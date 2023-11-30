Tăng Bảo Quyên - “Ngọc nữ” sáng giá một thời màn ảnh Việt: Bỏ hào quang lấy chồng đại gia, nay là mẹ 2 con, cuộc sống giàu sang

Người đẹp gốc An Giang từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2013 với nhân vật Hà (cô văn công Hà Nội mạnh mẽ) trong phim Những người viết huyền thoại. Đây là vai diễn khẳng định năng lực của Tăng Bảo Quyên và giúp cô có vị trí vững vàng trong làng điện ảnh Việt. Với hàng loạt bộ phim và thành tựu đã đạt được, Tăng Bảo Quyên cũng được xem là "ngọc nữ" sáng giá của màn ảnh Việt lúc bấy giờ.

Tăng Bảo Quyên bén duyên với nghệ thuật trong vai trò người mẫu ảnh. Sau đó, người đẹp lấn sân sang diễn xuất chuyên nghiệp, cô nhanh chóng ghi dấu ấn tên tuổi qua loạt phim ảnh như: Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh, Mùi ngò gai, Trăng khuyết... Trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, cô còn thể hiện sự đa tài khi làm diễn viên quảng cáo, diễn viên lồng tiếng và cả ca hát.

Trong những lần chia sẻ hiếm hoi với truyền thông, Tăng Bảo Quyên bày tỏ công việc diễn viên phải dùng toàn tâm toàn sức để theo đuổi. Khi có tổ ấm riêng, cô muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình và phụ chồng việc kinh doanh.

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, cuối tháng 4/2013, Tăng Bảo Quyên bất ngờ tổ chức đám cưới bí mật với ông xã Việt kiều, lớn hơn cô 2 tuổi tên Trần Landon Ngân tại một resort sang trọng ở Bình Thuận. Kể từ đây, người đẹp dần rút khỏi showbiz để tập trung chăm lo cho gia đình. Giai đoạn đó nhiều khán giả lầm tưởng cô vắng bóng để tận hưởng cuộc sống giàu có, bình yên bên chồng doanh nhân.

Suốt 10 năm qua, Tăng Bảo Quyên chưa có ý định tái xuất trở lại màn ảnh và chỉ thỉnh thoảng đi gặp gỡ các đồng nghiệp cũ. Hiện tại, cô đã là bà mẹ 2 con có tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ". Các bé sở hữu nhiều đường nét giống bố mẹ cùng tính cách thông minh, lém lĩnh.

Khi có tổ ấm riêng, cô muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình và phụ chồng việc kinh doanh

Nói về việc trở lại với diễn xuất, nữ diễn viên cho hay: "Tôi thấy bản thân chưa sẵn sàng trở lại với nghệ thuật. Bây giờ tôi chỉ có thể làm tốt công việc hiện tại. Nếu có ai đó mời tôi đi đóng phim có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Giờ tôi khó sắp xếp thời gian và khó tính hơn trước. Bây giờ tôi làm gì cũng chỉn chu, khắt khe với bản thân và với công việc mình làm. Tôi sợ sẽ tạo nhiều áp lực cho người mời mình trở lại. Nói chung, mọi thứ còn phải tùy duyên nữa".



Hiện tại, cô đã là bà mẹ 2 con có tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ". Các bé sở hữu nhiều đường nét giống bố mẹ cùng tính cách thông minh, lém lĩnh

Tăng Bảo Quyên hiện đang làm giám đốc sáng tạo cho một công ty thiết kế ngoại thất và cùng người bạn đời làm chủ một nhà hàng ở TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết cảm thấy may mắn khi được bên cạnh đồng hành và hỗ trợ ông xã trong công việc. Ở công ty, cô là nhân viên của chồng, còn ở nhà cô là người vợ chu toàn của gia đình. Vợ chồng cô thỏa thuận không để công việc xen vào cuộc sống. Một trong những điều tạo nên sự gắn kết trong hôn nhân của cô chính là sự lắng nghe và chia sẻ từ hai phía. Cô nói mình may mắn khi tìm được một người chồng tâm lý, luôn san sẻ trong việc chăm sóc con.

Cô nói mình may mắn khi tìm được một người chồng tâm lý, luôn san sẻ trong việc chăm sóc con

Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng vợ chồng Tăng Bảo Quyên luôn dành thời gian cho tổ ấm. Họ thường xuyên đưa các con đi du lịch, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Trong các dịp kỷ niệm quan trọng, gia đình cô cũng dành trọn thời gian bên nhau. Vợ chồng Tăng Bảo Quyên vẫn mặn nồng như ngày đầu. Họ thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trên mạng xã hội. Nữ diễn viên từng tiết lộ, những trang phục cô mặc thường do ông xã sắm sửa và lựa chọn.



Tăng Bảo Quyên thỉnh thoảng gặp gỡ bạn diễn cũ

Ở tuổi 39, Tăng Bảo Quyên vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, mặn mà. Diễn viên 8X nói cô không quá áp lực trong việc giữ gìn vóc dáng vì ông xã thích cô trông mũm mĩm, tròn trịa. Người đẹp cho biết, cô rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô khá ngại ngùng khi được gọi là diễn viên vì đã lâu không còn tham gia hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 39, Tăng Bảo Quyên vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, mặn mà

Diễn viên 8X nói cô không quá áp lực trong việc giữ gìn vóc dáng vì ông xã thích cô trông mũm mĩm, tròn trịa