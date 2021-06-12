Một nữ ca sĩ dám đứng ra bênh vực Hồ Văn Cường giữa tin đồn bị chèn ép cát xê, nhưng lại 'mất hút' sau đó?

Vào tối muộn hôm qua, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ có bài viết gây chú ý khi được nhiều người cho rằng đang ẩn ý nhắc đến lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung thời gian gần đây.

Những ngày gần đây, cả showbiz Việt được dịp dậy sóng khi hàng loạt scandal đình đám bị "bóc trần". Những lùm xùm như phát ngôn tục tĩu, không minh bạch tiền từ thiện hay lợi dụng con nuôi khiến nhiều nghệ sĩ lớn lao đao. Vào đêm 10/6 vừa qua, mạng xã hội đang xôn xao về "bùng binh" mối quan hệ giữa Phi Nhung, Hổ Văn Cường và IT Nhâm Hoàng Khang. Theo đó, nam IT Nhâm Hoàng Khang bỗng nhiên đứng ra đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cương khi tiết lộ tin nhắn của Hồ Văn Cường nói về cuộc sống cùng mẹ Phi Nhung. Tin nhắn đưa ra đã khiến dư luận dấy lên nghi vấn cậu bé bị "chơi xấu", chiếm cát xê. Tuy nhiên, ngay sau vụ việc, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi, tố ngược IT và một fan lâu năm cấu kết tấn công Phi Nhung khiến nhiều người hoang mang.

Giữa lúc lùm xùm đang diễn ra, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái có nội dung "Đưa tiền cho ba mẹ em ấy giữ đi" khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Nhiều người suy đoán rằng nữ ca sĩ đang đề cập đến vụ việc của trên vì thời điểm đưa status lại trùng hợp với thời điểm lùm xùm mà cư dân mạng đang chú ý. Cụ thể, cộng đồng mạng cho rằng Lâm Khánh Chi đang có ý đứng về phía nam IT và khuyên ca sĩ Phi Nhung nên đưa tiền cát xê của Hồ Văn Cường cho ba mẹ cậu ấy giữ để có thể thoát khỏi thị phi không đáng có. Bài viết của Lân Khánh Chi - Ảnh: Internet Tuy cộng đồng vẫn đang đồn đoán và không hiểu lý do gì nhưng Lâm Khánh Chi đã vội xóa bài viết đi sau ít phút đăng tải. Nhiều người đã nhanh tay chụp lại và lan truyền trong các hội nhóm trên MXH. Nhiều người đồng tình với quan điểm của Lâm Khánh Chi khi cho rằng Hồ Văn Cường có cha mẹ đầy đủ nên không cần nữ ca sĩ "giữ dùm". Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến đứng về phía Phi Nhung khi nói tất cả chi phí sinh hoạt, học phí của Hồ Văn Cường là một tay Phi Nhung lo liệu nên nếu có giữ thật thì cũng là bình thường.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Chiều ngày 10/6 Phi Nhung đã làm rõ vấn đề về tin đồn giữ toàn bộ cát xê của con. Cô cho biết cả tiền cát xê của cả mình và con đều do quản lý giữ vì "ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu" và "mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được" Bên cạnh đó, Phi Nhung cũng tiết lộ đã bàn với mẹ Hồ Văn Cường khi nào cậu học xong cấp 3, đủ 18 tuổi rồi thì sẽ đưa hết tất cả để gia đình Cường mua nhà, hay mướn nhà gì đó và còn hứa cho thêm vài trăm triệu vốn để Cường làm ăn.

Nhâm Hoàng Khang đòi ba mặt một lời với Phi Nhung, đưa ra 'lời hứa' về kết cục đầy bất lợi Mới đây, IT Nhâm Hoàng Khang đã có bài post tiếp theo chia sẻ về vụ lùm xùm với mẹ con ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường những ngày vừa qua.

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