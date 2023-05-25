Mới 2 tuổi, con gái của nữ ca sĩ 'Về với em' đã nhún nhảy theo điệu nhạc đầy thần thái, đúng chuẩn 'con nhà nòi'

Hậu trường 25/05/2023 19:25

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc con gái đang nhún nhảy theo điệu nhạc đầy thần thái khiến dân tình không khỏi thích thú.

Bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm là kết tinh tình yêu của nữ ca sĩ và ông xã Ấn Độ. Từ lúc chào đời cho đến thời điểm hiện tại, mọi động thái của nhóc tỳ lai Ấn này đều nhận được sự quan tâm và săn đón nồng nhiệt từ phía khán giả lẫn người hâm mộ.

Mới 2 tuổi, con gái của nữ ca sĩ 'Về với em' đã nhún nhảy theo điệu nhạc đầy thần thái, đúng chuẩn 'con nhà nòi' - Ảnh 1
Bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm là kết tinh tình yêu của nữ ca sĩ và ông xã Ấn Độ - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc bé Moon đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng cô bé trông rất chuyên nghiệp, vừa ôm cây đàn ghi-ta đồ chơi, vừa lắc lư với vẻ mặt thích thú, hào hứng.

Mới 2 tuổi, con gái của nữ ca sĩ 'Về với em' đã nhún nhảy theo điệu nhạc đầy thần thái, đúng chuẩn 'con nhà nòi' - Ảnh 2
Con gái Võ Hạ Trâm hào hứng cầm đàn ghita, nhún nhảy theo điệu nhạc - Ảnh: Internet

 

Trước đó, Võ Hạ Trâm khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi khoe loạt khoảnh khắc con gái Moon tập tành chơi đàn piano. Đáng nói, dáng vẻ và bàn tay lướt phím của nhóc tỳ trông cực kỳ chuyên nghiệp, nhìn như thể biết chơi đàn thực thụ.

Mới 2 tuổi, con gái của nữ ca sĩ 'Về với em' đã nhún nhảy theo điệu nhạc đầy thần thái, đúng chuẩn 'con nhà nòi' - Ảnh 3
Dáng vẻ và bàn tay lướt phím của nhóc tỳ trông cực kỳ chuyên nghiệp, nhìn như thể biết chơi đàn thực thụ - Ảnh: Internet

 

Nhiều khán giả cho rằng, có lẽ bé Moon thường xuyên thấy mẹ chơi đàn tại nhà nên đã học lỏm theo. Từ cử chỉ, dáng ngồi đến thần thái của bé đều cho thấy hình ảnh chuẩn "con nhà nòi".

Mới 2 tuổi, con gái của nữ ca sĩ 'Về với em' đã nhún nhảy theo điệu nhạc đầy thần thái, đúng chuẩn 'con nhà nòi' - Ảnh 4
Từ cử chỉ, dáng ngồi đến thần thái của bé Moon đều cho thấy hình ảnh chuẩn "con nhà nòi" nghệ thuật - Ảnh: Internet

 

Võ Hạ Trâm cũng từng tiết lộ con gái của cô cảm nhạc rất tốt. Thời điểm lúc mới 17 tháng tuổi nhưng Moon đã biết hát nhẩm theo các bài hát thiếu nhi quen thuộc và làm động tác giống với các nhân vật trong phim ca nhạc, chỉ cần nghe giai điệu vang lên liền nhảy múa theo.

Mới 2 tuổi, con gái của nữ ca sĩ 'Về với em' đã nhún nhảy theo điệu nhạc đầy thần thái, đúng chuẩn 'con nhà nòi' - Ảnh 5
Võ Hạ Trâm cũng từng tiết lộ con gái của cô cảm nhạc rất tốt - Ảnh: Internet

 

Có thể nói, bé Moon nhà Võ Hạ Trâm đã cho thấy tố chất nghệ thuật thừa hưởng từ mẹ. Ai nấy đều đoán rằng, nhóc tỳ này tương lai sẽ nối nghiệp người mẹ nổi tiếng trở thành một ca sĩ. Tuy nhiên, nói về định hướng nghề nghiệp tương lai cho ái nữ, Võ Hạ Trâm cho biết:“Thật ra thì mình không muốn Moon sẽ theo nghiệp mẹ cho lắm vì mình biết không dễ dàng để có được sự thành công trong nghề này. Bản thân mình cũng đã kiên trì cố gắng không bỏ cuộc hơn 10 năm mới có được chỗ đứng hiện tại. Nhưng nếu Moon đủ đam mê và khả năng cũng như đó là sự chọn lựa của con bé thì mình cũng phải tôn trọng quyết định của con”.

 

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