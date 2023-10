Một nữ ca sĩ dám đứng ra bênh vực Hồ Văn Cường giữa tin đồn bị chèn ép cát xê, nhưng lại 'mất hút' sau đó?

Những ngày gần đây, cả showbiz Việt được dịp dậy sóng khi hàng loạt scandal đình đám bị "bóc trần". Những lùm xùm như phát ngôn tục tĩu, không minh bạch tiền từ thiện hay lợi dụng con nuôi khiến nhiều nghệ sĩ lớn lao đao.

Vào đêm 10/6 vừa qua, mạng xã hội đang xôn xao về "bùng binh" mối quan hệ giữa Phi Nhung, Hổ Văn Cường và IT Nhâm Hoàng Khang. Theo đó, nam IT Nhâm Hoàng Khang bỗng nhiên đứng ra đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cương khi tiết lộ tin nhắn của Hồ Văn Cường nói về cuộc sống cùng mẹ Phi Nhung. Tin nhắn đưa ra đã khiến dư luận dấy lên nghi vấn cậu bé bị "chơi xấu", chiếm cát xê. Tuy nhiên, ngay sau vụ việc, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi, tố ngược IT và một fan lâu năm cấu kết tấn công Phi Nhung khiến nhiều người hoang mang.