thế nào, Tố My xin giữ bí mật vì "chỉ công khai khi mọi thứ chắc chắn". Ca sĩ thấy may mắn vì được bác sĩ cho xuất viện sớm, có khoảng 5 ngày chuẩn bị cho buổi giới thiệu dự án mới.

Tố My giấu bố mẹ và em gái vì sợ gia đình lo lắng. Những ngày sau, cô sinh hoạt điều độ hơn, chọn ăn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe Trong dự án âm nhạc lần này, Tố My có mời sự góp mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mai Thiên Vân, Giang Hồng Ngọc… "Ngọc nữ bolero" cho biết cô luôn mong muốn làm mới bản thân nên chuỗi dự án này sử dụng đa dạng dòng nhạc chứ không chỉ có bolero mà còn có ballad và những ca khúc được phối mới, theo phong cách gần gũi với khán giả trẻ. Trong dự án âm nhạc lần này, Tố My có mời sự góp mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mai Thiên Vân, Giang Hồng Ngọc… Khi được nhắc về chi phí đầu tư cho sản phẩm, Tố My nói cô không quan tâm lời lỗ mà chỉ muốn làm cho "đã cái nư" của mình. Ca sĩ mong khán giả đón nhận và cảm nhận được tâm huyết của cô dành cho dòng nhạc này. Võ Hạ Trâm đến ủng hộ dự án mới của Tố My Bên cạnh đó, Tố My tự tin hơn, không muốn bỏ lỡ thời điểm chín muồi trong sự nghiệp. Dự án như thước phim lưu lại tuổi xuân - lúc nhan sắc và giọng hát cô đẹp nhất. Ngoài ra, ca sĩ cũng mong làm mới nhạc xưa, tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ.

Ca sĩ Tố My: "Cha mẹ hối tôi lấy chồng nhưng hiện giờ tôi nhiều việc quá nên cứ từ từ" "Tôi là người của công chúng nên ngoài thời gian đi hát, ngoài thời gian dành cho khán giả thì tôi sẽ dành cho kinh doanh, cha mẹ" – Tố My chia sẻ.

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