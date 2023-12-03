Nàng hậu Việt khiến fan xót xa khi đăng tải tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại, yếu đến mức bật ngón tay: 'Một hơi gió nhẹ cũng buốt...'

Hậu trường 03/12/2023 10:40

Trong năm vừa qua, nàng hậu này từng không ít lần thông báo về những căn bệnh đã gặp phải.

Trong một story mới nhất ở trên tài khoản cá nhân, hoa hậu Phương Khánh cho biết: "Cảm giác mà năm nay hưởng trọn vẹn nhất đó chính là móng tay không còn nằm trên ngón tay. Đụng tới cái gì cũng thốn, một hơi gió nhẹ cũng buốt. Co ngón tay cũng khó nên cái ngón cứ chỉa ra. May mà bị ngón trỏ. Bị ngón kế bên chắc nhiều người hiểu lầm luôn".

Nàng hậu Việt khiến fan xót xa khi đăng tải tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại, yếu đến mức bật ngón tay: 'Một hơi gió nhẹ cũng buốt...' - Ảnh 1
Story của Phương Khánh khiến người hâm mộ lo lắng

Theo đó, nàng hậu chụp ảnh phần ngón tay bị thương với móng bật cả lên khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân sinh năm 1995 tiết lộ về tình trạng sức khoẻ của bản thân. Hồi tháng 4/2023, Hoa hậu Trái Đất 2018 đã đăng tải đoạn video về bản thân với mong muốn mọi người lưu tâm, chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là các bạn gái. Cụ thể, cô cho biết gần đây liên tục cảm thấy hồi hộp, bủn rủn tay chân, có khi bị choáng suýt ngất xỉu và nhịp tim rối loạn. 

Sau khi thấy những triệu chứng bất thường, cô đi khám. Ban đầu, Phương Khánh đơn thuần nghĩ bị rối loạn nhịp tim. Sau nhiều chuẩn đoán, bác sĩ kết luận cô bị bệnh cường giáp. 

Nàng hậu Việt khiến fan xót xa khi đăng tải tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại, yếu đến mức bật ngón tay: 'Một hơi gió nhẹ cũng buốt...' - Ảnh 2
Người đẹp hé lộ mắc bệnh cường giáp 

Phương Khánh trải lòng: “Bây giờ, khi đang nói chuyện, tim của tôi đập thình thịch. Bệnh cường giáp ảnh hưởng đến tim mạch và nhiều thứ khác khiến sinh hoạt không bình thường được”. Cô khá buồn nhưng tin mọi việc sẽ ổn.

Nàng hậu cũng khuyên mọi người khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, cần đi khám ngay để chữa trị sớm nếu mắc bệnh và xây dựng lối sống lành mạnh. Nhiều khi bệnh tật là hồi chuông cảnh tỉnh giúp mỗi người biết yêu quý và trân trọng bản thân.

Trước đó, người đẹp cũng từng khiến cư dân mạng xôn xao khi chia sẻ bản thân bị trầm cảm, mắc chứng rối loạn ăn uống.

Nàng hậu Việt khiến fan xót xa khi đăng tải tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại, yếu đến mức bật ngón tay: 'Một hơi gió nhẹ cũng buốt...' - Ảnh 3
Phương Khánh gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh ngồi bó gối tại ban công, thời điểm này người đẹp đang bị căn bệnh trầm cảm 'dày vò' 

Chính căn bệnh trầm cảm này đã khiến cô gần như "mất tích" suốt 5 năm qua.

Nàng hậu Việt khiến fan xót xa khi đăng tải tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại, yếu đến mức bật ngón tay: 'Một hơi gió nhẹ cũng buốt...' - Ảnh 4

Nàng hậu Việt khiến fan xót xa khi đăng tải tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại, yếu đến mức bật ngón tay: 'Một hơi gió nhẹ cũng buốt...' - Ảnh 5
 Nhan sắc kiều diễm của nàng hậu 

Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) năm 2018. So với các hoa hậu khác, người đẹp quê Bến Tre khá kín tiếng về đời tư. Thời gian gần đây, mỹ nhân này tập trung vào các công việc nhẹ nhàng như hội hoạ, mở các workshop để trò chuyện và giao lưu cùng những người có cùng đam mê. Nàng hậu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở sự kiện song mỗi lần đều gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, ngày càng trẻ trung, tươi tắn.

Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan

Hoa hậu Phương Khánh lên tiếng cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, ai ai cũng nên chú ý kẻo mất tiền oan

Mới đây, Hoa hậu Trái đất 2018 đã có những cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, mong mọi người không nên chủ quan và lơ là.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Phương Khánh Tin tức giải trí hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?