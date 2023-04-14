Nam ca sĩ đình đám Vbiz bị đồn là 'đại gia ngầm': Sống giản dị trong nhà vườn rộng 3000m2, luôn cảm thấy cuộc sống đủ đầy

Sau bao cố gắng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, hiện tại Nguyễn Phi Hùng sở hữu cơ ngơi rộng lớn.

Nguyễn Phi Hùng là một trong những ca sĩ, diễn viên thành công của làng giải trí Việt những năm 2000. Tên tuổi của anh gắn liền với những ca khúc làm say đắm bao trái tim thiếu nữ như Dáng Em, Tình Mộng, Phút Ban Đầu, Mỗi Cõi Riêng Mang... Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, anh còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, anh còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng - Ảnh: Internet Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, chia sẻ với truyền thông, anh từng cho biết bản thân chưa bao giờ mất lửa nghề dù gặp không ít khó khăn. Nam ca sĩ thấy bản thân may mắn vì được sống trong tình yêu thương của khán giả và xem đây là tài sản tinh thần không thể thay thế được.

Nam ca sĩ thấy bản thân may mắn vì được sống trong tình yêu thương của khán giả và xem đây là tài sản tinh thần không thể thay thế được - Ảnh: Internet Sau bao cố gắng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, hiện tại Nguyễn Phi Hùng sở hữu cơ ngơi rộng lớn. Nam ca sĩ từng tiết lộ anh đang sống trong căn nhà vườn rộng khoảng 3.000m2. Chỉ riêng diện tích ngôi nhà đã chiếm 1.600m2, phần còn lại là sân vườn xanh mát. Cơ ngơi này được anh tậu từ năm 2002 và tọa lạc tại Củ Chi (TP.HCM). Sau bao cố gắng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, hiện tại Nguyễn Phi Hùng sở hữu cơ ngơi rộng lớn - Ảnh: Internet Nhiều người đồn đoán rằng anh chính là 'đại gia ngầm của showbiz' nhưng phản hồi về thông tin này, Nguyễn Phi Hùng từng cho biết trên báo Thanh Niên rằng ví có cuộc sống giản dị nên lúc nào anh cũng thấy đủ đầy, không phải mỗi ngày thức dậy đều mong muốn phải kiếm thật nhiều tiền. Anh chỉ mong có thể nhận rộng sự yêu thương và giá trị tốt đẹp đến mọi người.

Anh chỉ mong có thể nhận rộng sự yêu thương và giá trị tốt đẹp đến mọi người - Ảnh: Internet Được biết, những ngày không đi hát, anh miệt mài với việc thu âm, tập luyện thể thao, quay về chăm sóc cơ ngơi. Về chuyện tình cảm, nam ca sĩ khá bình thản và cho biết mình không vội vàng, mong muốn được sống trọn vẹn với những điều đang lựa chọn.

Xúc động hình ảnh danh hài Nhật Cường tổ chức sinh nhật cho cố ca sĩ Phi Nhung, netizen còn phát hiện một món quà quen thuộc! Mới đây, ngày 12/4 vừa qua, danh hài Nhật Cường bất ngờ đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh đến Tịnh xá Giác An (Mỹ) để viếng thăm người bạn thân thiết Phi Nhung.

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