Nàng hậu Việt khiến fan xót xa khi đăng tải tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại, yếu đến mức bật ngón tay: 'Một hơi gió nhẹ cũng buốt...'

Trong năm vừa qua, nàng hậu này từng không ít lần thông báo về những căn bệnh đã gặp phải.

Trong một story mới nhất ở trên tài khoản cá nhân, hoa hậu Phương Khánh cho biết: "Cảm giác mà năm nay hưởng trọn vẹn nhất đó chính là móng tay không còn nằm trên ngón tay. Đụng tới cái gì cũng thốn, một hơi gió nhẹ cũng buốt. Co ngón tay cũng khó nên cái ngón cứ chỉa ra. May mà bị ngón trỏ. Bị ngón kế bên chắc nhiều người hiểu lầm luôn". Story của Phương Khánh khiến người hâm mộ lo lắng Theo đó, nàng hậu chụp ảnh phần ngón tay bị thương với móng bật cả lên khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân sinh năm 1995 tiết lộ về tình trạng sức khoẻ của bản thân. Hồi tháng 4/2023, Hoa hậu Trái Đất 2018 đã đăng tải đoạn video về bản thân với mong muốn mọi người lưu tâm, chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là các bạn gái. Cụ thể, cô cho biết gần đây liên tục cảm thấy hồi hộp, bủn rủn tay chân, có khi bị choáng suýt ngất xỉu và nhịp tim rối loạn. Sau khi thấy những triệu chứng bất thường, cô đi khám. Ban đầu, Phương Khánh đơn thuần nghĩ bị rối loạn nhịp tim. Sau nhiều chuẩn đoán, bác sĩ kết luận cô bị bệnh cường giáp.

Người đẹp hé lộ mắc bệnh cường giáp Phương Khánh trải lòng: “Bây giờ, khi đang nói chuyện, tim của tôi đập thình thịch. Bệnh cường giáp ảnh hưởng đến tim mạch và nhiều thứ khác khiến sinh hoạt không bình thường được”. Cô khá buồn nhưng tin mọi việc sẽ ổn. Nàng hậu cũng khuyên mọi người khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, cần đi khám ngay để chữa trị sớm nếu mắc bệnh và xây dựng lối sống lành mạnh. Nhiều khi bệnh tật là hồi chuông cảnh tỉnh giúp mỗi người biết yêu quý và trân trọng bản thân. Trước đó, người đẹp cũng từng khiến cư dân mạng xôn xao khi chia sẻ bản thân bị trầm cảm, mắc chứng rối loạn ăn uống. Phương Khánh gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh ngồi bó gối tại ban công, thời điểm này người đẹp đang bị căn bệnh trầm cảm 'dày vò' Chính căn bệnh trầm cảm này đã khiến cô gần như "mất tích" suốt 5 năm qua. Nhan sắc kiều diễm của nàng hậu Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) năm 2018. So với các hoa hậu khác, người đẹp quê Bến Tre khá kín tiếng về đời tư. Thời gian gần đây, mỹ nhân này tập trung vào các công việc nhẹ nhàng như hội hoạ, mở các workshop để trò chuyện và giao lưu cùng những người có cùng đam mê. Nàng hậu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở sự kiện song mỗi lần đều gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, ngày càng trẻ trung, tươi tắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-hau-viet-khien-fan-xot-xa-khi-ang-tai-tinh-trang-suc-khoe-ang-lo-ngai-yeu-en-muc-bat-ngon-tay-mot-hoi-gio-nhe-cung-buot-634938.html